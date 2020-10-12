Hướng dẫn cách làm dầu giấm trộn salad đơn giản, thơm ngon cực nhanh

Dầu giấm xuất phát từ châu Âu, là một loại nước trộn salad có thành phần cơ bản là dầu oliu và giấm. Đồng thời, còn kết hợp cùng với các gia vị và thảo mộc khác.

Cách làm dầu giấm trộn salad không hề phức tạp. Chỉ cần một lần thực hiện bạn sẽ có ngay một lọ dầu giấm dùng trong cả tuần.

Ở miền Bắc nước Pháp, dầu hạt óc chó và giấm từ nước táo lên men thường được sử dụng cho các món ăn. Ở Mỹ, các nguyên liệu cho vào món ăn được sử dụng đa dạng hơn như: nước chanh, nấm truffle, đường, tỏi, trái mâm xôi, lòng trắng trứng, các loại quả mọng, thậm chí phô mai… Ở Đông Nam Á, thường dùng dầu cám gạo, dầu dừa, dầu đậu nành, và giấm trắng kết hợp thêm các loại rau thơm, ớt.

Có thể dùng dầu giấm để làm sốt cho các món nguội hoặc các món ướp. Món ăn sẽ trở nên hấp dẫn và ngon miệng hơn khi kết hợp dùng dầu giấm. Với từng cách chọn nguyên liệu sẽ tạo ra được loại dầu giấm khác nhau.

2. Các công thức làm dầu giấm trộn salad

Khâu chọn nguyên liệu đóng vai trò quyết định đến chất lượng của dầu giấm. Có nhiều công thức làm dầu giấm tùy vào mỗi nền văn hóa khác nhau:

Dầu giấm kiểu cổ điển: dầu oliu + giấm trắng + muối + hạt tiêu.

Dầu giấm Lighter: dầu canola hoặc dầu ngô + giấm rượu táo + hành tây + đường + hạt cần tây.

Dầu giấm kiểu Ý: dầu oliu + giấm rượu vang đỏ + muối + hạt tiêu + tỏi + gia vị Ý.

Dầu giấm chanh

Dầu giấm kem: dầu oliu + giấm trắng + muối + hạt tiêu + sốt mayonaise (hoặc sữa chua).

Dầu giấm mù tạt: dầu oliu + giấm trắng + muối + hạt tiêu + mù tạt + mật ong.

Dầu giấm phô mai: dầu oliu + giấm trắng + muối + hạt tiêu + phô mai Parmesan.

Dầu giấm chanh: dầu oliu + giấm trắng + muối + hạt tiêu + chanh + tỏi + rau thơm.

Dầu giấm kem tỏi: dầu oliu + giấm trắng + muối + hạt tiêu + tỏi + thảo mộc khô (gia vị Ý) + sữa chua.

3. Hướng dẫn cách làm sốt dầu giấm trộn salad

Cách 1: Dầu giấm trộn salad hương vị chuẩn

Chuẩn bị nguyên liệu:

Dầu ăn: 3 muỗng.

Giấm trắng: 2 muỗng.

Tỏi: 5 tép.

Hành ta: 1 củ

Hành tây: 1/4 củ.

Muối: 1/2 muỗng.

Đường: 1 muỗng.

Nước: 3 muỗng.

Tiêu: 1/4 muỗng.

Bước 1: Sơ chế.

+ Tỏi lột vỏ, đem giã nhuyễn.

+ Băm nhỏ ớt, hành tây.

+ Thái hành ta thành lát mỏng.

Bước 2: Trộn nguyên liệu.

+ Cho tất cả các nguyên liệu trên vào trong một chiếc bát nhỏ và trộn đều.

Cho tất cả các nguyên liệu vào trong một chiếc bát nhỏ và trộn đều

+ Đổ vào một lọ thủy tinh, đậy kín nắp lắc đều.

+ Khoảng 10 phút là đã có thế dùng dầu giấm được.

