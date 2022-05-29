5 cách cần nhớ để bàn chân không bị lạnh vào ban đêm khi đi ngủ

Mỗi và mọi cơ thể có thể thích nghi với sự thay đổi. Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, cơ thể của chúng ta có xu hướng duy trì lượng máu để làm ấm các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta chú ý nhiều nhất đến các cơ quan nội tạng và không để chân ra ngoài, đó là lý do tại sao chúng có thể cảm thấy lạnh hơn. Khi điều này xảy ra, có rất nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề. Mặc dù, nếu bạn cảm thấy bàn chân của mình lạnh thường xuyên hơn không, thì điều quan trọng là bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Ngâm chân bằng nước ấm không chỉ giúp giảm đau mà còn giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn vì kích thích tuần hoàn máu. Nước phải ở khoảng 96 ° F đến 100,4 ° F (36 ° C đến 38 ° C). Đây có thể là buổi trị liệu bằng nước tự nhiên cho bàn chân lạnh.

Ngâm chân trong nước ấm từ 10 đến 15 phút.

Lau khô bàn chân sau khi bạn ngâm chân xong.

Sử dụng kem dưỡng ẩm để hoàn thiện quá trình.

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2. Xoa bóp bàn chân với các loại dầu thực vật

Bạn có thể xoa bóp bàn chân của mình với các loại dầu khác nhau, chẳng hạn như ô liu, dừa và bơ, để giúp bàn chân trở lại ấm áp. Điều này là do các loại dầu này có đặc tính chống viêm giúp lưu thông máu. Ngoài ra, nó cũng lành mạnh cho làn da của bạn.

Phải làm gì:

Dùng bất kỳ dầu thực vật và làm ấm bàn chân.

Đặt dầu lên bàn chân của bạn và xoa bóp khoảng 10 đến 15 phút.

Sau đó mang vớ bông vào

Làm điều này hàng ngày để giữ ấm cho đôi chân của bạn.

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3. Uống trà gừng

Gừng thường được biết đến với tác dụng giúp lưu thông máu và cơ thể ấm hơn, kể cả đôi chân của bạn. Vì vậy, đã đến lúc pha một ít trà gừng để làm ấm bàn chân lạnh của bạn.

Phải làm gì:

Cắt 2-3 miếng gừng.

Thêm chúng vào nước sôi.

Lọc hỗn hợp và uống.

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4. Ăn nhiều thực phẩm có sắt và vitamin B

Một trong những lý do khiến bàn chân của bạn có thể bị lạnh là do bạn thiếu vitamin B, chất rất quan trọng để cải thiện lưu lượng máu. Sắt cũng hữu ích cho việc vận chuyển oxy đến cơ thể của bạn.

Phải làm gì:

Đối với chất sắt: Ăn nhiều thịt đỏ, các loại hạt, đậu phụ, yến mạch, rau bina (bó xôi), đậu nướng, v.v.

Đối với vitamin B: Ăn nhiều thịt bò, cá ngừ, sữa và các sản phẩm từ sữa, trứng, ngao, v.v.

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5. Tập thể dục với mức độ thích hợp

Bạn có thể làm ấm bàn chân bằng cách thực hiện các bài tập thể dục, cụ thể hơn là các vài tập bước, giúp tăng nhiệt độ cho bàn chân. Đi bộ và tập nhảy dây cũng có thể hữu ích để chữa lành bàn chân lạnh của bạn.

Phải làm gì:

Bước lên, xuống hoặc xung quanh các bậc thềm hay bệ tập thể dục.

Làm thế nào để bàn chân của bạn không còn bị lạnh? Bạn sẽ thử các mẹo trên để hâm nóng chúng chứ?