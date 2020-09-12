Tác dụng của khế chua ngâm đường phèn khiến bạn bất ngờ

Sức khỏe 12/09/2020 20:23

Khế chua ngâm đường phèn biết đến là một bài thuốc trị cảm và ho hiệu quả. Bạn sẽ bất ngờ với những tác dụng của khế chua ngâm đường phèn dưới đây!

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Khế chua là loại quả  vô cùng quen thuộc đối với người Việt, đặc biệt nhiều gia đình còn trồng nó trong vườn nhà mình. Không chỉ dùng để ăn, người ta còn sử dụng khế chua ngâm đường phèn để làm bài thuốc chữa bệnh vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả mà nó mang lại khá cao. Để biết rõ hơn về những tác dụng của khế chua ngâm đường phèn, mời bạn cùng Phunuvagiadinh theo dõi bài viết sau!

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Tác dụng của khế chua ngâm đường phèn khiến bạn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của khế chua ngâm đường phèn

Trước khi tìm hiểu khế chua ngâm đường phèn chữa bệnh gì, chúng ta sẽ xem khế chua có tác dụng gì trước tiên. Khế chua là loại quả có vị chua, đôi khi hơi ngọt ngọt, có thể ăn sống trực tiếp hoặc dùng để nấu canh chua rất ngon. Khế chua chứa các thành phần dinh dưỡng như vitamin nhóm B, vitamin C, axit oxalic, chất xơ và một số nguyên tố vi lượng khác.

Nhờ hàm lượng dinh dưỡng có lợi kể trên, khế chua đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể con người. Lượng vitamin C trong khế chua giúp chăm sóc làn da sáng mịn từ sâu bên trong đồng thời ngăn ngừa quá trình lão hóa da. Chúng ta có thể ép khế chua để làm thức uống giải khát, dùng lá khế giã nát để đắp lên vết thương để giúp nó nhanh phục hồi, hoặc có thể ngâm khế chua với đường phèn để chữa bệnh. 

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Khế chua chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Vậy cụ thể khế chua ngâm đường phèn trị bệnh gì? Dưới đây là câu trả lời cho bạn.

Khế chua ngâm đường phèn giúp cải thiện sức khỏe

Khế chua chứa nhiều dưỡng chất như vitamin B, vitamin C, chất xơ,… giúp cải thiện sức khỏe. 

Cách thực hiện: 

  • Rửa sạch khế chua và ngâm trong nước muối loãng khoảng 30 phút.
  • Thái khế chua thành từng lát mỏng. Sau đó, cho một phần khế chua vào hũ thủy tinh, đổ ½ kg đường phèn lấp đều bề mặt khế chua. Cứ như vậy, bạn lần lượt cho 1 lớp khế chua rồi 1 lớp đường phèn xen kẽ nhau cho đến khi hết khế chua. Lưu ý đường phèn là lớp trên cùng.
  • Mỗi sáng, đem hũ khế chua ngâm đường ra phơi nắng khoảng 1 tiếng. Sau khoảng 1 tháng là bạn có thể dùng được.
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Khế chua ngâm đường phèn giúp cải thiện sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: 

  • Trước mỗi bữa ăn, bạn hãy uống 1 chén nhỏ nước khế chua ngâm đường phèn. 
  • Thực hiện đều đặn hàng ngày sẽ giúp bạn ngon miệng, ngủ sâu và cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng.

Khế chua ngâm đường phèn giúp trị ho

Cách thực hiện: 

  • Khế chua rửa sạch với nước muối loãng.
  • Ép khế chua lấy nước, bỏ phần bã.
  • Trộn nước khế chua với 200g lá húng quế giã nát.
  • Tiếp theo, cho thêm 30ml nước và 200g đường phèn vào hỗn hợp khế chua + húng quế. Đun cách thủy hỗn hợp này trong khoảng 1 tiếng đồng hồ thì tắt bếp.
  • Bảo quản hỗn hợp thu được trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần dần.

Cách sử dụng: 

  • Uống đều đặn 2 lần/ngày.
  • Trẻ nhỏ uống 1-2 thìa cà phê/ lần.
  • Người lớn uống 3 thìa cà phê/lần.
  • Sau 1 tuần dùng liên tục, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.
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Khế chua ngâm đường phèn giúp trị ho - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh khế chua ngâm đường phèn, khế chua ngâm rượu cũng là một bài thuốc trị ho khá phổ biến. Cách thực hiện cũng tương đối đơn giản: Sau khi rửa sạch khế chua, thái lát mỏng rồi cho toàn bộ vào hũ thủy tinh, bạn đổ rượu vào hũ theo tỷ lệ 1:1 (1kg khế chua tương ứng với 1 lít rượu). Đậy nắp kín lại và ngâm khoảng 2 tháng là dùng được.

Ngoài ra, khế chua còn là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn ngon, tốt cho sức khỏe cũng như làm phong phú thêm thực đơn của mỗi gia đình. Một số món canh tiêu biểu với khế chua cho bạn tham khảo như: cá diếc kho khế chua, canh khế chua nấu tép,…

Khế chua ngâm đường phèn chữa đau nhức xương khớp

Theo y học cổ truyền, khế chua có công dụng tiêu viêm, trừ phong thấp, trừ đờm,… Do đó, bên cạnh việc trị ho thì khế chua còn có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp, điển hình là viêm khớp, thần kinh tọa, bệnh phong tê thấp.

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- Quả khế chua trị bệnh gì? Lợi ích của khế chua với sức khỏe

- Tắm lá khế chua có tác dụng gì? Cách dùng lá khế thế nào để an toàn và hiệu quả nhất?

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Khế chua ngâm đường phèn chữa đau nhức xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm khế chua ngâm đường phèn chữa đau nhức xương khớp

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Khế chua: 1kg.
  • Đường phèn: 200g.
  • Gừng: 200g.
  • Lọ thủy tinh.
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Nguyên liệu làm khế chua ngâm đường phèn chữa đau xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Cách ngâm khế chua với đường phèn

  • Rửa sạch khế chua, ngâm trong nước muối pha loãng 10-15 phút rồi vớt ra cho ráo nước, thái thành từng lát mỏng.
  • Gừng rửa sạch, thái lát mỏng, có thể băm nhỏ hoặc tiếp tục thái sợi chỉ nếu thích.
  • Cho nước và đường phèn vào nồi đun sôi đến khi đường tan hết, sau đó để hỗn hợp nguội.
  • Cho khế chua và gừng vào lọ thủy tinh, tiếp theo đổ nước đường phèn vào. Bạn cũng có thể trực tiếp cho đường phèn vào ngâm thay vì nấu nước đường phèn. Cứ 1 lớp khế thì cho 1 lớp đường.
  • Đậy nắp kín lọ, để nơi thoáng mát khoảng 3 ngày là có thể dùng được. Nếu dùng đường phèn để ngâm trực tiếp thì phải mất ít nhất 1 tuần mới dùng được.

Trên đây là một số tác dụng của khế chua ngâm đường phèn mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc. Nhiều người đã áp dụng các bài thuốc dân

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