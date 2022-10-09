Đừng phá hỏng giấc ngủ và sức khỏe của bạn chỉ vì những sai lầm tai hại này

Có những thói quen khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ hơn mỗi ngày, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục dính vào những thói quen có hại này.

Có thể bạn đang thực hiện một chế độ ăn kiêng đặc biệt và bạn không ăn sau 6 giờ tối, hoặc bạn không muốn tạo cho cơ thể một khối lượng công việc phải giải quyết trước khi ngủ. Tất nhiên, ăn quá nhiều là một vấn đề để ngủ ngon, nhưng đói cũng sẽ không mang lại cho bạn giấc ngủ ngon hơn.

Khi đói, bạn sẽ ngủ không ngon giấc, thậm chí có thể mơ thấy bánh quy. Đây là lý do tại sao một bữa ăn nhẹ trước khi ngủ một giờ (khoảng 150 calo) là một ý tưởng tuyệt vời. Nó sẽ cung cấp cho cơ thể bạn đủ năng lượng để giúp bạn đi vào giấc ngủ, bất kể điều này nghe có vẻ kỳ lạ như thế nào. Thực phẩm tốt nhất để ăn trước khi ngủ là các loại hạt, một số loại gà tây, hoặc trái cây không ngọt.

2. Bạn đã ngủ trưa trong ngày

Một người trưởng thành khỏe mạnh không cần ngủ trưa trong ngày nhưng mọi người vẫn thường ngủ gục trên ghế bành trước TV, trên xe buýt hoặc bất cứ nơi nào khác. Nếu bạn có những giấc ngủ ngắn vào ban ngày, thì chất lượng giấc ngủ của bạn vào ban đêm có thể trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, có một loại chứng mất ngủ chỉ xảy ra vào cuối tuần: khi một người ngủ quá nhiều vào buổi sáng cuối tuần, họ không thể ngủ vào buổi tối và cảm thấy hoàn toàn khủng khiếp vào sáng thứ Hai.

Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ vào ban ngày, điều đó có nghĩa là đã đến lúc bạn phải đứng dậy và duỗi chân cho người tỉnh táo hơn. Lưu lượng oxy sẽ tăng lên, tuần hoàn máu được cải thiện và bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

3. Bạn thường xuyên bỏ bữa sáng

Bữa sáng dường như không có mối liên hệ nào với việc ngủ vào ban đêm. Tuy nhiên, bữa sáng sẽ làm bật đồng hồ sinh học của bạn. Sau khi cơ thể nhận được một số năng lượng trong vòng một giờ sau khi thức dậy, nó bắt đầu đếm thời gian trước khi ngủ.

Ngoài ra, bữa sáng điều chỉnh quá trình trao đổi chất. Khi bạn nghỉ rất lâu giữa các bữa ăn hoặc bỏ bữa sáng, não bộ sẽ nghĩ rằng nó có thể bị đói.

4. Bạn quên dọn phòng ngủ của mình

Ngay cả khi đối với bạn, dường như bạn không quan tâm đến mớ hỗn độn xung quanh mình, thì bộ não của bạn cũng không nghĩ theo hướng này. Sự lộn xộn ảnh hưởng đến tiềm thức. Người ta tin rằng bộ não của chúng ta ghi nhớ mọi thứ xung quanh chúng ta và nếu điều cuối cùng bạn nhìn thấy trước khi ngủ là hỗn loạn, thì giấc ngủ của bạn cũng sẽ hỗn loạn.

Ngoài ra, ngủ trong bụi không bao giờ khiến ai đó cảm thấy dễ chịu. Một trong những thứ bẩn thỉu nhất mà chúng ta thường bỏ quên chính là rèm cửa.

Cố gắng hạn chế số lượng đồ đạc bạn có trong phòng ngủ và dọn dẹp thường xuyên để giúp thở dễ dàng hơn.

5. Căn phòng quá nóng

Rất khó để nói không với một phòng ngủ ấm áp nếu bạn không thích lạnh. Nhưng ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ trong một căn phòng ấm áp, thì vào ban đêm, nhiệt độ cao sẽ chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ của bạn.

Nếu bạn khó ngủ với cửa sổ mở vào mùa đông, chỉ cần mở cửa sổ 10 phút trước khi ngủ.

Theo Brightside