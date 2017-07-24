Da trắng hồng với các nguyên liệu tự nhiên dưỡng da quen thuộc

Nhiều người không ý thức được rằng, thực tế, khoai tây là một phương thuốc tự nhiên để có làn da trắng hồng, tươi sáng. Chỉ cần thoa nước ép hoặc nghiễn nhuyễn khoai tây sống trên mặt, để từ 20-30 phút, rửa mặt sạch với nước lạnh hàng ngày sẽ giúp làn da trắng hồng rực rỡ, giảm sắc tố và trị sẹo hiệu quả.

Gel nha đam giúp làm giảm vết thâm, các vết sẹo, dưỡng da ẩm và nổi bật làn da trắng sáng. Các bạn chỉ cần mua nha đam, chiết lấy nhựa dạng gel của nó, rửa sạch mặt rồi thoa lên, nó thấm rất nhanh, để một lúc thì đi rửa mặt lại.

Mật ong giúp da trắng hồng, mờ thâm, dưỡng ẩm và trị mụn viêm hoàn hảo theo thời gian. Cách thực hiện cũng khá đơn giản, có thể bôi trực tiếp mật ong nguyên chất, hoặc trộn thêm với sữa, nước cốt chanh hoặc bột nghệ. Thoa lên mặt và để trong 15 đến 20 phút. Rửa sạch bằng nước ấm và hãy xem làn da trắng sáng hồng hào như thế nào nhé.

Da trắng hồng rạng rỡ với nước cốt chanh

Nước chanh có tính axit và là chất tẩy tự nhiên cho da. Đầu tiên, dùng nước chanh tươi thoa đều lên da. Sau đó, chà nhẹ nhàng vỏ chanh trên da ít nhất 5 đến 7 phút. Rửa sạch bằng nước ấm. Điều này không chỉ làm sáng da mà còn giúp làm cho nó trông thật hoàn hảo, mềm mại.

Da trắng hồng đơn giản với nước ép cà chua, sữa chua và bột yến mạch

Công thức này mang đến một làn da trắng hồng, khỏe mạnh, mờ thâm, sạch và se khít lỗ chân lông cực kì. Các bạn chỉ cần trộn đều nước cà chua, sữa chua và bột yến mạch thành hỗn hợp bột nhão. Thoa đều lên mặt và để nó trong ít nhất 15 phút. Rửa sạch bằng nước lạnh, lau khô mặt bằng khăn mềm. Áp dụng thường xuyên bạn sẽ thấy da trắng hồng rõ rệt.

Công thức chuối và sữa chua cho da trắng hồng cấp tốc

Bạn có thể chỉ cần lấy miếng chuối, trộn và nghiền nát chúng với sữa chua, bôi đều cho làn da của bạn, giúp nuôi dưỡng da tức thì, cho làn da trắng hồng cấp tốc tại nhà. Lựa chọn chuối chín mềm sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

Cà chua dưỡng da trắng hồng nhanh nhất

Cà chua có đặc tính chống lão hóa và cũng có tác dụng như kem chống nắng, đặc biệt là trong những tháng hè nóng bức. Chất chống oxy hoá, lycopene có trong cà chua giúp da trắng hồng, căng mịn. Bạn có thể ăn hoặc thái lát mỏng cà chua đắp mặt – giúp phát huy hết lợi ích trên cả tuyệt vời của nó với làn da, cải thiện hiệu quả tình trạng mụn nhọt, da đen sạm, thậm chí cháy nắng.

Da trắng hồng với mặt nạ lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng có tác dụng tuyệt vời trong việc làm sáng da, săn da và se khít lỗ chân lông. Các bạn có thể làm mặt nạ lòng trắng trứng đơn giản tại nhà như sau: Lấy lòng trắng trứng, đánh bông lên bọt rồi thoa đều lên da, để khô và rửa sạch sau 10-15 phút. Kiên trì thực hiện, da bạn sẽ trắng hồng, căng mịn đẹp tuyệt vời.

Với những công thức và nguyên liệu được chia sẻ trên đây, tin rằng chị em sẽ có một làn da trắng hồng, mịn màng khỏe mạnh cấp tốc mà không bị cháy ví, lại thực hiện đơn giản tại nhà đấy. Chúc chị em kiên trì thực hiện để sớm có làn da đẹp như mong ước nhé.