Động lực vào thứ 2 đầu tuần : 7 cách giữ bình tĩnh trước áp lực

Sức khỏe 25/03/2022 18:46

Nếu bạn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, hãy hít một hơi thật sâu.

Động lực vào thứ 2 đầu tuần : 7 cách giữ bình tĩnh trước áp lực - Ảnh 1

Hãy hít thở thật sâu

Nếu bạn cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, hãy hít một hơi thật sâu. Theo như một vài nghiên cứu, việc hít hơi thật sâu làm cho cơ thể thư giãn và làm giảm đi các lượng hormon căng thẳng cũng như đánh lạc hướng tâm trí của bạn khiến bạn quên đi áp lực .

Động lực vào thứ 2 đầu tuần : 7 cách giữ bình tĩnh trước áp lực - Ảnh 2

Hãy tận hưởng những khoảng khắc tích cực

Khi bạn chỉ tập trung suy nghĩ quá nhiều về những thứ không tốt xảy ra trong mọi tình huống thì lúc này sự lo lắng tột độ sẽ nhân lên gấp đôi. Vì vậy bạn hãy bắt đầu tạo cho mình thói quen nhìn vào những khía cạnh tích cực của vấn đề và lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Động lực vào thứ 2 đầu tuần : 7 cách giữ bình tĩnh trước áp lực - Ảnh 3

Hãy tập ngồi thiền 

Việc ngồi thiền thường xuyên được chứng mình là cách hữu dụng giảm sự căng thẳng rất hiệu quả, có thể giúp bạn quản lý ,kiểm soát được cảm xúc của mình tốt hơn.

Động lực vào thứ 2 đầu tuần : 7 cách giữ bình tĩnh trước áp lực - Ảnh 4

Hãy tập cách trân trọng cuộc sống

Điều quan trọng nhất là phải quý trọng những thứ bạn đang có ở hiện tại thay vì tập trung vào những thứ bạn chưa làm được. Hãy giữ thái độ tích cực và lạc quan, bạn sẽ thấy cuộc sống này muôn màu còn nhiều điều để khám phá và những phút giây yêu đời hơn. 

Động lực vào thứ 2 đầu tuần : 7 cách giữ bình tĩnh trước áp lực - Ảnh 5

Hãy kiểm soát giấc ngủ của bạn

Hãy cố gắng ngủ đủ giấc. Vào những ngày bạn thấy mình ngủ ngon hơn, bạn nên viết vào nhật ký để theo dõi chu kỳ ngủ của mình.

Động lực vào thứ 2 đầu tuần : 7 cách giữ bình tĩnh trước áp lực - Ảnh 6

Hãy bắt đầu tập đếm 

Khi phải đối diện với tình huống căng thẳng, cố gắng kiểm soát phản ứng của bạn bằng cách đếm ngược hoặc đếm chậm giúp cơ thể bạn ngăn chặn các hormon gây căng thẳng và giải tỏa được sự lo lắng trong đầu. 

Động lực vào thứ 2 đầu tuần : 7 cách giữ bình tĩnh trước áp lực - Ảnh 7

Tập đi bộ 

Tập thể dục hoặc đi bộ là phương pháp trị liệu cực kỳ tốt trong việc làm giảm bớt căng thẳng, và cũng hỗ trợ cơ thể tiết ra các hormon tốt giúp bạn trở nên thư giãn và luôn ở trong trạng thái tích cực. 

 

 

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Từ khóa:   Căng thẳng phương pháp thói quen lành mạnh

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