Những dấu hiệu xuất hiện trong lúc ngủ, tưởng bình thường nhưng lại cảnh báo cơ thể đang dần lão hóa

Sống khỏe 30/03/2021 20:36

Ngủ đủ giấc là điều rất quan trọng với tất cả mọi người ở tất cả mọi độ tuổi để đảm bảo một sức khỏe tốt và năng lượng cho hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, hàng đêm, nếu gặp những dấu hiệu sau xuất hiện trong lúc ngủ thì bạn nên tìm cách khắc phục, tránh khiến cơ thể già đi nhanh chóng.

Khi ngủ và thức dậy ướt đẫm mồ hôi

Bạn toát mồ hôi như tắm mỗi đêm? Trước hết, hãy thay đổi môi trường xung quanh nơi bạn ngủ, giảm nhiệt độ phòng xuống một chút cho mát mẻ và mặc trang phục nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nếu việc thay đổi này cũng không giúp ích gì thì nguyên nhân có thể là do hormone của bạn. Có thể bạn đã bước vào tình trạng tiền mãn kinh hoặc đang có vấn đề với chức năng của tuyến giáp nên xuất hiện tình trạng mất cân bằng nội tiết, gây toát nhiều mồ hôi vào buổi đêm.

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Đổ mồ hôi khi ngủ có thể do thay đổi hormone gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Đau cơ, chuột rút vào ban đêm

Đang mơ màng tận hưởng giấc ngủ ngon, bạn tỉnh giấc đột ngột vì bị cơn chuột rút hành hạ. Sáng hôm sau, bạn cảm giác mọi cơ bắp đều rệu rã. Dù vậy, dấu hiệu này không cho thấy bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào về sức khỏe. Song nếu chân bạn bị chuột rút kéo dài và đau đến mức đánh thức bạn giữa đêm, chứng tỏ bạn đang bị mất nước, thiếu máu, thiếu chất điện giải (như canxi hoặc magiê), viêm khớp… Điều cần làm là hãy đến gặp bác sĩ hoặc sử dụng các loại thực phẩm chức năng có ích trong việc cung cấp và điều hòa máu.

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Nếu chân bạn bị chuột rút kéo dài và đau đến mức đánh thức bạn giữa đêm, chứng tỏ bạn đang bị mất nước, thiếu máu, thiếu chất điện giải - Ảnh minh họa: Internet

Xì hơi trong khi ngủ

Đây là một dấu hiệu xuất hiện trong lúc ngủ nhưng ít người để ý. Đôi khi, tiếng xì hơi có thể đánh thức bạn vào một thời điểm nào đó trong giấc ngủ, chẳng hạn như khi bạn vừa ngủ hoặc đang ngủ nhẹ.

Hầu hết mọi người không gặp tình trạng này thường xuyên. Thay vào đó, nó xảy ra khi khí dư tích tụ trong cơ thể. Đây có thể là kết quả của bệnh tật, rối loạn tiêu hóa, không dung nạp thức ăn, căng thẳng, thay đổi thói quen ăn uống hoặc thay đổi nội tiết tố.

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Xì hơi trong khi ngủ có thể là dấu hiệu của bệnh lý - Ảnh minh họa: Internet

Khó đi vào giấc ngủ và thức giấc liên tục trong đêm

Khó đi vào giấc ngủ, thức giấc liên tục trong đêm có thể là triệu chứng của rối loạn giấc ngủ. Một số yếu tố có thể gây rối loạn giấc ngủ như căng thẳng tâm lý, lo lắng, ngủ không đúng giờ, sử dụng chất kích thích như cà phê, rượu bia, thay đổi múi giờ, thay đổi môi trường sống, đau mạn tính... Mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một cơ thể đang lão hóa theo từng ngày.

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Khó đi vào giấc ngủ, thức giấc liên tục trong đêm có thể là triệu chứng của rối loạn giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Khô cổ họng trong và sau khi ngủ dậy

Khô cổ họng khi ngủ là triệu chứng không quá nghiêm trọng, hầu hết mọi người đều gặp phải. Tuy nhiên, nếu nhiều lần bạn gặp phải tình trạng này thì nên chú ý. Có thể cơ thể bạn đang gặp phải tình trạng mất nước, mở miệng khi ngủ, hoặc tệ hơn là bạn đang phải đối mặt với các triệu chứng bệnh lý như trào ngược dạ dày thực quản, viêm họng…

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Nếu cảm thấy khô họng khi ngủ có thể bạn đang phải đối mặt với các triệu chứng bệnh lý như trào ngược dạ dày thực quản, viêm họng… - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn phát hiện mình có 1 trong những dấu hiệu trên thì chắc hẳn có gì đó không ổn với sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn. Những biểu hiện nêu trên là cách mà cơ thể đang gửi tín hiệu cảnh báo đến bạn. Đừng ngần ngại tìm cho mình một phương pháp điều trị hợp lý và dứt điểm để luôn có một cơ thể khỏe mạnh nhé.

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