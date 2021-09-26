Vaccin Pfizer và Moderna có hiệu quả thế nào sau vài tháng tiêm chủng?

Theo CNN, ông Link-Gelles đã xem xét hàng loạt nghiên cứu về hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine Covid-19 khác nhau và nhận thấy một điểm đặc biệt về vaccine Pfizer và Moderna - loại được sản xuất bằng công nghệ mRNA.

Theo Zing News, ông Ruth Link-Gelles, cố vấn của Nhóm hiệu quả vaccine tại của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa ra trong báo cáo hiệu quả của Pfizer, Moderna suy giảm đáng kể sau vài tháng. Khả năng bảo vệ của vaccine Covid-19 đặc biệt suy yếu ở người trên 65 tuổi.

Ông Link-Gelles cũng nói thêm, hiệu quả bảo vệ của Moderna cao hơn Pfizer. Với vaccine một liều tiêm Johnson & Johnson, hiệu quả của nó tăng lên theo thời gian, ngay cả khi biến chủng Delta chiếm ưu thế.

Các phát hiện mà vị chuyên gia xem xét đều cho rằng hiệu quả bảo vệ của Pfizer, Moderna trước nCoV suy giảm đáng kể sau vài tháng, tính từ thời điểm 2 tuần sau tiêm mũi thứ 2. Cụ thể, ông Link-Gelles nhấn mạnh trong cuộc họp với các cố vấn về vaccine của CDC cho biết, ở người từ 65 tuổi trở lên xảy ra sự suy giảm đáng kể hiệu quả bảo vệ chống lại sự lây nhiễm trước biến chủng Delta của vaccine mRNA

Tờ The New York Times đưa tin, một nghiên cứu có tên Supernova đã xem xét sức khỏe của những người tiêm một trong hai vaccine mRNA trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 năm nay. Họ đều không mắc bệnh nền, tình trạng sức khỏe ổn định, không bị suy giảm miễn dịch, độ tuổi từ 18 trở lên.

Kết quả cho thấy vaccine Pfizer có khả năng bảo vệ khỏi nguy cơ nhập viện cho nhóm 18-64 tuổi là 92% và 77% với người trên 65 tuổi. Trong khi đó, Moderna cung cấp khả năng bảo vệ tương ứng lần lượt là 97% và 87%.

Ngoài ra, hiệu quả bảo vệ của vaccine dường như không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của biến chủng Delta, nó khá sát với các công bố của hãng trong những thử nghiệm lâm sàng.

Vaccine Pfizer và Moderna - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong một nghiên cứu trên 4.000 nhân viên y tế, bác sĩ tuyến đầu được tiêm vaccine Covid-19 sớm, hiệu quả bảo vệ của vaccine Moderna trước biến chủng Delta giảm từ 91% xuống 66%. Những người này được kiểm tra kháng thể liên tục hàng tuần, bất kể có triệu chứng mắc Covid-19 hay không.

Vaccine vẫn duy trì được hiệu quả bảo vệ mạnh mẽ đối với mọi nhóm ứng viên trong nghiên cứu, bao gồm người cao tuổi và người có bệnh nền. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện vaccine có hiệu quả bảo vệ trước nguy cơ mắc SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Liên quan đến việc tiêm 3 mũi vaccin, ông Link-Gelles đã được giới chức y tế Mỹ cho hay, ngày 23/9, Cơ quan chức năng Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho Pfizer để tiêm mũi thứ 3 cho những người từ 65 tuổi trở lên, nhóm có bệnh lý nền tiềm ẩn và trường hợp dễ bị phơi nhiễm nCoV cao.

Song, tiến sĩ Doran Fink của FDA cũng nhấn mạnh hiện tại chúng ta không có dữ liệu về tính an toàn hoặc hiệu quả của việc tiêm trộn các loại vaccine cũng như tăng liều so với ban đầu.

ACIP sẽ tiếp tục họp về vấn đề trên với FDA để đưa ra những khuyến nghị riêng và quy định về mũi tiêm thứ 3 cho người dân tại Mỹ. Hiện tại, mũi tiêm tăng cường chỉ áp dụng cho vaccine Pfizer.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng lo ngại việc tiêm liều thứ 3 khiến nhiều người cho rằng vaccine Covid-19 hiện tại hoạt động kém hoặc không có nhiều giá trị. Do đó, trước khi đưa ra các khuyến cáo mới, họ nhấn mạnh sẽ phải xem xét thật kỹ để không biến vaccine Covid-19 trở thành mũi tiêm phải sử dụng hàng năm, hàng tháng.