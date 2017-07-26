Hãy gọi cà phê là thức uống giảm cân nhanh giàu năng lượng hoàn hảo của thiên nhiên: Nghiên cứu cho thấy uống 2-3 cốc cà phê trước khi làm việc và luyện tập có thể thúc đẩy bạn làm việc lâu hơn và tiêu hao nhiều năng lượng thừa như mong muốn. Bởi cà phê rất giàu caffeine, giúp chuyển hóa các loại axit béo trong cơ thể thành một dạng năng lượng khác hấp thu được dễ dàng hơn, giải phóng chất béo trong cơ thể nhanh chóng, từ đó, tạo điều kiện giảm được lượng mỡ thừa tưởng như rất cứng đầu, giúp bạn giảm cân tự nhiên hiệu quả.

Lượng cà phê khuyến cáo khuyên dùng chỉ nên tối đa là 4 cốc, không nên uống khi dạ dày đang đói, với những ai không quen hay mới bắt đầu tập uống sẽ bị say cà phê và hãy nhớ rằng luôn uống cà phê đen nguyên chất, vì đường và sữa là hai thành phần xóa hết tác dụng, các hiệu quả giảm cân nhanh nhất mà cà phê mang lại. Và để giảm cân tốt nhất, bạn nên uống cà phê sau mỗi bữa ăn để tăng cường tiêu hóa, đánh bay lớp mỡ cấp tốc.

Bên cạnh đó, cà phê còn giúp thải độc tố cho cơ thể, lợi tiểu, làm sạch đường tiêu hóa giúp giảm cân nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh. Nó là đồ uống giảm cân nhanh giúp con người tập trung và tỉnh táo khi làm việc hơn, tăng hiệu suất công việc cũng như tiêu hao năng lượng cấp tốc.

Uống nước đá lạnh là nước uống giảm cân nhanh nhất mà bạn có thể đang bỏ lơ

Nếu bạn muốn giảm cân hiệu quả hãy chuyển sang đồ uống giảm cân nhanh là nước đá lạnh, có thể cho thêm chút chanh để nước uống thêm hấp dẫn và tăng hiệu quả giảm cân hơn.

Nguyên nhân giúp uống nước đá lạnh lại giúp bạn giảm cân nhanh nhất, một cách tự nhiên và hiệu quả đó là thức uống lạnh sẽ khiến cơ thể bạn tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì thân nhiệt ổn định. Theo Mitzi Dulan, nhà dinh dưỡng học của Kansas City Royals, tác giả của The Pinterest Diet, thêm 3 phần nước đá trong một ngày có thể giúp cơ thể đốt cháy thêm 100 calo là ít nhất. Từ đó, nếu có phương pháp sử dụng đúng đắn, các bạn sẽ giảm cân nhanh chóng và hoàn toàn tự nhiên, cơ thể khỏe mạnh, giảm bớt việc phải theo một chế độ ăn kiêng, tập luyện và nghỉ ngơi nghiêm ngặt.

Hơn nữa, các tế bào mỡ khi gặp lạnh sẽ có chế độ chuyển hóa sang một dạng mỡ khác dễ tiêu hóa, nhạy cảm với isulin và giải phóng được nhiều năng lượng thừa tích lũy trong cơ thể.

Chú ý là không nên quá lạm dụng việc uống nước đá lạnh giảm cân nhất là khi đang đói bụng, sẽ càng khiến dạ dày khó chịu hơn, cũng có thể gây viêm họng cho cơ thể. Nên uống nước đá lạnh với các loại nước ép hoa quả tự nhiên, tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng kèm với rượu bia, nước ngọt, nước có ga.

Trà xanh – nước uống giảm cân nhanh nhất có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Trà xanh không chỉ tự hào là thức uống giảm cân nhanh không có calo, mà nó còn có tác dụng thúc đẩy đốt cháy chất béo và giảm mỡ hiệu quả. Trong một nghiên cứu, những người tham gia uống bốn chén trà xanh hàng ngày trong 2 tháng đã giảm trung bình khoảng 6 cân so với những người uống nước bình thường. Một phân tích năm 2013 của Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu cho thấy những người uống trà xanh thường ít cân và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh béo phì hơn những người không uống.

Lý do trà xanh là đồ uống giảm cân nhanh bởi lẽ lá trà xanh giàu EGCG, một hợp chất chống oxi hóa hiệu quả, không chỉ tăng cường hiệu quả phân giải, tiêu hao chất béo mà còn giúp chống ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra trong lá trà cùng giàu vitamin C và nhiều chất dinh dưỡng khác, giúp phá vỡ, chuyển hóa lượng chất béo dư thừa tích tụ trong cơ thể sang một dạng khác dễ hấp thụ hơn.

Để có thể sử dụng nước trà xanh là nước uống giảm cân nhanh nhất các bạn cần chú ý chỉ nên dùng nước trà được chế biến từ lá chè tươi, không sử dụng các chất bổ sung trà xanh hay cho thêm đường, phụ gia gì đó vào nước trà, chúng là nguyên nhân gây tổn thương gan và có chứa nhiều chất không an toàn, cũng như làm chậm quá trình giảm cân của nhiều chị em phụ nữ. Cũng không nên uống trà xanh khi đói bụng, càng gây cồn cào và khó chịu cho chị em mà thôi. Có thể pha thêm với chanh để tạo thành đồ uống giảm cân nhanh chóng, an toàn, gấp đôi hiệu quả.