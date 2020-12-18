Đau gót chân là bị gì? Cách chữa đau gót chân hiệu quả

Đau gót chân khiến bạn cảm thấy khó chịu đồng thời hạn chế các cử động mạnh. Gót chân là bộ phận hỗ trợ chức năng nâng đỡ toàn bộ cơ thể nên đau gót chân có thể là do chạy nhảy nhiều hoặc đứng quá lâu. Tuy nhiên, nguyên nhân gây đau gót chân lại đa dạng hơn thế. Vậy đau gót chân là bị gì ? Cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết!

Có rất nhiều nguyên nhân có thể khiến bạn bị đau gót chân, nhưng phổ biến nhất gồm:

Gót chân là xương lớn nhất trong bàn chân. Nếu gót chân phải chịu áp lực lớn hoặc bị tổn thương có thể sẽ gây đau. Tình trạng này đôi khi chỉ là cơn đau nhẹ hoặc cấp độ nặng dần theo thời gian, lâu dần dẫn đến mất cảm giác.

Viêm cân gan chân

Bệnh viêm cân gan chân xảy ra khi bàn chân chịu quá nhiều áp lực, làm dây chằng Plantar bị tổn thương, từ đó khiến khớp bị đau và cứng.

Căng cơ, bong gân

Căng cân và bong gân đều là những dạng chấn thương khá phổ biến, hầu hết là do các hoạt động thể chất mạnh gây ra. Mức độ căng cơ hoặc bong gân có thể từ nhẹ cho tới nặng, tùy theo tình huống dẫn đến chấn thương.

Căng cơ, bong gân gây đau gót chân - Ảnh minh họa: Internet

Gãy xương

Tình trạng gãy xương cần được cấp cứu kịp thời, không nên tự mình điều trị ở nhà.

Viêm gót chân

Tình trạng viêm gót chân xảy ra khi gân gót chân bị tổn thương do làm việc quá mức, khiến cho gót chân bị viêm và tổn hại tới khu vực xung quanh gót chân.

Viêm bao hoạt dịch

Bao hoạt dịch là túi chứa dịch lỏng ở các vị trí xung quanh khớp. Tình trạng viêm bao hoạt dịch đa số xuất hiện ở các khớp xương thường xuyên cử động.

Viêm cột sống dính khớp

Đây là dạng viêm khớp ảnh hưởng tới cột sống, khiến đốt sống bị viêm nghiêm trọng, có thể dẫn tới tình trạng đau mãn tính, thậm chí là tàn tật.

Đau gót chân có thể là biểu hiện của bệnh viêm cột sống dính khớp - Ảnh minh họa: Internet

Thoái hóa xương sụn

Đây là tình trạng ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phát triển xương ở độ tuổi trẻ em và thanh thiếu niên.

Viêm khớp phản ứng

Là tình trạng viêm khớp xảy ra thường xuyên do nhiễm trùng ở một cơ quan khác trong cơ thể.

Hội chứng ống cổ chân

Căn bệnh này khiến mắt cá chân xuất hiện những cơn đau rát, lan xuống lòng bàn chân. Đây là một dạng rối loạn hệ thần kinh.

Đau gót chân có nguy hiểm không?

Hầu hết các trường hợp gót chân bị đau nhức là do những chấn thương nhẹ như dẫm phải đá sỏi, chơi thể thao,… không gây nguy hiểm tới tính mạng con người. Bạn chỉ cần dành thời gian nghỉ ngơi một vài ngày là lành hoặc có thể bôi thuốc giảm đau.

Một số trường hợp đau gót chân kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu tới khả năng vận động - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một số trường hợp đau gót chân kéo dài và phát triển theo chiều hướng viem. Nếu không điều trị phù hợp, tình trạng đau gót chân sẽ trở thành mãn tính, ảnh hưởng sâu tới khả năng làm việc và vận động của con người.

Cách chữa đau gót chân dân gian

Dùng muối Epsom

Muối Epsom đã được chứng minh về tác dụng giảm đau và sưng viêm hiệu quả. Nhờ vào tính năng khử trùng, tiêu sưng mà muối Epsom được sử dụng để giảm đau gót chân.

Cách thực hiện: Dùng 3 thìa cà phê muối Epsom cho vào nước ấm, khuấy đều cho tới khi muối tan hết. Tiếp theo, ngâm chân trong nước muối khoảng 20 phút. Cuối cùng, lau chân cho thật khô và massage khoảng 5-10 phút. Sau 1 tuần kiên trì thực hiện, bạn sẽ thấy công dụng bất ngờ từ muối Epsom.

Dùng dầu oải hương

Dầu hoa oải hương có tác dụng kháng viêm đồng thời xoa dịu cơn đau cự tốt. Bạn chỉ cần dùng 1-2 giọt dầu hoa oải hương trộn với dầu oliu hoặc dầu dừa để xoa bóp dưới đáy bàn chân. Massage gót chân nhẹ nhàng khoảng 10 phút để tăng cường hiệu quả chữa đau gót chân.

Massage gót chân với dầu hoa oải hương - Ảnh minh họa: Internet

Dùng gừng

Bạn chỉ cần giã nhuyễn gừng tươi, sau đó trộn với rượu trắng. Để yên 2-3 ngày rồi dùng hỗn hợp gừng và rượu massage cho gót chân.

Giấm táo

Giấm táo có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm nên được dùng để giảm đau gót chân rất hiệu quả tại nhà.

Cách thực hiện: Đổ ¼ cốc giấm táo vào 1 cốc nước ấm. Đun sôi dung dịch giấm táo pha loãng rồi cho 1 miếng vải nhỏ vào. Ngâm chân trong dung dịch giấm táo mỗi ngày khoảng 20 phút. Cuối cùng, dùng 1 miếng vải chườm lên vùng gót chân bị đau khoảng 15-20 phút.

Ngâm chân trong dung dịch giấm táo - Ảnh minh họa: Internet

Củ nghệ

Chất curcumin trong nghệ tươi có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, ngăn ngừa viêm sưng hiệu quả. Vì vậy, đắp nghệ là cách giảm đau gót chân được dân gian áp dụng khá phổ biến.

Cách thực hiện: Rửa sạch, phơi khô nghệ rồi xay thành bột. Cho 2 thìa cà phê nghệ trộn cùng 2 thìa mật ong. Tiếp theo, thêm một ít nước vào hỗn hợp rồi trộn đều lên, uống mỗi sáng và tối. Kiên trì thực hiện 1 tháng sẽ có hiệu quả rõ rệt.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi đau gót chân là bị gì cũng như cách điều trị đau gót chân hiệu quả và an toàn bằng phương pháp dân gian. Mong rằng bài viết của Phụ nữ và Gia đình hữu ích với bạn!