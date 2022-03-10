4 nhóm thực phẩm trong chế độ dinh dưỡng ngăn ngừa stress

Dây thần kinh tự chủ có ảnh hưởng đến cảm xúc trong các hoạt động của cơ thể.

Căng thẳng gây ra rối loạn nội tiết tố, rối loạn hệ thống thần kinh tự chủ và suy yếu khả năng miễn dịch và hậu quả là bạn cảm thấy cơ thể mình khó chịu.

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Trong điều kiện bình thường, thần kinh giao cảm và phó giao kích thích các phản ứng cần thiêt khi cần thiết có tác dụng giúp cơ thể bình tĩnh hơn để bạn có giấc ngủ ngon.

Tuy nhiên, nếu bạn liên tục cảm thấy căng thẳng điều đó sẽ ảnh hưởng đến chức năng của dây thần kinh tự chủ khiến bạn mệt mỏi, khó ngủ vào ban đêm và thể chất suy kiệt.

Vậy để không tích tụ stress bạn cần phải làm gì? Điều bạn cần làm là cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn và tích cực bổ sung các chất dinh dưỡng mà cơ thể đang thiếu hụt. Dưới đây là 4 chất dinh dưỡng bạn cần để xây dựng một cơ thể khỏe mạnh, giảm stress.

1. Chất bột đường.

Có nhiều trong các thực phẩm như gạo, bánh mì và bao gồm khoai tây,...

Glucose là một loại đường cung cấp nguồn năng lượng cho não, khi bị thiếu hụt sẽ gây ra tình trạng trầm cảm, buồn ngủ.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, não sẽ hoạt động nhiều hơn, có thể gây ra trạng thái căng thẳng và hưng phấn vì vậy bạn nên lưu ý không nên ăn quá nhiều. Bột đường không chỉ có trong các thực phẩm chính mà còn có trong khoai tây có thể bổ sung thêm các chất β-carotene, vitamin E, vitamin C và chất xơ cho cơ thể.

2. Protein.

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Protein có trong cá ngừ, thịt thăn lợn, trứng, v.v., bằng cách ăn nhiều protein bạn có thể chống lại stress . Tuy nhiên, bạn nên tuân thủ theo tiêu chuẩn về lượng ăn vào đã được đề xuất ở mức 2g/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. (Theo Tiêu chuẩn hấp thụ chế độ ăn uống của Nhật Bản, xuất bản năm 2012)

3. Canxi.

Canxi là một loại khoáng chất có nhiều trong các loại cá nhỏ và các sản phẩm từ sữa, có chức năng ức chế sự tình trạng hưng phấn của tế bào não. Lượng tiêu thụ trung bình mỗi ngày của người Nhật là 500 mg, một ngày 150-300 mg là không đủ. (Theo Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Xã hội và viện Điều tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia năm 2009)

Để không bị stress và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến thói quen sống hàng ngày bạn nên bổ sung canxi cho cơ thể mỗi ngày.

4. Vitamin nhóm B

Ảnh: ksol.vn

Vitamin nhóm B có nhiều trong cá ngừ, hến, gan... Là chất rất cần thiết cho các dây thần kinh khác nhau nhưng chất này rất dễ bị tiêu hao khi bạn căng thẳng, vì vậy bạn hãy ghi nhớ điều này.

Hơn nữa, bạn nên hạn chế các thực phẩm chứa nhiều béo vì trong cơ thể Lipid thường sẽ bị hấp thụ nhiều bởi các loại dầu và mỡ.

Tổng kết

Nếu bạn đang trong tình trạng căng thẳng kéo dài mà không nhận ra, nó sẽ là cơ hội để các bệnh dễ dàng tấn công.

Hãy luôn quan tâm đến những cách phòng chống bệnh thông thường và cố gắng bổ sung các chất dinh dưỡng mà cơ thể đang thiếu hụt.

Theo Select Pharmacy