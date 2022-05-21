5 loại gia vị này không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn thêm ngon mà còn vô cùng có lợi cho sức khỏe của bạn và gia đình

Đây là một loại gia vị chính được sử dụng trong ẩm thực Ý. Nó rất giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng khuẩn tuyệt vời. Dầu Oregano có tác dụng đẩy lùi các mầm bệnh khác nhau như E.coli và salmonella.

Chất phytochemical trong oregano được gọi là carvacrol, là một thành phần kháng khuẩn. Chiết xuất Oregano cũng có thể được sử dụng như một loại nước súc miệng rất tốt cho.

Quế có vị ngọt thanh, chứa nhiều sắt, canxi, mangan, thậm chí cả chất xơ rất có lợi cho sức khỏe. Khi các tế bào trong cơ thể con người có nguy cơ bị phá hủy, nó sẽ hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo vệ các tế bào bị tổn thương. Quế có hiệu quả đối với bệnh nhân tiểu đường, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm huyết áp.

Cũng có nghiên cứu cho rằng ăn 2g quế mỗi ngày trong vòng 12 tuần có tác dụng hạ huyết áp đáng kể cũng như kiểm soát lượng đường trong máu ở bệnh nhân đái tháo đường. Quế còn giúp ngăn chặn cảm giác thèm đồ ngọt, vì vậy bạn không cần phải thêm chất tạo ngọt nếu rắc lên trái cây hoặc trà.

3. Ớt

Khi bạn ăn ớt cay, cảm giác bỏng rát là do thành phần capsaicin. Theo một nghiên cứu được thực hiện ở Anh, khi capsaicin được bôi lên cơ thể, nó có thể có tác dụng giảm đau.

Capsaicin từ lâu đã được biết đến với công dụng làm giảm chất dẫn truyền thần kinh gây đau. Ngoài ra, ăn ớt đỏ ngăn chặn sự thèm ăn và những người thường ăn nó cay đốt cháy nhiều calo hơn sau bữa ăn.

Cũng có nghiên cứu cho thấy capsaicin có tác dụng chữa béo bụng. Trong một nghiên cứu được thực hiện trên động vật ở Nhật Bản, người ta cũng phát hiện ra rằng việc hấp thụ capsaicin tạo ra tác dụng tương tự như tập thể dục. Nhưng không có nghĩa rằng bạn sẽ ăn một nắm ớt thay vì tập thể dục đâu nhé.

4. Gừng

Gừng có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả đặc tính chống viêm. Chất phytochemical, làm giảm ho và hoạt động như các chất chống viêm.

Gừng có tác dụng làm giảm ho hoặc nghẹt mũi khi bạn bị cảm lạnh hoặc cúm và giảm đau do viêm khớp. Nếu bạn cảm thấy nóng khi tập thể dục, hãy ăn một chút gừng. Một nghiên cứu khác cho thấy dùng 2g gừng mỗi ngày trong 11 ngày có thể giảm 25% cơn đau cơ do tập thể dục.

5. Nghệ

Nghệ là một loại gia vị màu vàng nhạt thuộc họ gừng, và thường được sử dụng như một thành phần trong món cà ri. Nghệ có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng curcumin, một chất chống oxy hóa mạnh trong nghệ giúp tăng cường hiệu quả của phương pháp điều trị hóa trị ở bệnh nhân ung thư vú. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bổ sung nghệ giúp ức chế các tế bào thúc đẩy ung thư ở vùng đầu và cổ.

Theo Kormedi.com