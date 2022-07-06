Điều gì có thể xảy với cơ thể của bạn nếu chỉ ăn một lần mỗi ngày

Ăn một lần trong 24 giờ nghe có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng rất nhiều người đã thực hành nó. OMAD (viết tắt của “một bữa một ngày”) là một hình thức nhịn ăn gián đoạn được cho là giúp bạn giảm cân. Tất nhiên, không phải ai cũng theo đuổi mục tiêu giảm cân; một số chỉ muốn khỏe mạnh hơn hoặc tiêu ít tiền hơn cho thực phẩm. Cho dù bạn có liên quan đến nhóm nào, chúng tôi đã tìm thấy một số điều xảy ra với nhiều người sau khi họ thay đổi chế độ ăn uống của mình một cách đáng kể.

Trong trường hợp thiếu thức ăn, cơ thể bạn sẽ bật “chế độ đói” và tích trữ tất cả thức ăn mà bạn tiêu thụ - theo cách này, bạn sẽ có nó sau này khi cần nhất. Về cơ bản nó làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn. Trên hết, việc sản xuất cortisol (một loại hormone gây căng thẳng) tăng lên, và điều này khiến bạn tích trữ chất béo.

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Lượng đường trong máu không ổn định

Thời gian dài không ăn thường dẫn đến lượng đường trong máu không ổn định. Hạ đường huyết (lượng đường trong máu cực thấp) thường do nhịn ăn, đặc biệt nếu bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2. Sau đó, bạn có thể bị căng cơ gây đau đầu.

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Thiếu chất dinh dưỡng

Một bữa ăn một ngày có thể không cung cấp đủ lượng vitamin cần thiết cho bạn. Do đó, bạn có nguy cơ cao mắc các bệnh do thiếu vitamin. Ví dụ, rụng tóc thường liên quan đến việc thiếu chất dinh dưỡng. Trong khi đó, các đốm trắng trên móng tay (bạch cầu) thường do thiếu kẽm và canxi.

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Bạn có thể bị đau đầu

“Đau đầu do ăn kiêng” khá phổ biến ở những người muốn giảm thêm số cân đó càng nhanh càng tốt. Chúng xảy ra vì nhiều lý do, cho dù đó là do một khoảng thời gian điều chỉnh, giảm lượng đường trong máu, thiếu hụt magiê và nhiều nguyên nhân khác.

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Cơ thể luôn bị lạnh

Ăn một bữa mỗi ngày sẽ chuyển hướng lưu lượng máu của bạn theo hướng lưu trữ chất béo của bạn. Bằng cách này, nó tích trữ năng lượng và trong trường hợp khẩn cấp, cung cấp cho bạn sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Một lượng calo thấp khiến bạn cảm thấy lạnh và đói liên tục.

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Ảnh hưởng xấu tới quá trình ăn uống lành mạnh của bản thân

Bạn có thể bị cám dỗ để ăn thức ăn không lành mạnh giàu carbs và đường vì một bữa ăn mỗi ngày mang lại cảm giác tin cậy sai. Bạn có nhiều khả năng ăn quá nhiều và chọn các phương án không lành mạnh. Sau 24 giờ đói, một bát bông cải xanh có thể là điều cuối cùng bạn nghĩ đến. Sau một bữa ăn nặng, bạn cũng có thể cảm thấy uể oải và không có động lực làm việc.

Bạn nghĩ gì về cách tiếp cận này? Bạn ăn bao nhiêu lần một ngày?