+ Rưới dầu giấm với một lượng nhỏ lên xà lách, cà chua, cà rốt, dưa chuột… Thêm vào ớt, chanh hoặc rau thơm tùy sở thích của bạn.

+ Thật đơn giản, vậy là là bạn đã có một món salad ngon tuyệt vời.

Lưu ý:

+ Luôn lắc đều trước khi sử dụng.

+ Dùng dầu dấm trong khoảng một tuần.

Cách 2: Dầu giấm trộn salad hương vị Việt

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Giấm nuôi (hoặc giấm gạo lên men): 100ml

Đường cát trắng: 70g

Muối: 15g

Nước tương: 20ml

Nước lọc: 50ml

Dầu ăn: 40ml

Hành tây: 30g

Hành tím: 30g

Tiêu: 1/2 muỗng cà phê

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm dầu giấm

Dụng cụ: Muỗng, chén tô, bếp, chảo chống dính, ...

Các bước tiến hành:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

+ Xắt hành tây thành hạt lựu nhỏ và băm nhỏ hành tím.

Xắt hành tây

+ Đặt chảo lên bếp và đun nóng dầu ăn. Sau đó cho hành tím và hành tây vào phi thơm.

+ Lấy muỗng đảo đều hành cho đến khi có mùi thơm, hành chưa chuyển sang màu vàng thì tắt bếp, để cho nguội.

Phi thơm hành tím

Bước 2: Pha dầu giấm

+ Lần lượt cho các nguyên liệu gồm giấm nuôi, nước lọc, đường, muối, nước tương vào một tô lớn. Khuấy đều bằng muỗng rồi cho tiêu vào.

Lần lượt cho cho giấm nuôi, nước lọc, đường, muối, nước tương vào một tô lớ

+ Rắc dầu ăn có chứa hành đã được phi thơm đã chuẩn bị trên vào hỗn hợp giấm. Khuấy đều trước khi dùng.

Rắc dầu ăn có chứa hành đã được phi thơm lên

Thành phẩm:

Với những bước vô cùng đơn giản, nước sốt dầu giấm trộn salad đã được hoàn thành. Loại nước sốt này có vị chua ngọt vừa phải kết hợp cùng với hương thơm của hành phi chắc hẳn sẽ rất được ưa chuộng cho gia đình.

Nước sốt có vị chua ngọt vừa phải kết hợp cùng với hương thơm của hành phi

Cách 3: Kết hợp giấm táo và dầu mè

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Giấm táo: 2 muỗng canh

Dầu mè: 2 muỗng canh

Muối, tiêu: 1 ít

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm giấm táo dầu mè

Đường cát trắng: 1 muỗng canh

Dụng cụ: Muỗng, chén bát

Các bước tiến hành:

Bước 1: Cho giấm táo, dầu mè, đường cát trắng, muối và tiêu lần lượt vào tô nhỏ.

Lần lượt cho các nguyên liệu vào tô

Bước 2: Khuấy đều để cho các gia vị hòa tan với nhau. Với vài bước đơn giản trên, bạn đã hoàn thành xong dầu giấm trộn salad.

Khuấy đều các nguyên liệu

Thành phẩm:

Chỉ cần rưới dầu giấm lên dĩa rau salad và trộn đều. Vậy là bạn có thể thưởng thức ngay. Không chỉ giúp tăng hương vị của món ăn, việc sử dụng giấm táo và dầu mè sẽ càng khiến cho món salad trộn này có giá trị dinh dưỡng nhiều hơn.

Dầu giấm trộn salad tăng hương vị và giúp món salad trộn có giá trị dinh dưỡng nhiều hơn khi dùng

***Mẹo bảo quản dầu giấm trộn salad

Để bảo quản dầu giấm dành ăn dần khi làm dư nhiều, bạn có thể thực hiện theo cách sau:

+ Cho dầu giấm vào hũ, lọ thủy tinh, đậy nắp kín và đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Bảo quản trong thời gian có thể kéo dài đến vài tuần.

