Ngủ kém có liên quan mật thiết đến chứng sa sút trí tuệ, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn ngủ ít nhất bảy giờ mỗi đêm. Ngủ không đủ giấc ở tuổi trung niên làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng ngủ kém ở tuổi trung niên như: làm việc theo ca, mất ngủ, trách nhiệm chăm sóc gia đình, lo lắng và thời hạn gấp rút, chỉ có thể kể ra một vài lý do nhưng chúng đều rất nguy hiểm.

2. Dùng nó hoặc mất nó!

Giữ cho bộ não của bạn hoạt động với các câu đố, trò chơi và học các kỹ năng mới có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe và sự dẻo dai của não. Ý tưởng đằng sau việc rèn luyện trí não cũng giống như việc tập thể dục giúp bạn giữ được thân hình cân đối, thì các bài tập trí óc sẽ giúp não bộ của bạn ở trạng thái tốt nhất.

Mặc dù không rõ liệu các trò chơi đặc biệt hướng đến chứng mất trí nhớ và phòng chống bệnh Alzheimer có thực sự hoạt động hay không, nhưng có bằng chứng cho thấy việc giữ cho đầu óc nhạy bén và chăm sóc bản thân tốt cũng có thể giúp giữ cho bộ não của bạn khỏe mạnh.

3. Chế độ ăn Địa Trung Hải có lợi cho não của bạn

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải có tác động tích cực đến quá trình lão hóa não. Bạn có thể biết rằng chế độ ăn Địa Trung Hải là gồm nhiều trái cây, rau, dầu ô liu, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và cá sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch.

Các nghiên cứu cho thấy những người tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn Địa Trung Hải ít có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hơn những người không tuân theo chế độ ăn này. Chế độ ăn này có thể giảm nguy cơ suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) - một giai đoạn chuyển tiếp giữa suy giảm nhận thức của quá trình lão hóa bình thường và các giúp giảm vấn đề trí nhớ nghiêm trọng hơn do mất trí nhớ hoặc bệnh Alzheimer.

4. Tập thể dục thường xuyên

Có rất nhiều bằng chứng liên kết việc tập thể dục thường xuyên với giảm nguy cơ sa sút trí tuệ: Một nghiên cứu trên 299 đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh, không bị sa sút trí tuệ với độ tuổi trung bình là 78 ​​cho thấy rằng đi bộ sáu dặm một tuần có lợi ích bảo vệ não bộ.

"Dựa trên các bằng chứng hiện tại, hoạt động thể chất là một trong những cách tốt nhất để giảm nguy cơ sa sút trí tuệ", nhà thần kinh học Daniel Kaufer, Đại học North Carolina-Chapel Hill cho biết. "Có kết nối giữa việc hoạt động thể chất nhiều hơn khi bắt đầu nghiên cứu với việc có một bộ não lớn hơn vào chín năm sau. Đi bộ một dặm mỗi ngày giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ nhưng không có gì đảm bảo hoàn toàn. Tuy nhiên bạn vẫn nên vậ động."

Nhà dịch tễ học Lewis Kuller cho biết: "Nghiên cứu này độc đáo ở chỗ chúng tôi đã kiểm tra chính bộ não thay vì phụ thuộc vào những gì mọi người nói với chúng tôi".

5. Giao lưu

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng giao tiếp xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, và có thể giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Valerie Crooks, giám đốc hành chính thử nghiệm lâm sàng tại Nam California Kaiser Permanente Medical Group cho biết: "Nếu bạn duy trì kết nối, bạn sẽ có một cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Bất cứ khi nào chúng ta có những trao đổi cơ bản nhất, chúng ta phải nghĩ về cách trả lời và điều đó kích thích não bộ. Có những người có hai mối quan hệ rất thân thiết và tốt về mặt nhận thức. Nhưng những người có từ ba trở lên các mối quan hệ có xu hướng tốt hơn."

David nói: "Thông qua nhiều hoạt động bạn thực hiện trong suốt cuộc đời, bộ não của bạn trở nên hiệu quả hơn. Nếu bạn mắc một căn bệnh đang phá hủy mạng lưới xử lý suy nghĩ của mình, thì người có mạng lưới hiệu quả hơn sẽ có sức khỏe não bộ hơn".

Theo Eat this Not that