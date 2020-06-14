Nhiễm trùng đường ruột nên ăn gì để giải quyết hiện tượng này?

Nhiễm trùng đường ruột là căn bệnh không chừa một ai. Nó có thể xuất hiện do chế độ ăn uống, sinh hoạt của bạn không hợp lý. Để ngăn ngừa tình trạng này thì trước hết bạn phải xây dựng được một chế độ ăn hợp lý. Vậy nếu chẳng may bị nhiễm trùng đường ruột nên ăn gì để giải quyết căn bệnh này?

Tồn dư chính là việc thức ăn không được tiêu hóa hết và sẽ tạo thành phân. Nếu như chúng ta ăn các loại đồ ăn dễ tiêu hóa, lượng phân sẽ ít hơn, từ đó sẽ giảm đầy hơi, chướng bụng…

Trước khi xem xét đến việc nhiễm trùng đường ruột nên ăn gì, chúng ta cần phải biết chế độ ăn dành cho các đối tượng này là như thế nào. Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên gia thì người bị nhiễm trùng đường ruột nên ăn chế độ ít chất tồn dư. Tức là cắt giảm đi các loại thức ăn khó tiêu mà chủ yếu lựa chọn đồ ăn dễ tiêu hóa như: bánh mì, rau xanh, ngũ cốc, các loại hạt, hoa quả tươi…

Nắm bắt nguyên tắc để xây dựng thực đơn cho người bị nhiễm trùng đường ruột hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc trong dinh dưỡng của người bị viêm đường ruột

Để lựa chọn xem bị nhiễm trùng đường ruột nên ăn gì và xây dựng được thực đơn hoàn chỉnh bạn cần cân nhắc đến những nguyên tắc dinh dưỡng sau đây:

Không cần phải có một chế độ ăn quá khắt khe. Vì như vậy bạn sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng.

Không chọn các loại thực phẩm mà khi ăn gây ra cảm giác khó chịu, chướng bụng hay đau bụng. Hoặc thức ăn khiến cho bạn bị dị ứng.

Thay đổi thực đơn hàng ngày thêm đa dạng, không khiến bản thân nhàm chán mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Không ăn các loại thức ăn đã chế biến sẵn, vì trong chúng có chứa chất phụ gia ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Không uống các loại nước dạng sủi hoặc cốm hòa tan như vậy sẽ dễ bị tiêu chảy.

Nhiễm trùng đường ruột nên ăn gì?

Ngay bây giờ hãy cùng xem nhiễm trùng ruột nên ăn gì.

Đối với tinh bột

Đây chắc chắn là thực phẩm không thể thiếu, giúp bạn duy trì năng lượng hằng ngày. Tuy nhiên, nên chọn các loại thức ăn dễ tiêu hóa như là:

Bánh mì trắng, bánh quy không có nhân.

Các loại hạt, ngũ cốc, yến mạch.

Bỏng ngô, bỏng gạo.

Các loại mì.

Đối với các loại rau, củ, quả

Những loại rau, củ, quả tốt cho người bị nhiễm trùng đường ruột sẽ chứa nhiều vitamin C. Chúng rất tốt cho các vết loét dạ dày, niêm mạc đường ruột, giúp các vết loét mau lành hơn. Những loại rau củ mà bạn nên chọn là:

Rau xanh: măng tây, cải bó xôi…

Các loại củ: cà rốt, khoai tây, củ cải, bí đỏ, bí đao, cà chua…

Các loại quả: chuối chín, dưa gang, bơ, dưa hấu…

Các loại trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp.

Chọn các loại rau củ quả tốt cho tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Đối với sữa

Nhiễm trùng đường ruột có nên ăn sữa chua và các loại sữa không? Câu trả lời là có và còn rất tốt cho đường ruột. Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều vì lactose trong sữa sẽ khiến cho bạn bị tiêu chảy hoặc chuột rút rất nguy hiểm.

Đối với chất béo và protein

Những người bị nhiễm trùng đường ruột nên ăn các loại thịt nạc động vật như: thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thịt cừu, cá… Chú ý là cần hạn chế thịt đỏ và nên lựa chọn thịt trắng.

Ăn trứng để bổ sung thêm protein cho cơ thể

Bạn cũng hoàn toàn có thể ăn các loại chất béo như: dầu thực vật, bơ thực vật, sốt cà chua, sốt mayonnaise, kem sữa, nước sốt salad, siro, mật ong…

Chọn thức ăn mềm, dễ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Đối với các loại đồ ăn ngọt

Nhóm thực phẩm này chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải. Và nên chọn thức ăn mềm, dễ tiêu hóa ví dụ như: bánh quy, bánh bông lan, bánh trứng, thạch, pudding, kem, bánh xốp, bánh mì.

Đối với đồ uống

Điều đầu tiên cần chú ý với đồ uống là bạn nên uống từ 2,5 đến 3,5 lit nước lọc mỗi ngày và chia nhỏ ra thành nhiều lần để dễ uống hơn. Ngay sau khi thức dậy, hãy uống 300ml nước tinh khiết để thanh lọc đường ruột.

Hạn chế các loại đồ uống như trà, café, nước có ga. Khi uống các loại hoa quả thì nên lọc bỏ phần bã.

Hoa quả nên chọn các loại chứa nhiều vitamin C - Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm trùng đường ruột không nên ăn gì?

Để chắc chắn cho việc điều trị nhiễm trùng đường ruột hiệu quả thì bạn hãy hạn chế ăn các loại đồ ăn dưới đây:

Bánh quy giòn, cứng, bánh mì nguyên hạt, mì pasta

Các loại hạt, đậu hoặc dừa có chứa trong bánh kẹo, ngũ cốc và bánh mì.

Vỏ của các loại hoa quả, trái cây, rau củ.

Các loại hoa quả không nên ăn là: nho khô, dứa, mận, sung.

Không ăn rau củ khi chưa được chế biến.

Các loại rau củ dù đã được đun chín cũng không nên ăn là: bắp cải, hành tây, súp lơ, ngô, đậu Hà Lan…

Đậu lăng, đậu phụ.

Thịt mỡ hoặc thịt có xương sụn.

Các loại mứt hoa quả và bơ đậu phộng có hạt.

Các loại dưa, cà muối.

Bắp rang bơ.

Nước ép hoa quả vẫn còn cả vỏ, hạt và chưa bỏ bã.

Hạn chế ăn các loại đồ ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Người bị nhiễm trùng đường ruột hãy ghi nhớ nhiễm trùng đường ruột nên ăn gì và không nên ăn gì để tự bảo vệ cho chính bản thân mình. Từ đó hỗ trợ chữa dứt điểm bệnh để giúp cơ thể khỏe mạnh và tiêu hóa tốt hơn.