Cách chữa mắt cá chân tại nhà hiệu quả

Mắt cá chân tập trung nhiều gân và khớp nhỏ chạy từ chân tới bàn chân. Chỉ cần một vài tác động nhỏ sẽ gây tổn thương cho mắt cá chân. Hầu hết người bị bệnh mắt cá chân thường chủ quan trước các chấn thương nhỏ ở mắt chân, đến khi bị sưng, xuất hiện các cơn đau mới tìm đến biện pháp điều trị. Việc điều trị chậm trễ hoặc sai cách có thể khiến các cơn đau trầm trọng, chức năng vận động bị suy giảm. Dưới đây là một số cách chữa mắt cá chân tại nhà cực kỳ hiệu quả từ các nguyên liệu tự nhiên cho bạn tham khảo.

Bạn chỉ cần bóc sạch vỏ tỏi rồi cắt thành nhiều lát, sau đó chà đi chà lại lên chỗ mắt cá chân để tinh chất tỏi ngấm vào mắt cá chân càng nhiều càng mau khỏi.

Cắt mầm khoai tây rồi rửa sạch. Sau đó, chà xát mầm khoai tây lên cá vùng da bị ảnh hưởng bởi mắt cá chân. Thực hiện mỗi ngày vài lần, áp dụng đều đặn, liên tục sẽ giúp bạn nhận ra hiệu quả rõ rệt.

Hoặc bạn có thể giã nhánh tỏi cho nát rồi vắt lấy nước nguyên chất, bôi lên nốt mắt cá chân. Lưu ý nên đắp trực tiếp nước tỏi nguyên chất và lát tỏi lên chỗ có mụn khoảng 1-2 lần/ngày, không để lâu quá 10 phút vì tỏi có thể khiến da bạn bị phồng rộp lên. Tỏi có tính nóng, vì vậy không nên đắp lên vùng da mềm.

Cách chữa mắt cá chân bằng tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo trị mắt cá chân bằng nước muối

Hòa 2 thìa nước muối vào nước ấm ở nhiệt độ thấp hơn 50 độ C. Tiếp theo, cho bàn chân vào chậu nước ấm ngâm khoảng 25 phút, chú ý để nước ngập đến mắt cá chân.

Trong 10 phút đầu tiên ngâm chân trong nước muối, vùng da bên ngoài nốt mắt cá chân sẽ bắt đầu cứng hơn, cồi mắt cá có biểu hiện nhô dần lên và bạn sẽ thấy hơi hơi nhức. Sau đó, da sẽ mềm mại hơn và bạn sẽ không còn cảm giác đau nhức, nốt mụn cũng bé dần, bạn sẽ cảm thấy thoải mái, thư giãn hơn. Sau 1 tuần kiên trì sử dụng phương pháp này, bạn sẽ nhìn thấy hiệu quả bất ngờ.

Cách chữa bệnh mắt cá chân bằng hạt gấc

Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần lấy phần lõi bên trong hạt gấc rồi rang chín. Tiếp theo, giã nát hạt gấc vừa nướng xong rồi hòa với một chút vôi tôi. Dùng thuốc này đắp vào nốt mắt cá chân trước khi đi ngủ, cố định bằng băng gạc sạch. Sáng hôm sau thức dậy thì tháo bỏ rồi dùng nước lạnh rửa sạch.

Cách chữa bệnh mắt cá chân bằng hạt gấc - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa mắt cá chân bằng cây xấu hổ

Ở đây, bạn sẽ sử dụng phần thân và lá cây của cây xấu hổ nhỏ (cây trinh nữ) để chữa mắt cá chân. Đầu tiên, rửa sạch nguyên liệu chuẩn bị rồi để ráo, sau đó cắt thành các đoạn ngắn. Tiếp theo, sao vàng lên rồi hạ thổ (đổ xuống đất). Tiếp tục lấy khoảng 200g lá, thân cây trinh nữ vừa hạ thổ đem đun cùng nước sôi để ngâm chân trong 30 phút. Phương pháp này sẽ giúp mụn ở chân teo dần nhanh chóng.

Cách chữa mắt cá chân bằng đu đủ

Bạn có thể sử dụng cây đu đủ để chữa mắt cá chân. Bên trong quả đu đủ có chứa enzym có tác dụng loại bỏ các tế bào chết.

Cách chữa mắt cá chân bằng đu đủ - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện đơn giản như sau: Cắt các vết rạn trên vỏ 1 quả đu đủ xanh. Khi thấy chất nhựa trắng chảy ra từ quả đu đủ thì lấy nó pha với một chút nước, bôi lên nốt mắt cá chân 2 lần mỗi ngày, sáng và tối.

Cách chữa mắt cá chân bằng hành khô

Đầu tiên, rửa sạch hành củ rồi để ráo nước. Vào ban đêm trước khi đi ngủ, bạn hãy bóc lớp áo màu trắng phía ngoài củ hành, sau đó đắp vào chỗ da bị mắt cá chân. Tiếp theo, dùng băng dính cố định hành khô rồi sáng hôm sau thức dậy thì gỡ bỏ. Kiên trì thực hiện mỗi ngày, các vết mắt cá sẽ dần dần bong ra và rụng đi.

Cách chữa mắt cá chân bằng hành khô - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa mắt cá chân bằng quả chuối xanh

Bóc vỏ của 1 quả chuối xanh ra rồi dùng máy xay sinh tố nghiền nhuyễn. Tiếp theo, dùng phần chuối nhuyễn này đắp lên chỗ bị mụn thịt tầm 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện vào ban đêm trước khi đi ngủ, mỗi tuần khoảng 2-3 lần để có hiệu quả nhanh chóng.

Cách chữa mắt cá chân bằng nha đam

Nha đam hay lô hội là một nguyên liệu rất tốt trong việc điều trị mắt cá chân. Bạn có thể chữa mắt cá chân bằng lô hội bằng cách: Bẻ 1 nhánh nha đam, nặn lấy vài giọt tinh chất trong suốt bên trong rồi bôi lên nốt mắt cá chân.

Cách chữa mắt cá chân bằng nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện đều đặn mỗi ngày. Chất axit malic bên trong nhựa cây nha đam có công dụng mài mòn mắt cá chân. Nha đam có tính mát, tuy nhiên sẽ tốn thời gian để thấy hiệu quả. Hãy kiên trì áp dụng mỗi ngày 2-3 lần.

Cách chữa mắt cá chân bằng quả sung

Nhựa quả sung rất hiệu quả trong việc chữa mắt cá chân. Bạn chỉ cần cắt đôi quả sung, chà mặt trong của quả sung vào mắt cá chân để cho chất nhựa thấm vào. Thực hiện đều đặn mỗi ngày 2-3 lần, nốt mắt cá chân sẽ teo lại.

Trên đây là một số cách chữa mắt cá chân tại nhà hiệu quả bằng các nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm, tiết kiệm chi phí chữa trị cho bạn. Mong rằng bài viết hữu ích cho bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình.