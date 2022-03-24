Căng thẳng vì công việc: Học ngay 4 cách này để cân bằng cảm xúc

Sống khỏe 24/03/2022 20:05

Theo một nghiên cứu gần đây được đăng tải trên trang web Tạp chí Y học Anh, cho thấy 97% nhân viên văn phòng không thể hoàn toàn hồi phục sức khỏe ngay cả sau khi họ ngủ và 23% bị căng thẳng liên quan đến công việc cường độ cao.

Căng thẳng vì công việc: Học ngay 4 cách này để cân bằng cảm xúc - Ảnh 1

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Nhóm nghiên cứu cho biết: “Với tình trạng căng thẳng và giấc ngủ kém chất lượng ngày càng gia tăng, nguy cơ kiệt sức cũng theo đó mà tăng theo. Người lao động cần chuẩn bị các phương pháp tìm lại năng lượng đồng thời giảm bớt căng thẳng trong công việc”

Căng thẳng vì công việc: Học ngay 4 cách này để cân bằng cảm xúc - Ảnh 2

Ảnh minh họa

 Hãy học cách từ chối một cách lý trí: Laura Stack, một tác giả và chuyên gia về năng suất của Mỹ, nói rằng "Phải tính toán xem bạn có thể hoàn thành công việc của mình trong bao lâu và trì hoãn công việc một cách có chiến lược khi bạn cảm thấy không ổn."
Stack khuyên rằng: “Khi sếp giao cho bạn quá nhiều việc, hãy nói những câu như: Tôi sẵn sàng làm công việc này, nhưng tôi đang có một dự án khác và sẽ rất khó khăn cho tôi để hoàn thành chúng cùng một lúc”.

Hoặc bạn có thể hỏi những việc ưu tiên phải làm trong lượng công việc được giao và thảo luận với sếp về thời hạn kết thúc, v.v. Stack nói: "Đây cũng là một cách hợp lý để cho cấp trên biết khối lượng công việc của bạn”.

Căng thẳng vì công việc: Học ngay 4 cách này để cân bằng cảm xúc - Ảnh 3

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 Hãy đưa ra giải pháp thay thế: Nếu khó từ chối, tốt hơn hết bạn nên đưa ra giải pháp thay thế khác.Nếu bạn cần phải gặp ai đó nhưng mà bạn lại không thể làm được, bạn có thể nói những điều như ‘Buổi chiều tôi có việc nên hôm nay sẽ rất khó để gặp nhau, và khi nào chúng ta hẹn lại thì tốt hơn đây nhỉ?’

Nếu đưa ra phương án thay thế theo cách này, bạn có thể ngăn chặn sự đối lập với đối phương do chúng ta từ chối họ và để lại cơ hội để chúng ta có thể đối thoại về giải pháp tích cực hơn.

Căng thẳng vì công việc: Học ngay 4 cách này để cân bằng cảm xúc - Ảnh 4

Ảnh minh họa

 Hãy dành một ngày cho sức khỏe tinh thần của bạn: Hãy đảm bảo rằng bạn phải dành thời gian rảnh cho bản thân trước khi bạn kiệt sức vì mệt mỏi tột độ. Ngay cả khi bạn giữ các công việc khó khăn trong tay, bạn cũng phải dành thời gian để đầu óc tỉnh táo và nghỉ ngơi.

Stack nói rằng: "Phải làm như vậy thì mới phát huy được năng suất trong công việc trong tương lai" và "Hãy tạo ra một ngày cho bản thân một tháng một lần".

Căng thẳng vì công việc: Học ngay 4 cách này để cân bằng cảm xúc - Ảnh 5

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Khi bạn đang nghỉ ngơi hãy tránh xa các thiết bị điện tử: Nhà tâm lý học lâm sàng ở New York, Hoa Kỳ, Janet K. Kennedy cho biết “Để có được giấc ngủ chất lượng cao, bạn cần phải tắt hoặc tránh xa các thiết bị điện tử như máy tính xách tay, máy tính bảng, và điện thoại thông minh.” và “Bởi vì những thiết bị này phát ra ánh sáng của sóng ngăn chặn việc tiết ra melatonin, hormone ngủ trong não.”

Đặc biệt, nên để điện thoại thông minh tránh xa giường ngủ của bạn. Kennedy khuyên rằng: “Đừng sử dụng điện thoại thông minh của bạn làm báo thức và để nó xa giường của bạn để loại bỏ cảm giác thèm nhìn vào nó vào nửa đêm hoặc buổi sáng.”

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