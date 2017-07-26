5 nước uống giảm cân đẹp da ai ai cũng phải công nhận hiệu quả đến ngỡ ngàng

Sức khỏe 26/07/2017 09:26

Nước uống giảm cân đẹp da vị ngon hấp dẫn không thể chối từ, vừa hỗ trợ giảm cân mà vẫn có được làn da đẹp khỏe mạnh đấy chị em ạ.

Giảm cân nhanh chóng, khỏe mạnh và khoa học là mục đích hướng tới của nhiều chị em phụ nữ. Bên cạnh việc áp dụng chế độ ăn kiêng được khuyến cáo bởi các bác sĩ, tập luyện thể dục thể thao săn chắc cơ thể thì các bạn đừng bỏ qua 5 nước uống giảm cân đẹp tuyệt vời được giới thiệu dưới đây để giúp công cuộc giảm cân thêm hiệu quả mà vẫn có một làn da đẹp nhất, tránh các ảnh hưởng xấu của việc giảm cân nhanh đến da như da lão hóa nhanh, mất nước,…. nhé.

Nước dưa hấu, nước uống giảm cân đẹp da quen thuộc

Nước ép dưa hấu giúp giảm cân đẹp da hiệu quả và nhanh chóng
Nước ép dưa hấu giúp giảm cân đẹp da hiệu quả và nhanh chóng. Ảnh: Internet

Không cần băn khoăn về lượng đường hữu cơ trong dưa hấu liệu có làm tăng cân hay không, chỉ cần bạn dùng nước ép dưa hấu tự nhiên, không thêm đường bên ngoài vào thì nó chính là một thức uống giảm cân đẹp da vô cùng tốt, chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu lycopene chống ung thư, cũng như các loại axit amin có ích. Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy rằng chất arginine trong nước ép dưa hấu có thể làm giảm chất béo cơ thể và làm tăng khối lượng cơ, kích thích tăng cường sự trao đổi chất, tăng quá trình tiêu hao calo trong cơ thể trông thấy.

Nước chanh lạnh, thức uống giảm cân đẹp da hiệu quả

Nước chanh giàu vitamin C axit, giúp vừa giúp sáng khỏe từ bên trong, nuôi dưỡng da khỏe mạnh, giảm mụn hiệu quả lại giúp tăng cường hoạt động hệ tiêu hóa, dạ dày làm việc tốt hơn, tránh tình trạng nạp thừa chất dinh dưỡng và hỗ trợ giảm cân nhanh chóng cho người sử dụng, đặc biệt phát huy tác dụng trong việc giảm mỡ vùng bụng, chân tay đấy các bạn nhé.

Nhiều chị em yêu thích nước chanh, thức uống giảm cân đẹp da dễ làm tại nhà
Nhiều chị em yêu thích nước chanh, thức uống giảm cân đẹp da dễ làm tại nhà. Ảnh: Internet

Với những ai gặp vấn đề về tiêu hóa như viêm loét, đau dạ dày thì cân nhắc kỹ trước khi sử dụng loại nước uống, có thể sẽ khiến tình trạng viêm loét bị nặng hơn và gây đau đớn cho nhiều bạn.

Nước dứa ép nước uống giảm cân tại nhà dễ làm

Nước dứa ép là một thức uống giảm cân đẹp da cực kỳ dễ uống, vị chua chua ngọt ngọt đầy hấp dẫn.

Nước ép dứa, nước uống giảm cân đẹp da không thể không nhắc tới
Nước ép dứa, nước uống giảm cân đẹp da không thể không nhắc tới. Ảnh: Internet

Nước dứa giúp giảm cân nhanh chóng, giảm mỡ bụng và vùng chân tay nhanh nhất. Trong nước ép dứa rất giàu các axit béo không no, cực kỳ tốt cho sức khỏe, bảo vệ tim mạch, giảm tình trạng sưng viêm mạch máu, ngoài ra còn rất giàu bromelain, một loại emzyme giúp phân hủy hoàn toàn protein, giúp thức ăn dễ tiêu hóa và hấp thụ hơn cả.

Nước trà xanh là nước giảm cân tại nhà có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Nước uống trà xanh giảm cân đẹp da nhanh chóng
Nước uống trà xanh giảm cân đẹp da nhanh chóng. Ảnh: Internet

Ngoài việc giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim, trà xanh có chứa catechins, chất chống oxy hoá vừa đẹp da lại giúp giảm cân nhanh chóng. Nếu bạn uống, dù chỉ một ít nước trà xanh trước khi tập luyện thể dục thì cũng vẫn có tác dụng tăng cường trao đổi chất, tăng hiệu quả sử dụng chất béo, kích thích các cơ quan vận động tốt hơn, tiêu hao nhiều năng lượng thừa trong cơ thể, giúp giảm béo bụng, chân tay nhanh chóng.

Nước socola đen là thức uống giảm cân đẹp da giàu năng lượng

Liệu có thật không? Vâng thật đấy. Nước Sôcôla nguyên chất - đặc biệt là sô-cô-la đen- giúp bạn giảm cân hiệu quả vì nó là thức uống giàu năng lượng, đồng thời làm giảm sự thèm ăn và chứa nhiều chất chống oxy hóa vừa giúp giảm quá trình lão hóa, ngăn cản các gốc tự do làm da xấu.

Nước socola đen là nước uống giảm cân đẹp da cấp tốc mà nhiều bạn sử dụng
Nước socola đen là nước uống giảm cân đẹp da cấp tốc mà nhiều bạn sử dụng. Ảnh: Internet

Các bạn có thể áp dụng công thức sau để pha chế thành một thức uống giảm cân đẹp da, công thức đã được nhiều người yêu thích và áp dụng thành công: Trộn 1/2 chén sữa đậu nành, 1 hộp sữa chua không đường, 1/4 chén sôcôla sô-cô-la đen và 1 chén hoa quả tươi bất kỳ với một ít nước đá hoặc 1 quả dâu tây đông lạnh được nghiền nhỏ, xay mịn. Pha đều 1 phút, và ăn hỗn hợp này qua bữa. Vừa giúp bạn có cảm giác no đầy bụng, không nhanh đói với lượng calo nạp vào cơ thể lại không nhiều, chỉ ở mức 400 calo mà thội.

5 công thức tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch dễ thực hiện tại nhà

5 công thức tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch dễ thực hiện tại nhà

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch giúp loại bỏ da chết hiệu quả, chăm sóc da tự nhiên, trẻ hóa làn da tuyệt vời mà cách thực hiện thì rất đơn giản đấy nhé.

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