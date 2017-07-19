Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên tại nhà nhanh nhất

Chăm sóc da 19/07/2017 10:49

Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên sẽ hướng dẫn bạn các cách làm trắng da toàn thân tại nhà cực hiệu quả, giúp da trắng mịn màng, hồng hào, khoẻ mạnh mà không cần phải dùng đến mỹ phẩm hay phải ra thẩm mỹ viện đắt tiền nhé.

Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên với các phương pháp dưới đây, đảm bảo sẽ dưỡng da bạn hồng hào, trắng mịn và tươi sáng hết cỡ, đều sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, quen thuộc, kể cả các bạn có làn da nhạy cảm cũng không lo bị kích ứng nhé. 

Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên với trà xanh và mật ong

Các chất chống oxy hoá trong nước trà xanh sẽ làm sạch các gốc tự do và các chất độc từ da của bạn. Thêm mật ong sẽ giúp bảo vệ da khỏi vi khuẩn. Nó cũng cải thiện kết cấu và giữ ẩm cho da. Bột gạo hoạt động như một chất tẩy da chết tuyệt vời.

Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên bằng trà xanh và mật ong cho da khoẻ mạnh, chống oxi hoá hiệu quả
Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên bằng trà xanh và mật ong cho da khoẻ mạnh, chống oxi hoá hiệu quả. Ảnh: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • 1 chén nước trà xanh (để nguội)
  • 2 muỗng bột gạo
  • ½ muỗng mật ong

Cách làm:

  • Trộn các thành phần trên và đắp lên da. Để nguyên khoảng 20 phút hoặc lâu hơn, cho đến khi mặt nạ khô hoàn toàn.
  • Trước khi rửa mặt nạ bằng nước, hãy đảm bảo rằng bạn đã mát xa theo hình vòng tròn trên da nhẹ nhàng và thật kỹ. Điều này quan trọng vì nó loại bỏ các tế bào da chết và giúp các dưỡng chất thấm sâu, nuôi dưỡng da trắng toàn thân hiệu quả.
  • Rửa bằng nước lạnh. Bạn sẽ thấy da sáng và mịn màng hơn nhiều. Kiên trì áp dụng trước khi đi tắm hàng ngày để dưỡng da trắng nhanh và có tác dụng nhất.

Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên bằng yến mạch và chanh

Bột yến mạch làm giảm viêm và nhanh lành da. Nó cũng giúp da sạch dầu, làm sạch chất bẩn và tạp chất trên da. Nước chanh giúp làm sáng tông da vì nó giàu vitamin C.

Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên bằng chanh và bột yến mạch tẩy da chết nhẹ nhàng
Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên bằng chanh và bột yến mạch tẩy da chết nhẹ nhàng. Ảnh: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • 1 muỗng canh yến mạch – đã được nấu chín và nghiền
  • 1 muỗng canh nước chanh

Cách làm:

  • Trộn đều bột yến mạch và nước cốt chanh thành hỗn hợp mịn, sền sệt rồi thoa lên da một cách nhẹ nhàng một lớp mỏng.
  • Để khô trong 20 phút, sau rửa bằng nước lạnh. Thực hiện đắp mặt nạ toàn thân này trước khi tắm để giúp da trắng đẹp toàn thân hiệu quả nhất.

Chú ý: Trong trường hợp bạn có làn da nhạy cảm, có thể pha loãng nước chanh trước nhé.

Dưỡng trắng da toàn thân thiên nhiên bằng bột nghệ và chanh

Dưỡng trắng da toàn thân thiên nhiên bằng bột nghệ và chanh rất hiệu quả và tác dụng vì củ nghệ có tính chất kháng khuẩn giúp làm sạch da, giữ cho da khỏe mạnh, có nhiều chất chống oxy hoá ngăn chặn các gốc tự do và giảm quá trình xuất hiện nếp nhăn trên da. Chanh giúp làm sạch da, tẩy da chết nhẹ nhàng và làm sáng da lâu dài. Kết hợp hai thứ này da bạn sẽ trắng mịn, tươi sáng đẹp tuyệt vời.

Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên bằng chanh và bột nghệ cho da đẹp mịn màng, khoẻ mạnh
Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên bằng chanh và bột nghệ cho da đẹp mịn màng, khoẻ mạnh. Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 thìa bột mì gram
  • 1 thìa canh nghệ
  • 1 thìa nước chanh
  • 1 thìa canh sữa

Cách làm:

  • Trộn tất cả các thành phần trên đến khi được một hỗn hợp đồng nhất, mịn.
  • Thoa đều lên vùng da cần dưỡng trắng, mát xa nhẹ nhàng theo hình vòng tròn khoảng 5 phút.
  • Để yên trên da khoảng 20 phút, sau đó làm sạch bằng nước lạnh. Lau khô bằng khăn sạch
  • Thực hiện hàng ngày, trước khi tắm để mang lại hiệu quả nhanh và rõ ràng nhất. 

Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên bằng khoai tây

Hẳn nhiều bạn biết, khoai tây là một chất tẩy trắng tự nhiên đóng vai trò chính trong việc làm sáng da của bạn và cho bạn một làn da trắng sáng tự nhiên, mịn màng cực kỳ hiệu quả.

Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên bằng khoai tây đơn giản tại nhà
Dưỡng trắng da toàn thân tự nhiên bằng khoai tây đơn giản tại nhà. Ảnh: Internet

Cách làm khá đơn giản, các bạn nghiền mịn khoai tây rồi đắp lên da, để trong 20 phút rồi rửa sạch bằng nước. Thực hiện ngày 1 lần và nên áp dụng trước khi tắm để sạch, trắng da và không dây bẩn ra quần áo nhất nhé.

Làm trắng da với dầu dừa hiệu quả nhanh chỉ sau một tuần

Làm trắng da với dầu dừa hiệu quả nhanh chỉ sau một tuần

Làm trắng da với dầu dừa hiệu quả nhanh, hoàn toàn tự nhiên và nó còn giúp da sáng mịn, căng bóng, hồng hào, không có tác dụng phụ nếu sử dụng trong thời gian dài nữa nhé.

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