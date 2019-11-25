Dưới đây sẽ là những loại thực phẩm bạn nên tránh nếu muốn có một giấc ngủ ngon và khỏe khoắn vào buổi sáng hôm sau.

Nếu bạn vừa ăn mì ống và đi ngủ ngay, năng lượng sẽ biến thành chất béo. Ngoài ra, trong mì ống còn chứa chỉ số đường huyết cao. Do đó, bạn không nên ăn mì ống trước khi đi ngủ tránh làm gián đoạn giấc ngủ của mình.

Dù đây là món dễ chế biến nhưng đây lại là thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ . Bởi trong mì ống có chứa rất nhiều carbohydrate.

Không nên ăn mì trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Kem

Nhiều người cho rằng ăn một que kem trước khi đi ngủ sẽ khiến giấc ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, trong kem có chứa nhiều chất béo. Nếu bạn ăn kem trước khi đi ngủ sẽ khiến cơ thể phải hoạt động rất nhiều để đốt cháy các chất béo.

Ngoài ra, hàm lượng đường có trong kem sẽ khiến bạn cảm thấy tỉnh táo hơn chứ không phải là cảm giác buồn ngủ. Thậm chí một số nghiên cứu còn khẳng định rằng nếu bạn ăn nhiều đồ ngọt vào ban đêm sẽ dễ gặp phải ác mộng hơn.

Pizza

Pizza là thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế thì pizza không phải là một bữa ăn nhẹ dành cho mọi người trước khi đi ngủ. Ăn một miếng bánh pizza cũng khiến cho dạ dày của bạn phải hoạt động hết công suất.

Không chỉ thế, nước sốt cà chua có chứa nồng độ axit cao sẽ dẫn đến hiện tượng ợ nóng, khiến bạn mất ngủ.

Khoai tây chiên, bánh ngọt

Những món đồ ăn nhanh như: khoai tây chiên, bánh ngọt… là một trong những thực phẩm không nên ăn trước khi đi ngủ. Nếu không, bạn sẽ gặp hiện tượng khó tiêu và tích tụ mỡ bụng.

Không nên ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Cần tây

Trước khi đi ngủ bạn không nên ăn cần tây. Mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng cần tây lại giúp lợi tiểu. Nếu ăn thực phẩm này vào buổi tối bạn sẽ không có được giấc ngủ sâu, thậm chí còn bị gián đoạn vì phải thường xuyên đi tiểu.