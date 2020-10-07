Tác dụng của táo mèo ngâm đường và cách làm chi tiết

Sức khỏe 07/10/2020 11:41

Táo mèo ngâm đường mang lại rất nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe con người. Hãy cùng tìm hiểu tác dụng của táo mèo ngâm đường trong bài viết sau.

Nội dung bài viết

Với cuộc sống hiện đại ngày nay, người ta thường có xu hướng tìm về các loại thực phẩm, thảo dược thiên nhiên, ít gây tác dụng phụ và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó táo mèo được xem là một dược liệu rất tốt trong y học. Đặc biệt táo mèo ngâm đường là một thức uống rất tốt cho sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu về tác dụng của táo mèo ngâm đường trong bài viết dưới đây.

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Tác dụng của táo mèo ngâm đường và cách làm chi tiết - Ảnh minh họa: Internet

Táo mèo là cây gì?

Táo mèo hay sơn tra là một loại cây thuộc họ hoa hồng có tên khoa học là rosacea. Táo mèo có vị chua, thường được sử dụng để làm dược liệu. Với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như: giải độc cơ thể, thanh nhiệt, kích thích hệ tiêu hóa, tăng cường đào thải cholesterol trong máu,… Do đó táo mèo nói chung hay táo mèo ngâm đường nói riêng đều mang đến những hiệu quả tích cực với sức khỏe con người.

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Táo mèo hay sơn tra là một loại cây thuộc họ hoa hồng có tên khoa học là rosacea – Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng chung của táo mèo 

Tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể

Táo mèo không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đào thải độc tố. Từ đó phòng tránh được những căn bệnh thường gặp khi thay đổi thời tiết như: cảm cúm, viêm họng,…

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Táo mèo không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đào thải độc tố - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa

Sử dụng táo mèo giúp bạn có cảm giác ngon miệng khi ăn uống nhờ hoạt động của các enzym tiêu hóa. Hơn thế, nó còn có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị tình trạng rối loạn tiêu hóa ở cả người lớn và trẻ nhỏ.

Kháng khuẩn, thanh lọc cơ thể

Dùng táo mèo đúng cách giúp đào thải cholesterol có hại cho sức khỏe con người. Nhờ vậy, các bộ phận nội tạng khác và  hệ tim mạch trở nên khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, nó còn có tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ và phòng ngừa tai biến về tim mạch như: nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch, cao huyết áp… Chính vì vậy, sơn tra được xem là bài thuốc quý đối với người thừa cân,  người cao tuổi, béo phì,…x

Làm đẹp

Táo mèo đặc biệt tốt cho việc làm đẹp của các chị em phụ nữ. Không chỉ giúp se khít lỗ chân lông mà nó còn giúp hạn chế sự tích tụ của các chất thải, bã nhờn trên làn da. Giúp làn bạn sẽ căng bóng, mịn màng, hạn chế bị mụn trứng cá tấn công.

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Táo mèo đặc biệt tốt cho việc làm đẹp của các chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của táo mèo ngâm đường

Quả táo mèo ngâm đường có tác dụng gì là câu hỏi của rất nhiều người. Câu trả lời rất đơn giản, món táo mèo ngâm đường ngoài việc có đầy đủ các lợi ích kể trên, nó còn có thể giúp hỗ trợ điều trị các bệnh và triệu chứng như: chứng đầy bụng, khó tiêu, rối loạn mỡ, phòng tránh huyết áp cao, giải độc gan, trị ho, viêm họng, giảm đau nhức xương khớp, điều trị mất ngủ, bổ sung vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch chống lại bệnh tật.

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Táo mèo ngâm đường hỗ trợ điều trị chứng đầy bụng, khó tiêu, rối loạn mỡ, phòng tránh huyết áp cao - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm táo mèo ngâm đường

Để công dụng của nước táo mèo ngâm đường phát huy tối đa, mang lại những hiệu quả tích cực cho cơ thể, bạn cần thực hiện đúng cách. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên vật liệu sau: 2kg táo mèo tươi (quả chín, không dập nát, không chất bảo quản), 1.5kg đường trắng (hoặc đường phèn giã nhỏ), 1 miếng gừng, lọ thủy tinh, muối, nước sạch. Sau đó thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu sạch sẽ, rửa sạch táo mèo, để cho ráo nước, loại bỏ hết bụi bẩn, cắt bỏ những phần hỏng, sâu. Sau đó, tiến hành cắt bỏ phần cuống và bổ đôi táo mèo sao cho phần hạt cũng được cắt ra.
  • Bước 2: Cho phần táo mèo vừa cắt vào ngâm trong nước muối loãng khoảng 1h để loại bỏ vị chát đồng thời giúp táo mèo không bị thâm, đẹp mắt và có màu hấp dẫn hơn.
  • Bước 3: Sau 1 giờ, vớt táo mèo ra và rửa sạch với nước, để ráo. Sau đó, cho táo mèo vào trong bình thủy tinh sạch, xếp theo cứ 1 lớp táo mèo lại thêm 1 lớp đường phía trên cho tới khi hết nguyên liệu. Lớp đường ở trên cùng và thêm lát gừng rồi đậy nắp chặt.
  • Bước 4: Bạn nên lắc bình thường xuyên trong vài ngày đầu để táo mèo ngấm đường hơn. Sau khoảng 6 tháng, vớt táo mèo ra và đem phần nước đi chưng cất rồi bỏ vào lọ thủy tinh dùng dần.

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Lưu ý khi chế biến món táo mèo ngâm đường

Để chế biến và sử dụng táo mèo ngâm đường hiệu quả, bạn nên lưu ý các yếu tố sau:

Cách chọn táo mèo

Bạn nên lưu ý chọn những quả táo mèo không bị dập, úng hoặc thối là được. Nếu quả to thì đẹp hơn và quả chín thì thơm hơn. Điều này giúp cho món táo mèo ngâm đường không bị mốc và hư.

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Bạn nên lưu ý chọn những quả táo mèo không bị dập, úng hoặc thối là được - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ngâm và cách bảo quản

Đối với món táo mèo ngâm đường, bạn nên ngâm tối thiểu trong 6 tháng. Và chỉ nên sử dụng trong vòng 2 năm trở lại để đạt những hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, bạn cần bảo quản ở nơi râm mát, tránh ánh sáng trực tiếp, lưu ý không bỏ tủ lạnh.

Táo mèo ngâm đường vừa là một thức uống ngon vừa là một vị thuốc hữu ích. Tuy nhiên, khi sử dụng lâu dài bạn nên căn cứ vào tình trạng sức khỏe của bản thân và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề tác dụng của táo mèo ngâm đường có thể giúp ích cho các bạn.

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