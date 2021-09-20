F0 ở nhà 2 tháng dương tính với Covid-19, Hà Nội phong tỏa chung cư có hơn 1.200 người dân

Tin y tế 20/09/2021 16:00

Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã quyết định phong tỏa tạm thời một toà chung cư thuộc phường Vĩnh Hưng, sau khi ghi nhận một ca dương tính không rõ nguồn lây.

Theo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, F0 được phát hiện dương tính qua xét nghiệm sàng lọc mẫu gộp hôm 18/9 và được CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định tối 19/9. Hiện người này sống tại tầng 25 của tòa nhà.

Về việc phong tỏa chung có hơn 1.200 cư dân sinh sống tại đây, ông Tâm cho hay, chung cư Park View Tower - Đồng Phát, Tổ dân phố số 33 phường Vĩnh Hưng có hơn 1.200 cư dân. Quận đã tạm thời phong tỏa và theo dõi trong vài ngày đến khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc. Nếu nguy cơ không cao, quận sẽ thu hẹp, chỉ phong tỏa tầng 25 trong 14 ngày.

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 Chung cư Park View Tower - Đồng Phát - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

 

Được biết, F0 bị phát hiện qua sàng lọc diện rộng nên chưa xác định rõ nguồn lây. Ngay khi tiếp nhận thông tin, tối qua (19/7), quận đã huy động lực lượng lấy gần 1.000 mẫu cho người dân trong tòa nhà để xét nghiệm. Dự kiến trưa 20/9 có kết quả để triển khai tiếp các phương án phòng chống dịch trên địa bàn.

Đối với thông tin có 1 mẫu gộp gồm 10 người dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Chung cư Đồng Phát, lãnh đạo Quận Hoàng Mai khẳng định là không chính xác. Đến thời điểm hiện tại, kết quả xét nghiệm cho thấy trong hơn hơn 1.200 dân này mới ghi nhận một ca dương tính thông qua sàng lọc.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, trước đó, ngày 18/9, UBND phường Vĩnh Hưng thông báo có một mẫu gộp (gồm 10 người) dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi được lấy lại mẫu PCR, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo một người dương tính khẳng định, sống tại tầng 25 của toà A. Ngay trong đêm, các hộ gia đình tại tầng 25 của toà A đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Phường Vĩnh Hưng tiếp tục dừng hoạt động toàn bộ các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại tầng 1 chung cư. Trạm y tế phường phối hợp với Tổ dân phố, Ban quản lý tòa nhà khẩn trương lấy mẫu theo yêu cầu, kịp thời gửi theo quy định và bám sát CDC Hà Nội để có kết quả nhanh nhất.

Theo CDC Hà Nội, ca dương tính tại đây thuộc chùm sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng, chưa rõ nguồn lây. Người phụ nữ 41 tuổi làm nghề kinh doanh tự do, nghỉ làm ở nhà gần 2 tháng nay. Hàng ngày, bà thường ở nhà, có đi mua đồ ăn tại chợ và siêu thị gần nhà. Ngày 19/9, bà đi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

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Từ khóa:   Hà Nội dương tính chung cư Park View Tower

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