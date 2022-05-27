5 lý do khiến cho hơi thở có mùi hôi và cách những cách khắc phục triệt để điều "tế nhị" này

Sức khỏe 27/05/2022 15:39

Hôi miệng là một trong những hội chứng phổ biến mà nhiều người trên toàn thế giới đều bị mắc phải. Chúng xảy ra dưới mọi hình thức sinh hoạt của chúng ta mà chúng ta không để ý đến. Vậy thì đâu là những nguyên nhân và cách khắc phục ra sau? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Hôi miệng, còn gọi là chứng hôi miệng, cứ 4 trên thế giới người thì có 1 người bị hội chứng này. Điều quan trọng là phải biết chăm sóc sức khỏe răng miệng của bạn và giữ cho miệng của bạn ngậm nước vì có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu và lo lắng. Bạn có thể dùng các phương thuốc tự nhiên tại nhà và giữ cho hơi thở của bạn sạch và thơm tho, nhưng nếu đây là vấn đề thường xuyên của bạn thì bạn nên đến gặp nha sĩ.

5 lý do khiến cho hơi thở có mùi hôi và cách những cách khắc phục triệt để điều 'tế nhị' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Lấy sỏi amidan

Sỏi amidan là những đốm màu trắng nhỏ nằm trong amidan. Chúng hầu như không được nhìn thấy vì chúng được che giấu bên trong. Những thứ này gây hôi miệng vì chúng thu hút vi khuẩn và được tạo ra từ vi sinh vật.

Một số cách tự nhiên để giải quyết vấn đề này là sử dụng nước súc miệng không chứa chất kích thích, súc miệng bằng giấm táo, súc miệng bằng nước muối ấm và sử dụng máy dùng chỉ nha khoa nước áp suất thấp có thể giúp ngăn hình thành sỏi.

5 lý do khiến cho hơi thở có mùi hôi và cách những cách khắc phục triệt để điều 'tế nhị' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Không bỏ bữa sáng

Ăn sáng thực sự là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày đối với cơ thể, bao gồm cả hơi thở. Một nghiên cứu cho thấy rằng những thanh thiếu niên, người không ăn bữa sáng thì bị hôi miệng nhiều hơn những người có ăn bữa sáng. 

5 lý do khiến cho hơi thở có mùi hôi và cách những cách khắc phục triệt để điều 'tế nhị' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Thở bằng mũi

Hít thở bằng miệng có thể gây hôi miệng mãn tính vì nó làm mất quá trình sản xuất nước bọt. Đó là lý do tại sao thở bằng mũi là lựa chọn thông minh hơn, vì nó giúp tạo ra độ ẩm trong không khí khi bạn hít thở.

Tuy nhiên, nó cũng có những tác dụng phụ khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe răng miệng của bạn. Nó có thể gây ra các bệnh về nướu, gây căng thẳng và lo lắng, và làm cho hàm của bạn nhỏ hơn. Một nghiên cứu  kết luận rằng ngay cả trẻ em cũng có thể bị hôi miệng nếu thở bằng miệng.

5 lý do khiến cho hơi thở có mùi hôi và cách những cách khắc phục triệt để điều 'tế nhị' này - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Uống nước sau khi ăn các thức ăn mạnh

Ăn thức ăn mạnh có thể gây hôi miệng vì các chất hóa học của chúng di chuyển theo đường máu đến phổi và kết quả là thoát ra ngoài qua hơi thở. Tuy nhiên, luôn có một giải pháp để chữa hôi miệng nếu bạn quyết định ăn những thực phẩm này.

Phải làm gì

  • Thức ăn cay: Ăn một ít kẹo cao su không đường sau khi kế thúc bữa ăn.
  • Cà phê và các thức uống khác: Uống nước trước và sau bữa ăn để rửa sạch các hợp chất.
  • Cá ngừ và các loại cá khác: Thêm chanh vào bữa ăn của bạn trước khi bạn bắt đầu ăn.
5 lý do khiến cho hơi thở có mùi hôi và cách những cách khắc phục triệt để điều 'tế nhị' này - Ảnh 5

Dùng chỉ nha khoa để loại bỏ mảng bám

Mặc dù việc đến gặp nha sĩ để kiểm tra vấn đề mảng bám của bạn là có lợi, nhưng nó có thể chỉ có tác dụng tạm thời vì vi khuẩn luôn có thể xâm nhập khi chúng ta ăn uống.

Đó là lý do tại sao dùng chỉ nha khoa có thể là một cách tốt để loại bỏ mảng bám trên răng và ngăn ngừa hơi thở có mùi - nó giúp loại bỏ tất cả các hạt mắc kẹt giữa các kẽ răng của bạn. Cố gắng súc miệng vì điều này có thể giúp loại bỏ vi khuẩn.

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