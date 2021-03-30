Duy trì 5 thói quen trước khi đi ngủ, cả đời nàng không phải lo về nhan sắc

Sức khỏe 30/03/2021 20:45

Trước khi ngủ, các nàng hãy tập những thói quen sau đây để giúp cải thiện sức khỏe và bảo vệ nhan sắc trước tác động của thời gian, môi trường.

Đọc sách trước khi ngủ

Thay vì dùng các thiết bị công nghệ và tiếp xúc với các phương tiện truyền thông xã hội trước khi đi ngủ, bạn có thể dành ra chút thời gian để đọc sách.

Nhiều người bị rối loạn giấc ngủ có thể dẫn đến lo lắng và trầm cảm. Việc đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ, giảm bớt các triệu chứng trầm cảm. Không những thế, đọc sách trước khi đi ngủ có thể làm giảm mức độ cortisol trong máu và giảm nguy cơ đau đầu.

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Việc đọc một cuốn sách trước khi đi ngủ có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Thư giãn và ngâm chân bằng nước ấm

Đôi bàn chân là nơi phải chịu áp lực của toàn cơ thể. Tuy nhiên phần lớn chúng ta đều bỏ quên việc chăm sóc bộ phận này. Hãy thử ngâm chân nước nóng sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn không những giải tỏa stress mà còn có thể chữa trị một số bệnh mãn tính.

Ngoài ra, ngâm chân còn làm tăng lưu thông máu, giải độc. Kết hợp ngâm chân và bấm huyệt sẽ giúp cải thiện các triệu chứng như huyết áp bất thường, thay đổi hormone, đau nhức, các vấn đề về tiêu hóa và suy giảm chức năng khớp xương.

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Ngâm chân buổi tối không những giải tỏa stress mà còn có thể chữa trị một số bệnh mãn tính - Ảnh minh họa: Internet

Chải tóc trước khi ngủ

Chải tóc kích thích các huyệt trên đầu, giúp cải thiện chức năng não, điều hòa kinh mạch giúp phòng ngừa bệnh tật và có sức khỏe tốt đặc biệt với những bệnh nhân bị cao huyết áp, xơ vữa động mạch, suy nhược thần kinh.

Hầu hết các huyệt vị quan trọng đều tập trung trên phần đầu, cho nên chải đầu bằng lược hoặc tay trước khi đi ngủ sẽ gián tiếp kích thích nhiều huyệt đạo tại đây. Việc này giúp loại bỏ sự tắc nghẽn của các mạch máu, giúp cải thiện tinh thần và giấc ngủ. Một khi tinh thần thoải mái, tươi trẻ, giấc ngủ đảm bảo chất lượng thì chắc chắn quá trình lão hóa của cơ thể sẽ chậm lại.

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Chải tóc kích thích các huyệt trên đầu, giúp cải thiện chức năng não, điều hòa kinh mạch - Ảnh minh họa: Internet

Tập một vài bài tập nhẹ nhàng 

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, rất nhiều người trở nên lười biếng và không muốn vận động. Tuy nhiên, hãy cố gắng làm một cái gì đó nhẹ nhàng và thư giãn, chẳng hạn như căng cơ hoặc yoga. Những hình thức tập luyện này mang lại những lợi ích sức khỏe to, nó giúp bạn thư giãn, cân bằng cảm xúc sau một ngày mệt mỏi và giúp ngủ ngon hơn.

Một lưu ý nên nhớ khi tập luyện vào buổi tối là bạn đừng quá cố gắng để cơ thể thoát mồ hôi và thực hiện các động tác mạnh gần giờ ngủ. Điều này sẽ khiến cơ thể trở nên mệt mỏi và uể oải vào sáng hôm sau.

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Những hình thức tập luyện này mang lại những lợi ích sức khỏe to, nó giúp bạn thư giãn, cân bằng cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thức uống giúp ngủ ngon

Thói quen ăn uống trước khi ngủ sẽ gây ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ bạn. Vì vậy, để có một giấc ngủ ngon và sâu giấc, hãy tạo cho mình thói quen sử dụng những loại thức uống từ thiên nhiên, có công dụng an thần, dễ ngủ như trà hoa cúc, trà bạc hà, tâm sen...

Các loại trà này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, giảm viêm và cải thiện sức khỏe của da.

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Thói quen ăn uống trước khi ngủ sẽ gây ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Hi vọng những thông tin trên có thể giúp các nàng tạo cho mình một thói quen tốt và hãy cố gắng thực hiện đều đặn để luôn khỏe mạnh, xinh đẹp mỗi ngày.

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