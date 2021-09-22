Tin vui: Thai phụ 31 tuần là người đầu tiên ở Đồng Nai áp dụng kỹ thuật 'Tim phổi nhân tạo ECMO' đã xuất viện

Đây là trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch đầu tiên được điều trị bằng các kỹ thuật cao như thở máy, lọc máu liên tục, can thiệp ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) tại tỉnh Đồng Nai.

Theo Sức khỏe Việt Nam, sản phụ N. T. V (19 tuổi) không may bị nhiễm COVID-19 khi đang mang thai ở tuần thứ 31, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương tại Đồng Nai trong tình trạng suy hô hấp nặng, viêm phổi do virus Sars–Cov-2, chỉ số Spo2 chỉ dưới 90%, tính mạng của 2 mẹ con đều bị đe doạ nghiêm trọng, có lúc tưởng chừng như không thể qua khỏi.

Toàn bộ quá trình điều trị trên người bệnh là các quy trình y khoa phức tạp, tổng hoà những kỹ thuật chuyên môn cao nhất và những quyết định “cân não” trong việc tăng dần mức độ can thiệp.

Ngay sau khi hội chẩn nhiều chuyên khoa, một phòng mổ tạm thời đã ngay lập tức được thành lập, đặt luôn trong khu điều trị của Trung tâm với sự tham gia của kíp mổ, kíp gây mê, kíp hồi sức nhi, kíp hồi sức tích cực... Cả nhóm sẵn sàng xử trí khi có diễn biến xấu cho người mẹ và thai nhi, đồng thời có thể mổ lấy thai khi có chỉ định.

Thai phụ F0 đáp ứng không tốt với thở oxy mask nên chuyển sang thở oxy dòng cao, tuy nhiên sau 07 ngày, mặc dù được theo dõi và điều trị tích cực, tình trạng suy hô hấp của thai phụ vẫn diễn biến nặng, đáp ứng kém với máy thở HFNC và được tiếp tục chỉ định đặt ống nội khí quản, thở máy.

Thai phụ trong nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng - Ảnh: Sức khỏe Việt Nam

Cuối cùng, các bác sỹ quyết định mổ bắt con để cứu sống mẹ. Cuộc phẫu thuật bắt con trên nền bệnh nhân mắc COVID-19 được diễn ra dưới sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa, mục tiêu là đảm bảo an toàn cho em bé (nặng 1.7 kg) và duy trì các chỉ số sinh tồn của người mẹ.

Việc theo dõi người mẹ sau mổ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều diễn biến xấu nên các y bác sỹ Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện kỹ thuật đặt máy chạy tim phổi nhân tạo ECMO kết hợp lọc máu cho người mẹ.

Trong suốt quá trình điều trị sau mổ, các y bác sỹ luôn phải theo dõi sát sao, điều chỉnh đông máu hàng giờ để tránh xảy ra nguy cơ chảy máu và đông máu cùng lúc, chỉ cần một sơ sót nhỏ cũng có thể đe doạ tính mạng người bệnh.

ThS.BS Vũ Văn Thành – Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “Ba ngày đầu sau đặt máy ECMO, tình trạng người bệnh được kiểm soát, các thông số đều khá ổn định. Khi cả ê kíp dần yên tâm hơn, tới ngày thứ 5 ống thông của người bệnh xuất hiện dịch máu, cả nhóm luôn phải theo dõi sát sao tình trạng mất máu, kiểm soát đông máu và cuối cùng tình trạng chảy máu đã được kiểm soát.

Tới ngày thứ 8, các chỉ số của người bệnh đang được kiểm soát tốt, thì khó khăn mới ập đến, người bệnh có dấu hiệu tràn khí màng phổi bên phải. Sau 2 ngày đặt ống dẫn lưu khí khoang màng phổi, phổi người bệnh đã nở tốt và rút được ống dẫn lưu. Để đảm bảo kiểm soát tốt được tình trạng người bệnh, nhóm điều trị đã thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng người bệnh cùng với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành hồi sức tích cực”.

Sau 17 ngày điều trị, người bệnh đã chuyển biến tích cực, tình trạng viêm nhiễm giảm, rối loạn đông máu và viêm phổi được cải thiện, người bệnh tỉnh táo trở lại. Tiếp sau đó, nhóm điều trị đã cai được máy ECMO cho người bệnh, rút ống nội khí quản và chuyển thở HFNC, thở oxy gọng kết hợp tập phục hồi chức năng hô hấp.

Hiện tại sau 45 ngày điều trị, tình trạng người bệnh ổn định, không khó thở, có thể tự thở khí trời, đi lại nhẹ nhàng trong phòng cũng như tự sinh hoạt cá nhân và đủ điều kiện ra viện, chăm sóc phục hồi tại nhà.