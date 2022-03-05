Bộ Y tế: Tăng hạn sử dụng vaccine Moderna từ 7 lên 9 tháng

Bộ Y tế đã tăng hạn sử dụng của vắc xin Spikevax (tên gọi khác là Moderna). Theo Bộ Y tế, việc tăng hạn này không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc xin.

Theo báo Người Lao động đưa tin, chiều 3/3, Bộ Y tế cho biết căn cứ vào kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý dược đồng ý cập nhật hạn dùng của vắc-xin Covid-19 Spikevax (tên khác: vắc-xin Covid-19 Moderna ).

Theo đó, hạn dùng của vắc-xin Moderna được tăng từ 7 tháng lên 9 tháng (kể từ ngày sản xuất) ở điều kiện bảo quản -25 độ C đến -15 độ C đối với các cơ sở sản xuất vắc-xin này đã được Bộ Y tế phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ Y tế tăng hạn dùng vắc-xin Covid-19 Moderna từ 7 lên 9 tháng - Ảnh: TTXVN

Việc cập nhật hạn dùng này được áp dụng đối với các lô vắc-xin Covid-19 Moderna được nhập khẩu vào Việt Nam kể từ ngày 2/3. Trước đó, việc cập nhật hạn dùng vắc-xin Moderna cũng đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt vào ngày 9/2, Cơ quan Quản lý Dược của Châu Âu (EMA) phê duyệt ngày 8/12/2021, Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ (US FDA) phê duyệt ngày 31/1 vừa qua,...

Bộ Y tế khẳng định việc cập nhật hạn dùng đối với vắc-xin Covid-19 Moderna không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc-xin. Đây là vắc-xin Covid-19 thứ 3 được Bộ Y tế tăng hạn sử dụng. Trước đó, vắc-xin Abdala của Cuba và vắc-xin Pfizer cũng được tăng hạn dùng từ 6 tháng lên 9 tháng.

Cục Quản lý Dược: Đồng ý tiêm liều thứ 3 của vaccine Moderna bằng nửa liều cơ bản Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã đồng ý đối với khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine Spikevax - tên khác là vaccine Moderna, trong đó đã tiêm đủ 2 liều cơ bản thì tiêm mũi thứ 3 nửa liều, những người chưa tiêm đủ liều cơ bản thì phải tiêm đủ liều cơ bản.

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