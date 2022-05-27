Tin được không: tắm nước lạnh mỗi ngày không những giúp làm đẹp mà còn giảm cân nữa đấy

Mặc dù không có gì hấp dẫn bằng tắm nước nóng thư giãn sau một ngày bận rộn, nhưng tắm nước lạnh thực sự có thể tốt hơn nhiều cho bạn. Nước lạnh mang lại lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp của bạn còn vượt xa một cuộc gọi thức dậy vào buổi sáng. Và, trên thực tế, nó thậm chí có thể giúp bạn mặc vừa quần jean bó nhanh hơn nhiều.

Ngoài việc đánh thức bạn vào buổi sáng và giúp bạn cảm thấy sảng khoái, tắm nước lạnh còn kích thích dây thần kinh phế vị của bạn. Dây thần kinh này ảnh hưởng đến hầu hết mọi bộ phận của cơ thể bạn, bao gồm ruột, tim, túi mật và các cơ quan sinh sản. Tắm nước lạnh có thể đặc biệt có lợi cho thận của bạn vì nước lạnh làm giảm nồng độ axit uric, giúp thận của bạn giải quyết các chất độc hại dễ dàng hơn.

Mặc dù hầu hết mọi người đã quen với việc tắm nước ấm hoặc tắm trước khi đi ngủ, nhưng việc tắm bằng nước lạnh thực sự có thể mang lại hiệu quả tương tự. Nước lạnh làm giảm mức độ hormone căng thẳng của bạn, giúp bạn thư giãn và đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Tắm nước lạnh cũng có thể cải thiện tâm trạng và tăng hormone kích thích giúp bạn cảm thấy thoải mái, ngăn ngừa chứng mất ngủ.

3. Nó có thể làm cho tóc của bạn sáng bóng

Nếu bạn muốn tóc của bạn trở nên bồng bềnh và chắc khỏe, thì việc chi nhiều tiền cho các loại dầu gội và dầu dưỡng đắt tiền có thể là không đủ. Điều gì đó đơn giản như giảm nhiệt độ nước có thể có lợi cho bao bọc và làm cho chúng sáng tự nhiên. Không giống như nước nóng, nước lạnh không làm khô tóc và đóng lại và củng cố các lớp biểu bì của tóc. Khi bạn gội đầu bằng nước hơi lạnh, nó sẽ giữ nguyên lớp bã nhờn và tóc của bạn cần hàng rào bôi trơn tự nhiên này để giữ nước.

4. Nó có thể giúp bạn giảm cân

Nếu bạn đã từng thử giảm cân, bạn sẽ biết nó có thể mệt mỏi như thế nào. May mắn thay, có một số cách dễ dàng để giảm thêm cân, và tắm nước lạnh là một trong số đó. Khi bạn tiếp xúc với cơ thể trong điều kiện lạnh, nó sẽ kích hoạt các tế bào 'mỡ nâu' , từ đó tạo ra nhiệt và giúp bạn đốt cháy calo nhanh hơn.

Bạn thường tắm nước lạnh hay nước nóng?