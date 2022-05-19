5 chế độ ăn giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu vô cùng hiệu quả và tốt cho sức khỏe

Sức khỏe 19/05/2022 08:55

Nếu bạn có lượng đường trong máu cao hoặc muốn hạn chế lượng đường, bạn nên tham khảo 5 chế độ ăn sau đây để cải thiện sức khỏe cho bạn và cả gia đình nhé.

1. Thường xuyên ăn chay

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition & Diabetes cho thấy chế độ ăn ít chất béo có lợi trong việc điều trị bệnh thần kinh ngoại biên do tiểu đường liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2. Bạn có thể giảm lượng chất béo bằng cách chỉ chọn những loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật giúp ổn định lượng đường trong máu. 

Chế độ ăn chay không chỉ có tác dụng ngăn ngừa bệnh tiểu đường mà còn giúp giảm cân và tăng cường sức khỏe tổng thể. Những người áp dụng chế độ ăn này trong 20 tuần đã giảm được 14 pound (khoảng 6,4 kg), giảm huyết áp và cải thiện mức cholesterol. 

2. Hạn chế tối đa thịt gia súc

5 chế độ ăn giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu vô cùng hiệu quả và tốt cho sức khỏe - Ảnh 1

Bước đầu tiên là bạn nên hạn chế nhiều nhất có thể các sản phẩm chăn nuôi như thịt gia cầm và các sản phẩm làm từ sữa khỏi tủ lạnh trước khi bạn chuyển sang chế độ ăn chay. Sữa, pho mát và sốt mayonnaise cũng nên hạn chế sử dụng. Hạn chế các sản phẩm chăn nuôi này có thể loại bỏ cholesterol trong khẩu phần và giảm lượng chất béo cản trở quá trình chuyển hóa glucose.

3. Hạn chế thức ăn nhiều chất béo không tốt cho sức khỏe

Tránh ăn tất cả các loại bánh ngọt, nước sốt trộn salad và đồ chiên rán. Tốt hơn là bạn nên ăn thực phẩm có chứa chất béo lành mạnh cùng với chất xơ, vitamin và khoáng chất như bơ, quả hạch với khẩu phần vừa phải.

4. Bổ sung thực phẩm giàu chất xơ

5 chế độ ăn giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu vô cùng hiệu quả và tốt cho sức khỏe - Ảnh 2

Hãy lấp đầy tủ lạnh của bạn với các loại thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Thực phẩm giàu chất xơ khiến bạn có cảm giác no mà không làm đầy bụng. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực phẩm giàu chất xơ cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe và giúp kéo dài tuổi thọ. 

5. Ưu tiên thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp

Điều quan trọng là phải theo dõi chỉ số đường huyết của bạn thường xuyên. Bạn nên tránh thực phẩm có chỉ số đường huyết cao chẳng hạn như đường hoặc khoai tây, bánh mì trắng và hầu hết các loại ngũ cốc tinh chếThực phẩm có chỉ số đường huyết thấp bao gồm rau, gạo lứt, yến mạch, một số loại hạt như quinoa và quả mọng, khoai lang, lúa mạch, đậu Hà Lan, đậu lăng và hầu hết các loại rau xanh.

Theo Kormedi.com

Tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn tăng cảm giác thèm ăn đồ ngọt ngay cả khi bạn biết nó có thể khiến bạn tăng cân

Tìm hiểu nguyên nhân khiến bạn tăng cảm giác thèm ăn đồ ngọt ngay cả khi bạn biết nó có thể khiến bạn tăng cân

Nếu bạn luôn có cảm giác thèm ăn đồ ngọt thì có thể cơ thể bạn đã bị thiếu magiê.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm tốt sức khỏe chế độ ăn tốt cho sức khỏe sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm