Các nhà khoa học đã xác định được một loại protein có thể góp phần vào các dạng COVID-19 nghiêm trọng.

Theo Sức khỏe và Đời sống, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự lây nhiễm của các tế bào với SARS-CoV-2 làm tăng mức độ của một loại protein có tên là CD47 trên bề mặt tế bào. Theo đó, CD47 là một tín hiệu để hỗ trợ hệ thống miễn dịch bảo vệ các tế bào khỏi bị phá hủy. CD47 do virus gây ra trên bề mặt của các tế bào bị nhiễm có khả năng bảo vệ chúng khỏi sự nhận diện của hệ thống miễn dịch, cho phép sản xuất một lượng lớn virus hơn, dẫn đến bệnh nặng hơn.

Mức CD47 cao cũng góp phần làm tăng huyết áp và là một yếu tố nguy cơ lớn gây ra các biến chứng COVID-19 như đau tim, đột quỵ và bệnh thận. Ngoài ra, các dữ liệu còn cho thấy rằng uổi tác và mức CD47 cao do virus gây ra khiến cho các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng hơn.

Mức CD47 cao cũng góp phần làm tăng huyết áp và là một yếu tố nguy cơ lớn gây ra các biến chứng COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Vì liệu pháp điều trị nhắm mục tiêu CD47 đang được phát triển, khám phá này có thể dẫn đến các liệu pháp COVID-19 được cải thiện.

Giáo sư Martin Michaelis, Đại học Kent cho biết nhóm của mình có thể đã xác định được một yếu tố chính liên quan đến COVID-19. Đây là một bước tiến lớn trong việc chống lại căn bệnh này và giờ đây chúng ta có thể mong đợi những tiến bộ hơn nữa trong thiết kế trị liệu.

Còn Giáo sư Jindrich Cinatl, Đại học Goethe - Đại học Frankfurt lại nhận định rằng những hiểu biết mới về các quá trình cơ bản của bệnh COVID-19 có thể giúp các nhà khoa học có thể thiết kế các liệu pháp tốt hơn, cũng như đánh giá cao tầm quan trọng của phạm vi nghiên cứu đang được tiến hành. Ông Jindrich Cinatl cho biết đã đạt được một bước đột phá lớn và hy vọng vào những phương thức điều trị bệnh hiệu quả hơn".

Tư trang cuối cùng của khoảng 260 bệnh nhân Covid-19 rời cõi tạm, không kịp gặp người thân lần cuối "Khi ba nhập viện rất vội vã. Ba đi, không có quần áo gì hết. Hôm nay đến đây, con nhận đồ cuối cùng của ba đây...", người con trai khóc nghẹn khi được nhận lại đồ vật của người ba qua đời vì Covid-19.

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