+ Lưu ý cẩn thận để tránh thức ăn rơi vào. Tránh dùng muỗng không sạch để múc. Điều này có thể khiến dầu giấm bị hư, hoặc bị thay đổi mùi vị như ban đầu.

4. Cách làm món salad trộn dầu giấm

Các món salad rau quả tươi vừa đơn giản, ngon miệng lại khá tốt cho sức khỏe luôn rất được yêu thích. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ đang có kế hoạch giảm cân.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

½ củ hành tây

1 quả dưa chuột

1 quả cà chua

1 lạng rau xà lách

1 lạng giá đỗ sống

1 quả trứng gà

Các gia vị cần thiết: giấm, tỏi, ớt, đường, muối, dầu ôliu.

Các bước tiến hành:

- Sơ chế nguyên liệu:

+ Nhặt rau xà lách và rửa rau sạch, có thể cho giá và rau vào trong nước muối ngâm khoảng 15 phút rồi vớt ra rửa lại lần nữa, để cho ráo nước.

+ Rửa sạch cà chua, dưa chuột, hành tây. Thái hành tây thành những lát mỏng, dưa chuột bổ làm đôi, bỏ bớt phần ruột bên trong và thái thành những lát vát. Thái cà chua thành những lát mỏng vừa.

Rửa sạch cà chua

+ Luộc chín trứng gà và thái mỏng.

+ Cho hành tây và giá đỗ vào một cái âu. Thêm muối vào xóc, tiếp theo đổ giấm vào ngâm khoảng 5 phút. Băm nhỏ tỏi, ớt.

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- Cách pha dầu giấm trộn salad:

+ Lần lượt cho 1 thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê giấm, 1 nửa thìa dầu ôliu, 1 nửa thìa cà phê muối và cho ớt tỏi vào một bát nhỏ trộn đều.

Lưu ý: Đảm bảo sao cho thật cân đối giữa các vị chua, cay, mặn, ngọt khi làm nước trộn dầu giấm. Điều này sẽ giúp món salad trộn dầu giấm của bạn vừa hấp dẫn và vừa ngon miệng.

+ Tiếp theo, cho tất cả các nguyên liệu gồm: giá đỗ, dưa chuột, hành tây và 1 nửa số cà chua thái lát vào trong 1 cái âu.

+ Cho dầu giấm vào trong cái âu đã có sẵn nguyên liệu. Trộn thật đều để ngâm khoảng 10 phút. Thỉnh thoảng đảo đều lên để gia vị sẽ ngấm đều vào các nguyên liệu.

Rưới dầu giấm lên

Trang trí:

+ Xếp rau xà lách xếp xung quanh chiếc đĩa và lấy 1 nửa số cà chua còn lại xếp thành vòng tròn trên phần rau xà lách.

+ Cho các nguyên liệu được ngấm đều các gia vị ra đĩa đã được trang trí sẵn và thưởng thức.

Như vậy là đĩa rau salad trộn dầu giấm với đã được hoàn thành. Chỉ bằng những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, bạn có thể hoàn thành được món salad trộn dấu giấm chua ngọt vô cùng hấp dẫn. Công thức làm món rau trộn ngon miệng, siêu đơn giản, vô cùng hấp dẫn cùng dầu giấm chỉ mất 15 – 20 phút để thực hiện.

Vậy là chỉ cần vài phút với vài nguyên liệu, bạn đã có thể làm được dầu giấm trộn salad và có ngay dầu giấm thơm ngon, chua ngọt hài hòa để trộn salad. Cách làm dầu giấm với các bước tiến hành rất đơn giản mà nhanh cực kì. Nguyên liệu để làm cũng không khó tìm, đều có sẵn ngay trong bếp. Nếu bạn đang muốn làm món salad cho gia đình thì đừng bỏ qua những mẹo đơn giản vừa chai sẻ trên để có ngay lọ dầu giấm giúp tăng hương vị món ăn hơn.