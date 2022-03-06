Mất ngủ triền miên gây đau đầu, chóng mặt khiến bạn khó chịu và mệt mỏi: Đừng để chúng phá hủy một ngày mới của bạn bằng cách áp dụng những mẹo cực hay này!

Giấc ngủ ngon cũng có thể giúp bạn giảm cân và tăng cường tim mạch. Vì vậy, chắc chắn một điều mà chúng ta nên chú ý và đảm bảo rằng chúng ta đã ngủ đủ giấc.

Nếu bạn muốn chìm vào giấc ngủ trong vòng 2 phút, phương pháp "quân sự" này chắc chắn rất đáng thử. Nó sẽ mất một lúc để bạn thực hành, nhưng kết quả sẽ xứng đáng. Phương pháp "dáng quân sự " cho bạn giấc ngủ sâu hơn rất dễ thực hiện và với một số lần luyện tập và lặp đi lặp lại, bạn sẽ trở thành một "bậc thầy". Đây là những gì bạn nên làm:

Thư giãn toàn bộ khuôn mặt và các cơ trong miệng.

Thả vai và tay để giải phóng căng thẳng.

Thở ra và thư giãn ngực, chân, đùi và bắp chân.

Giải tỏa tâm trí trong 10 giây bằng cách tưởng tượng ra một khung cảnh thư giãn.

2. Sử dụng chăn có trọng lượng nặng hơn

Chăn có trọng lượng không chỉ để tăng thêm sự ấm áp. Nó còn sử dụng kích thích áp lực sâu, giúp cải thiện tâm trạng của bạn, giảm căng thẳng và tăng mức độ melatonin, hormone giấc ngủ. Sự kết hợp của những lợi ích này không chỉ khiến bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn.

3. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn

Theo Tiến sĩ Steve Orma, một nhà tâm lý học lâm sàng về chứng mất ngủ, khó ngủ và lo lắng thì nên sử dụng trí tưởng tượng có thể giúp bạn thư giãn và chìm vào giấc ngủ. Và tất cả những gì bạn phải làm là tưởng tượng ra một nơi yên tĩnh và thanh bình, đặt mình vào đó và tập trung tâm trí vào đó. Cũng đừng quá chi tiết, hãy tưởng tượng với những gì bạn đang mặc và cảm giác của bạn. Làm điều đó trong 20 phút hàng ngày hoặc cho đến khi bạn cảm thấy đủ thư giãn để tự ru mình vào giấc ngủ.

4. Thử thư giãn dần dần

Nếu bạn muốn đi vào giấc ngủ, bạn có thể sử dụng một kỹ thuật gọi là thư giãn tiến bộ dần dần. Tất cả những gì bạn phải làm là bắt đầu căng các nhóm cơ khác nhau trước sau đó để chúng từ từ thư giãn ra. Bạn có thể bắt đầu với khuôn mặt của mình và đi dần xuống chân. Làm điều này cho đến khi bạn từ từ chìm vào giấc ngủ.

5. Hãy thử phương pháp 4-7-8

Kỹ thuật thở 4-7-8 được phát triển bởi Tiến sĩ Andrew Weil. Nó dựa trên một kỹ thuật yogic cổ xưa gọi là pranayama, giúp người tập kiểm soát hơi thở và có thể đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn sâu. Đây là những gì bạn cần làm:

Thở ra hoàn toàn bằng miệng.

Hít sâu bằng mũi trong 4 giây, giữ nguyên trong 7 giây và sau đó thở ra bằng miệng trong 8 giây.

Lặp lại khi cần thiết.

6. Thử thiền

Nghiên cứu trên 49 người lớn bị mất ngủ và gặp các vấn đề về giấc ngủ đã phát hiện ra rằng chỉ sau 6 tuần thiền định, nhóm người đó đã giảm bớt các triệu chứng mất ngủ và ít mệt mỏi hơn vào ban ngày. Theo các nhà nghiên cứu, thiền định cải thiện phản ứng thư giãn của chúng ta, giúp chống lại căng thẳng và lo lắng. Nó cũng có thể có lợi cho hệ thống thần kinh tự trị của chúng ta, khiến chúng ta ít bị đánh thức trong khi ngủ.

7. Mang tất vào

Thoạt đầu mang vớ đi ngủ có thể cảm thấy lạ lẫm, nhưng nếu bạn đang gặp vấn đề khi ngủ thì đó có thể là giải pháp. Nghiên cứu cho thấy rằng khi chân bạn lạnh, các mạch máu của bạn co lại, khiến máu lưu thông ít hơn, gửi tín hiệu đến não để bạn tỉnh táo. Một đôi tất ấm áp đẹp có thể khắc phục điều đó và nói với bộ não của bạn rằng đã đến giờ đi ngủ.

Theo Brightside