Tìm hiểu về bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu ở nữ giới - Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm trùng đường tiết niệu là gì?

Nhiễm trùng đường tiết niệu thường do vi khuẩn gây nên. Ngoài ra, một số ít có thể do nấm hoặc hiếm gặp hơn là do virus. Nhiễm trùng đường tiết niệu có thể xảy ra ở bất cứ vị trí nào trong đường tiết niệu. Đường tiết niệu bao gồm thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Phần lớn tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu thường xảy ra ở đường tiết niệu dưới bao gồm niệu đạo và bàng quan.

Tỷ lệ nhiễm trùng ở đường tiết niệu trên (niệu quản và thận) nhỏ hơn, nhưng lại có mức độ nghiêm trọng hơn và đòi hỏi điều trị lâu dài hơn.