Dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà đơn giản, tự nhiên mà tốt nhất

Chăm sóc da 24/07/2017 15:01

Dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà đơn giản và hiệu quả nhất với các phương pháp, công thức có các thành phần tự nhiên, đảm bảo da bạn sẽ trắng sáng khỏe mạnh chỉ trong một thời gian ngắn, kết quả có được không thua kém gì ngoài spa đâu nhé.

Để dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà, các bạn có thể tham khảo một số công thức chăm sóc da cực kỳ tác dụng dưới đây nhé. Áp dụng chỉ sau 1 tuần, dù bạn không dành quá nhiều thời gian chăm sóc mà da bạn vẫn đẹp rạng rỡ vô cùng.

Mẹo trắng da cấp tốc tốc tại nhà với mật ong, sữa và chanh

Đây là cách chăm sóc da phổ biến mà mọi người có thể dễ dàng thực hiện ở nhà và tận hưởng thành quả tuyệt vời mà nó mang lại. Mật ong dưỡng da rất tốt, sữa lạnh và chanh thì có rất nhiều vitamin C giúp da trắng sáng cấp tốc.

Dưỡng trắng da tại nhà cấp tốc với công thức mật ong, sữa, chanh quen thuộc
Dưỡng trắng da tại nhà cấp tốc với công thức mật ong, sữa, chanh quen thuộc. Ảnh: Internet

Đắp hỗn hợp mật ong, sữa lạnh và chanh lên da khoảng 15 phút, rồi rửa sạch, vỗ nhẹ để cảm nhận tốt nhất làn da mềm, nhẹ, tươi sáng sau khi sử dụng mặt nạ.

Dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà với vỏ xoài và sữa

Dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà với vỏ xoài và sữa là một công thức khá phổ biến và được nhiều chị em yêu thích sử dụng. Nhiều người trong chúng ta hẳn đã biết được lợi ích của hỗn hợp sữa và xoài dưỡng tóc suôn mượt, bóng mềm, nhưng ngoài ra, vỏ xoài cũng có nhiều lợi ích đặc biệt cho da, giàu vitamin C dưỡng trắng da cấp tốc. Hơn nữa hiện nay, hóa chất trong trái cây dù muốn dù không bạn vẫn gặp phải, và thực ra nó tồn tại trong thịt quả còn nhiều hơn ở vỏ bên ngoài do đó việc áp dụng vỏ xoài với sữa được coi là an toàn hơn cả.

Dưỡng trắng da tại nhà cấp tốc đơn giản không ngờ với vỏ xoài và sữa
Dưỡng trắng da tại nhà cấp tốc đơn giản không ngờ với vỏ xoài và sữa. Ảnh: Internet

Cách làm cũng khá dễ thực hiện: Vỏ xoài được nghiền, xay mịn trộn đều với sữa tươi không đường để lạnh, được hỗn hợp đồng nhất, mềm mịn vừa đủ đắp mặt, giữ nguyên ít nhất trong 20 phút nếu bạn hạn hẹp thời gian, còn không, hãy để lớp mặt nạ khô rồi đi rửa sạch bằng nước lạnh. Bạn sẽ thấy hài lòng vô cùng với làn da trắng sáng, rạng rỡ, khỏe mạnh sau khi đắp mặt nạ đấy nhé.

Bí quyết dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà với chanh và đường

Liệu pháp gia đình tự nhiên tẩy da chết một cách nhẹ nhàng nhất, cho làn da trắng sáng, sạch và se khít lỗ chân lông, làn da của bạn sẽ trắng sáng hơn cũng như hấp thụ các dưỡng chất dưỡng da hiệu quả.  

Hỗn hợp chanh đường tẩy da chết, da trắng sáng, mịn màng nhanh chóng
Hỗn hợp chanh đường tẩy da chết, da trắng sáng, mịn màng nhanh chóng. Ảnh: Internet

Trộn theo tỉ lệ 1 thìa đường: 1 thìa chanh, xoa lên mặt cùng cơ thể cho đế khi tan hết, rồi rửa lại bằng nước sạch, bôi kem dưỡng ẩm cho toàn thân tránh việc da bị khô do ảnh hưởng của nước chanh.

Ngoài việc sử dụng các mặt nạ dưỡng da, dưỡng trắng da đẹp cấp tốc thì nên thay đổi, áp dụng một số thói quen dưới đây đễ hỗ trợ, đẩy nhanh thời gian da trắng sáng nhé.

Ngủ đủ giấc là điểm cốt yếu giúp dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà

Nếu bạn đã xác định dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà, không sử dụng hóa chất kích trắng da, để da trắng hoàn toàn tự nhiên thì phải đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng buổi tối hàng ngày nhé. Ngủ đủ giấc, và ngủ sớm, chính là biện pháp làm đẹp da hữu hiệu nhất, dù làm đủ các biện pháp chăm sóc da hàng ngày, đắp mặt nạ đầy đủ mà không ngủ sớm thì da bạn cũng khó mà trắng sáng khỏe mạnh từ bên trong nhanh chóng được. Thế nên, các cô gái hãy trân trọng và yêu quý làn da của mình, hãy để cho làn da được nghỉ ngơi, thải độc thì mong ước làn da trắng hồng, mềm mịn mới đến nhanh với các bạn được nhé.

Uống đủ nước giúp hỗ trợ dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà

Không bao giờ quên việc uống đủ nước, đây là yêu cầu cơ bản nhưng cũng rất quan trọng trong toàn bộ quá trình dưỡng trắng da, da đủ nước, đủ ẩm mới có thể tiếp nhận các dưỡng chất mặt nạ cũng như thải độc hiệu quả, da khỏe mạnh từ bên trong lẫn bên ngoài.

Tập thể dục giúp dưỡng trắng da tại nhà nhanh chóng

Cố gắng thực hiện một số bài tập thể dục hàng ngày để cải thiện sự trao đổi chất của bạn. Nếu sự trao đổi chất diễn ra tốt hơn, cơ thể có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ thực phẩm tốt hơn. Thực sự nó là một lựa chọn thông minh để trắng da thông qua ăn thực phẩm lành mạnh và sử dụng các thành phần tự nhiên thay vì mỹ phẩm.

Lưu ý khi dưỡng trắng da cấp tốc tại nhà

  • Không bao giờ sử dụng kem có nồng độ hóa chất làm sáng làn da cao hơn 2% mà không hỏi bác sĩ vì chúng có thể làm hỏng da của bạn.
  • Ngừng hút thuốc, ăn vặt không lành mạnh, uống rượu để tránh tất cả những nỗ lực có được một làn da trắng hồng thành vô ích.
  • Chống nắng đầy đủ mỗi khi đi ra ngoài 
Dưỡng trắng da toàn thân, da trắng sáng mịn màng đầy hấp dẫn

Dưỡng trắng da toàn thân, da trắng sáng mịn màng đầy hấp dẫn

Dưỡng trắng da toàn thân giúp bạn gái có một làn da trắng sáng, nổi bật với những nguyên liệu tự nhiên xung quanh mà hiệu quả không ngờ. Bạn không còn phải lo lắng dành tiền mua mỹ phẩm hay dùng nhầm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đầy rẫy trên thị trường.

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