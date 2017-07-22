Trắng da tại nhà nhanh nhất, dễ thực hiện, an toàn mà hiệu quả bất ngờ

Dùng trà xanh kết hợp mật ong sẽ mang lại làn da trắng mịn màng tại nhà nhanh nhất bởi các chất chống oxy hoá trong nước trà xanh sẽ làm sạch các gốc tự do và các chất độc từ da của bạn. Thêm mật ong sẽ giúp bảo vệ làn da khỏi vi khuẩn, cải thiện kết cấu và giữ ẩm cho da hiệu quả. Có thể cho thêm bột gạo vào có tác dụng tẩy da chết nhẹ, tăng tác dụng làm trắng da cung cấp thêm các chất dinh dưỡng , vitamin chăm sóc da trực tiếp, cũng như giúp cho việc thoa hỗn hợp lên da dễ dàng hơn.

Mời các bạn cùng tham khảo 3 cách làm trắng da tại nhà nhanh nhất, dưỡng da trắng sáng, mềm mịn, hồng hào mà lại rất dễ làm, với nguyên liệu tự nhiên. Các bạn có thể làm với một lượng lớn rồi bảo quản trong tủ lạnh những mặt nạ dưỡng da này, tiện sử dụng hàng ngày lắm nhé.

1 chén nước trà xanh (để nguội)

2 muỗng bột gạo

½ muỗng mật ong

Cách làm:

Trộn đều các thành phần trên thành hỗn hợp đồng nhất và xoa đều lên da. Để nguyên ít nhất là 20 phút hoặc lâu hơn, đến khi mặt nạ khô hoàn toàn.

Trước khi rửa mặt nạ bằng nước, hãy kết hợp mát xa nhẹ nhàng trên da để hỗ trợ loại bỏ các tế bào da chết và để dưỡng chất thấm sâu vào da hơn.

Rửa mặt bằng nước lạnh, vỗ nhẹ, giúp mang lại cho bạn một làn da trắng sáng và căng mịn hơn.

Thực hiện trước khi đi tắm hoặc vào buổi sáng.

Mẹo dưỡng trắng da tại nhà nhanh nhất với sữa chua và vỏ cam khô

Như nhiều bạn đã biết, cam giàu vitamin C có tác dụng làm trắng da tuyệt vời còn sữa chua đóng một vai trò quan trọng trong việc dưỡng ẩm, cải thiện và làm da khỏe mạnh, trắng sáng đồng đều, giúp chống lại sự đổi màu da và các dấu hiệu lão hóa khác như nếp nhăn. Kết hợp chúng với nhau, chúng ta có được công thức dưỡng trắng da tại nhà độc đáo, dễ thực hiện mà mang lại hiệu quả nhanh chóng.

Những điều các bạn cần làm chỉ là xay vỏ cam khô để được bột mịn, rồi trộn đều với sữa chua không đường, được hỗn hợp đồng nhất, sánh mịn thì bôi lên da, đừng quên mát xa nhẹ nhàng, rồi để hỗn hợp khô hoàn toàn thì rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện hàng ngày để có làn da trắng mịn nhanh nhất.

Bí quyết trắng da nhanh nhất với nghệ và cà chua

Cà chua có chứa lycopene, một chất chống oxy hoá bảo vệ khỏi những tác hại của tia cực tím. Ngoài ra, nó cũng ngăn chặn quá trình lão hóa của da hiệu quả, kết hợp với nghệ cũng rất giàu chất chống oxi hóa và làm chậm quá trình lão hóa của da, giảm mụn viêm và làm mờ vết thâm cực kỳ tác dụng. Áp dụng công thức này trong một tuần liên tiếp, bạn sẽ thấy làn da thay đổi bất ngờ, trắng da nhanh nhất trong các công thức làm trắng da.

Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị chỉ là trộn đều bột nghệ với nước ép cà chua theo tỉ lệ 1: 1, được hỗn hợp đều, mịn thì đắp lên da, để trong 15 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch. Hãy thực hiện hàng ngày nhé các bạn.

Chú ý: Lựa chọn cà chua quả tươi, vỏ căng mịn, không lấy quả đã héo, khô hay hỏng vì chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng trong quả cà chua đã giảm đi đáng kể.

Nước ép cà chua các bạn nhớ lọc bỏ sạch hạt, chỉ lấy phần nước và thịt bột cà chua thôi nhé.

Để dưỡng trắng da nhanh nhất các bạn kết hợp thêm: