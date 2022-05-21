Đi bộ mỗi ngày - hành động nhỏ giúp thay đổi cơ thể vô cùng tuyệt vời

Huyết áp của bạn cao làm ảnh hưởng xấu đến thận tim, não và mạch máu

Thận đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào thải các chất cặn bã ra ngoài cơ thể. Nếu chức năng thận suy giảm quá nhiều thì phải chạy thận nhân tạo hoặc phẫu thuật cấy ghép. Một khi thận bị tổn thương sẽ không thể phục hồi lại trạng thái ban đầu. Vì vậy, việc phòng ngừa bệnh thận là điều vô cùng quan trọng.

Nếu huyết áp không được kiểm soát, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến thận cũng như tim, não và mạch máu. Khi áp suất trong thận tăng lên do huyết áp cao, nó sẽ làm tổn thương mô thận và mạch máu. Chức năng thận có thể giảm, nặng hơn có thể phát triển thành chứng loạn thần kinh, suy thận mãn tính và nhiễm độc niệu.

Đi bộ hơn 3500 bước, chức năng thận được cải thiện đáng kể

Một bài báo gần đây được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) cho thấy những người đi bộ hơn 3.500 bước mỗi ngày có tỷ lệ suy thận cấp tính thấp hơn 37% so với những người đi bộ ít hơn 1.500 bước. Tốc độ lọc cầu thận (khả năng xử lý chất thải) được cải thiện thông qua hoạt động này.

Đi bộ thường xuyên có thể cải thiện chức năng thận do huyết áp giảm và tăng lưu lượng máu đến thận. Thông qua việc lưu thông máu thuận lợi có thể ngăn ngừa được bệnh tim và đột quỵ.

Đi bộ có tác dụng như một loại thuốc hạ huyết áp

Đối với bệnh nhân cao huyết áp lâu ngày, các vi mạch trong cơ thể sẽ thu hẹp và thành mạch máu dày lên làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, đi bộ nhanh, chạy bộ, đi xe đạp hoặc bơi lội có thể làm giảm huyết áp. Tập 30-60 phút mỗi ngày, 3-5 lần một tuần (90-150 phút) có hiệu quả như một liều thuốc giảm huyết áp. Bệnh nhân cao huyết áp có thể giảm liều lượng thuốc thông qua việc tập thể dục thường xuyên.

Cần tập thể dục đều đặn, tránh ăn mặn và bỏ thuốc lá

Thay đổi lối sống ở người cao huyết áp có tác dụng giảm nguy cơ tim mạch. Bạn nên hạn chế gia vị mặn như muối, nước tương, tương, v.v. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng là kẻ thù lớn nhất của máu. Nếu bạn nghĩ cho sức khỏe của mình, nên bỏ hút thuốc ngay từ bây giờ và chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao.

Theo Kormedi.com