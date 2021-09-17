Cô gái khoe được tiêm vắc xin Mỹ 'nhờ ba chồng quyền lực' để 'lòe' bạn bè trên mạng xã hội và cái kết

Tin y tế 17/09/2021 21:45

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cô gái tự khoe "nhờ ba chồng quyền lực" mà được tiêm vắc xin Pfizer khiến dư luận xôn xao. Cơ quan chức năng đã vào cuộc và điều tra rõ sự việc.

Theo VTC News, ngày 17/9, Sở Thông tin Truyền thông TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng L.T.N.H. (SN 2000, ngụ quận Bình Thủy) vì đã đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Được biết, vào ngày 12/9, H. sử dụng facebook cá nhân có tên N.H. để đăng tải hình chụp giấy chứng nhận đã được tiêm phòng vắc xin COVID-19, ngày tiêm là 11/9. Tuy nhiên, phần thông tin cá nhân người tiêm đã được che, kèm theo dòng thông tin “Nhờ ba chồng quyền lực nên được tiêm thuốc Mỹ…”.

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Nội dung do H. đăng lên Facebook cá nhân - Ảnh: VTC News

Những thông tin sai sự thật mà H. đang tải gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của thành phố.

 

Theo Tiền Phong, qua làm việc với các cơ quan chức năng, H. cho rằng, hình chụp giấy chứng nhận trên không phải của H. mà được tải trên mạng về (không nhớ tài khoản nào) để đăng lên trang cá nhân kèm nội dung trên để “loè” bạn bè. Sau khi được bạn bè nhắc nhở, H. đã xoá bỏ.

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H. làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: Tiền Phong
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Bài đăng đã được xóa sau đó - Ảnh: Tiền Phong

Trước những thông tin mà H. đăng tải đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của TP Cần Thơ, Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với H. và đề nghị cô gái cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng xã hội.

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Thông tin được Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nêu khi Phó Thủ tướng và đoàn công tác tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồng Tháp hôm nay.

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