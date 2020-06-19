Khế chua là một loại trái cây cực kỳ quen thuộc với dân Việt, gắn liền với hình ảnh làng quê. Khế có vị chua thanh mát, giúp làm mềm thức ăn nên được sử dụng nhiều trong chế biến các món ăn dân giã, đỡ ngán. Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng quả khế chua chính là một vị thuốc dân gian, chữa được nhiều bệnh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem khế chua trị bệnh gì và lợi ích mà nó mang lại cho sức khỏe con người trong bài viết sau.

Mỗi quả khế tương đương với khoảng 30 calo, chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa. Và đặc biệt là flavonoids, tuyệt vời cho việc giảm cân và đẹp da. Khế chua trong Đông y có vị mát, tính bình nên được sử dụng để khử phong, làm lành vết thương, thanh nhiệt, kháng viêm và lợi tiểu.

Một múi khế chua có chứa đến 92% nước; 3,1% glucid; 2,6% xenlulozơ; 0,6% protid, 1% axit oxalic và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe như sắt, canxi, natri, magie, kali,... các vitamin như A, B1, B2, C. Đặc biệt, thành phần beta caroten trong khế chua còn có khả năng chuyển hóa thành vitamin A, cực kỳ tốt cho thị lực.

Khế chua trị bệnh gì?

Khế chua trị tiểu đường

Quả khế có lượng chất xơ giúp làm chậm sự giải phóng glucose của thức ăn vào máu, giúp kiểm soát nồng độ insulin trong cơ thể. Chính vì vậy, loại quả mọng này cực kỳ tốt cho bệnh nhân tiểu đường, đái tháo đường hoặc những người có khả năng mắc bệnh tiểu đường.

Lượng chất xơ có trong khế chua tốt cho người tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Khế chua chữa bạc tóc

Khế chua có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, axit galic, quercetin,... có khả năng ngăn cản tác động của sự căng thẳng, stress và ảnh hưởng có hại của các gốc tự do. Việc ăn khế chua sẽ giúp đẩy lùi quá trình lão hóa đồng thời mang lại lợi ích cho sự phát triển nang tóc.

Cách chữa bạc tóc với khế chua cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy khoảng 150g khế chua, rửa sạch rồi ép lấy nước. Trộn thêm vào nước khế chua khoảng 200ml nước dừa tươi, thêm chút mật ong, chia ngày uống 2 lần.

Chống táo bón, trĩ, bệnh đường tiêu hóa

Khế chua chữa bệnh gì? Việc bổ sung khế chua vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp chống táo bón, nhuận tràng nhờ thành phần chất xơ dồi dào. Khế chua cung cấp đủ lượng chất xơ cần thiết để đảm bảo cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh, kích thích chất thải di chuyển qua đường tiêu hóa, giảm táo bón, tiêu chảy, đầy hơi. Đặc biệt, lượng chất xơ trong khế chua còn giúp cơ thể hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng.

Khế chua giàu chất xơ chữa các bệnh về đường tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Một công dụng bất ngờ của khế chua mà bạn chưa biết chính là điều trị viêm loét dạ dày bởi đặc tính kháng viêm.

Chữa các bệnh về da

Khế chua có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn nhờ các chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các bệnh ngoài da như eczema, viêm da, bệnh chàm,... Nguyên nhân chính gây nên các bệnh về da này là do sự liên kết giữa các chức năng bất thường của hệ thống miễn dịch, vi khuẩn và da khô. Tất cả đều được ngăn ngừa nếu bạn ăn khế.

Các lợi ích khác từ quả khế chua

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Khế chua chứa hàm lượng natri và kali tốt, giúp điều hòa và ổn định huyết áp. Mức huyết áp ổn định giúp tim mạch hoạt động khỏe mạnh, nhịp tim đều đặt, lưu thông máu tốt.

Khế chua chứa hàm lượng natri và kali tốt cho sức khỏe tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho giảm cân

Nếu bạn muốn giảm cân, hãy ăn khế bởi nó chỉ chứa 31 calo. Lượng chất xơ dồi dào trong khế cũng giúp bạn có cảm giác no lâu hơn. Bên cạnh đó, khế chua chứa các hợp chất giúp tăng tốc độ chuyển hóa và trao đổi chất, ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa.

Tăng cường miễn dịch

Lượng vitamin C có trong quả khế khá cao, thúc đẩy hoạt động của hệ miễn dịch. Từ đó chống lại các bệnh ho, sốt, đau họng một cách vô cùng hiệu quả. Hãy thêm 1 quả khế vào cốc sinh tố và dùng vào buổi sáng sẽ giúp hệ thống miễn dịch trong cơ thể bạn hoạt động mạnh, từ đó tăng cường sản sinh tế bào bạch cầu.

Khế chua chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư

Theo các nghiên cứu, khế là loại quả có khả năng chống ung thư rất tốt. Cụ thể đó là hợp chất polyphenol trong khế có khả năng ngăn cản tác động của gốc tự do gây đột biến, loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể con người, từ đó ngăn ngừa ung thư gan. Bên cạnh đó, lượng chất xơ đáng kể trong khế còn giúp đại tràng được làm sạch, giảm nguy cơ ung thư đại tràng.

Tốt cho thị lực

Khế chua còn giúp bạn bổ sung vitamin A, cải thiện thị lực đáng kể. Các hợp chất chống oxy hóa trong khế chua giúp ngăn ngừa vấn đề về mắt như thoái hóa điểm vàng ở người già hoặc đục thủy tinh thể.

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Khế chua còn giúp bạn bổ sung vitamin A, cải thiện thị lực đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm đau

Các chứng đau mãn tính như đau nửa đầu hay đau lưng khiến bạn khó chịu. Lượng magie có trong khế giúp giảm đau cực hiệu quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một chế độ ăn giàu magie sẽ giúp giảm chứng đau nửa đầu, đau lưng đồng thời giảm chuột rút, đau khớp.

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn biết được khế chua trị bệnh gì cũng như lợi ích của khế chua đối với sức khỏe con người. Chúc bạn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh hơn từ những kiến thức chúng tôi cung cấp.