Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt

Sức khỏe 10/03/2022 08:55

Mãn kinh là một phần tự nhiên và bình thường trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ giống như thời kỳ kinh nguyệt. Nó xảy ra khi phụ nữ bắt đầu lão hóa, cụ thể hơn là khi lượng estrogen của họ giảm xuống. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu gặp các triệu chứng khó chịu, điều quan trọng là phải đến gặp bác sĩ đa khoa.

Sau đây là tổng hợp danh sách một số lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh đã được bóc trần và chúng tôi muốn chia sẻ sự thật với bạn đằng sau mỗi huyền thoại đó.

1. Nếu bạn nóng nảy, giảm trí nhớ hoặc tăng cân, bạn đang trải qua thời kỳ mãn kinh

Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 1

Ví dụ, chỉ vì một số phụ nữ có thể nói rằng họ bị nóng nảy trong thời kỳ mãn kinh , không nhất thiết có nghĩa là bạn cũng vậy. Trên thực tế, các cơn bốc hỏa hoặc các triệu chứng khó chịu khác thực sự có thể xảy ra trước thời kỳ mãn kinh (tiền mãn kinh).

Mãn kinh không gây tăng cân và giảm trí nhớ. Có thể bạn đã tăng cân hoặc quên chìa khóa nhà chẳng hạn là do các tác nhân từ môi trường và quá trình lão hóa.

2. Thời kỳ mãn kinh luôn bắt đầu ở tuổi 50

Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 2

Bạn có thể mãn kinh khi chỉ mới 30 tuổi, tất cả phụ thuộc vào loại thuốc bạn có thể dùng, liệu bạn có hút thuốc hay không, một số cuộc phẫu thuật bạn đã trải qua và một số yếu tố di truyền nữa. Mặc dù tuổi mãn kinh trung bình là 51, nhưng phụ nữ cũng có thể mãn kinh ở độ tuổi 40.

3. Bạn sẽ không bị chuột rút nữa khi bước vào thời kỳ mãn kinh

Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 3

Ngay trước khi mãn kinh, bạn có thể bị đau và chuột rút ở vùng xương chậu ngay cả khi không có kinh. Các mô cơ là những khối xây dựng nên tử cung của bạn, chúng có thể nén và gây ra cảm giác khó chịu, nhưng bạn luôn có thể mua một miếng đệm nóng để giảm bớt cơn đau. Nếu cơn đau không thể chịu đựng được, thì bạn nên đi khám.

4. Không thể có thai ngay trước khi mãn kinh

Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 4

Đúng là bạn càng lớn tuổi, khả năng mang thai càng thấp. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn rụng trứng ngay trước khi mãn kinh ngay cả khi họ đã trễ kinh một vài lần. Điều đó nói lên rằng bạn vẫn nên sử dụng biện pháp tránh thai sau khi bước qua tuổi 45.

Bạn nên cẩn thận vì có thể nguy hiểm khi mang thai lúc bạn lớn tuổi, đặc biệt là đối với những phụ nữ mắc một số bệnh.

5. Mãn kinh là một chứng bệnh

Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 5

Mãn kinh không phải là một căn bệnh , nó chỉ là một chương của cuộc đời bạn giống như tuổi dậy thì vậy. Đó là thời điểm bắt đầu của nửa sau cuộc đời bạn và nên được nhìn nhận một cách tích cực.

6. Nếu bạn bị trễ kinh một vài lần, bạn đang trong thời kỳ mãn kinh

Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 6

Mất một năm không có kinh để biết chắc chắn rằng bạn đã bước vào thời kỳ mãn kinh, vì vậy chỉ cần chờ đợi hoặc sử dụng biện pháp tránh thai để tránh mang thai. Trong suốt 12 tháng, nếu một tháng bạn có kinh nhưng lại bị trễ kinh một vài lần trong suốt năm đó, thì bạn không thể chắc chắn rằng mình đã đến tuổi mãn kinh hay chưa.

7. Các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh kéo dài vĩnh viễn

Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 7

Khi bạn đến tuổi mãn kinh, mức độ estrogen của bạn giảm mạnh và khi điều này xảy ra, cơ thể bạn cần có thời gian để làm quen với nó vì tất cả diễn ra từ từ và các triệu chứng vẫn còn đó, nhưng chắc chắn không phải là mãi mãi!

Nói chung, các triệu chứng khó chịu nhất trong thời gian đầu. Chúng có thể kéo dài khoảng 4 năm rưỡi sau kỳ kinh cuối cùng của bạn và tối đa là 7 năm. Nhưng cũng giống như mọi thứ trong cuộc sống, mỗi người là khác nhau và đối với một số người, các triệu chứng diễn ra có thể mất ít thời gian hơn.

8. Mãn kinh gây ra trầm cảm

Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 8

Có một sự khác biệt lớn giữa trầm cảm lâm sàng và thay đổi tâm trạng do kết quả của thời kỳ mãn kinh. Trầm cảm lâm sàng là một rối loạn và cần được điều trị, trong khi tâm trạng chán nản là khi bạn xoay quanh cảm giác buồn bã.

Nếu tâm trạng của bạn thay đổi liên tục, điều quan trọng là phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và hỏi ý kiến ​​bác sĩ để được giúp đỡ.

9. Đã quá muộn để có được sức khỏe tốt khi bạn đến tuổi mãn kinh

Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 9

Luôn luôn quan trọng để giữ sức khỏe và khỏe mạnh ở mọi lứa tuổi. Để làm được như vậy, ưu tiên hàng đầu là bổ sung nhiều vitamin D và canxi, giảm sử dụng chất kích thích và hút thuốc và đảm bảo sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn luôn ổn định.

10. Liệu pháp thay thế hormone gây ra bệnh tim và ung thư vú

Bóc trần 10 lầm tưởng về thời kỳ mãn kinh mà phụ nữ nên ngừng tin tưởng càng sớm càng tốt - Ảnh 10

Một trong những lý do chính khiến phụ nữ chống lại liệu pháp thay thế hormone là vì họ tin rằng nó có thể gây ung thư vú, bệnh tim hoặc đột quỵ.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được tiến hành cho thấy phụ nữ trên 60 tuổi thực sự được hưởng lợi rất nhiều từ liệu pháp thay thế hormone và những phụ nữ không dùng liệu pháp này trước 60 có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

Bạn nghĩ về lầm tưởng nào của thời kỳ mãn kinh mà bạn đã tin tưởng bấy lâu nay? Bây giờ bạn có cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa khi bạn biết những huyền thoại này đã bị "lật tẩy" không?

Theo Brightside

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