Nếu bạn đang bị đe dọa bởi những cơn ác mộng khi ngủ, hãy tìm hiểu những thói quen nên áp dụng để có nhịp ngủ tốt hơn.

Nếu bạn đang trong tình trạng ngủ không được thẳng giấc do gặp ác mộng thì cần có thói quen để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân. Để giảm bớt trạng thái mệt mỏi, chúng ta cần phải hạn chế một số hoạt động, đặc biệt trong trường hợp nguyên nhân gây ra những con ác mộng bắt nguồn từ nỗi lo lắng do dịch COVID-19 gây ra. Một người thường xuyên gặp ác mộng thường có ít năng lượng hơn vào ngày hôm sau. Dưới đây là các khuyến nghị của nhà tâm lý học Jeancarlo Bolaños, một chuyên gia về rối loạn giấc ngủ, người đã dành thời gian nghiên cứu về vấn đề này.

Làm thế nào để kiểm soát những cơn ác mộng? Theo nhà tâm lý học Jeancarlo Bolaños, ác mộng thường biểu hiện khi “Một người ngủ không đủ giấc và có thói quen ngủ không tốt”. Ông cho biết thêm: “Ngoài ra còn có các vấn đề khác, chẳng hạn như lo lắng, căng thẳng hoặc suy nghĩ về một những kỉ niệm đau buồn. Ảnh minh họa Để giảm bớt những cơn ác mộng và có giấc ngủ ngon hơn, chuyên gia cho rằng cần phải kết hợp nhiều yếu tố. Cần ngủ đủ 7- 8 tiếng một ngày, không nên bỏ qua các bài tập thể thao nhẹ nhàng giúp cải thiện giấc ngủ. Trong trường hợp phải dùng đến thuốc cần có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Đại dịch có làm tăng biểu hiện của những cơn ác mộng không? Bolaños nói rằng, trong đại dịch COVID-19 , ác mộng là một trong những hậu quả chính đối với bệnh nhân của ông. Ảnh minh họa “Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 cho biết họ gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ. Một số người thức dậy vào lúc nửa đêm với một số triệu chứng lo lắng, khó thở, vì gặp ác mộng, một số bệnh nhân cho rằng họ có khả năng đoán trước được tương lai theo hướng tiêu cực". Ông cho biết. Khi nào ác mộng trở thành vấn đề đối với sức khỏe? Nhà trị liệu tâm lý chỉ ra rằng ác mộng trở thành một vấn đề sức khỏe khi chúng lăp đi lặp lại liên tục, với sự kiện đau thương đã diễn ra trong quá khứ hoặc hiện tại, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe, hiệu quả công việc và đôi khi ngủ gật trong các tình huống bất ngờ, dễ nổi nóng với mọi người xung quanh. Ảnh minh họa Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh rằng những biểu hiện này không diễn ra đơn lẻ. Ông chỉ ra: “Khi mất ngủ trở thành một căn bệnh mãn tính, nó không còn là một căn bệnh đơn giản mà có thể nó liên quan đến những vấn đề khác về sức khỏe tinh thần.

Những thực phẩm nên tránh xa trước khi lên giường nếu không muốn gặp ác mộng, mất ngủ triền miên Nhiều người cho rằng ăn nhẹ trước khi đi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng có một số thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ kẻo ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ.

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