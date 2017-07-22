Dưỡng trắng da toàn thân, da trắng sáng mịn màng đầy hấp dẫn

Công thức này bao gồm bột yến mạch có tác dụng giảm viêm và nhanh làm lành các vết thương trên da, hấp thụ bớt lượng dầu tự nhiên của da nữa, giảm tình trạng da dầu bóng gây khó chịu cho nhiều bạn, giúp da trắng sáng và dưỡng ẩm cho da hiệu quả, cùng với nước chanh giàu vitamin C, giúp sáng da tự nhiên. Chăm chỉ sử dụng nó hàng ngày sẽ mang lại một da trắng sáng mịn màng toàn thân, không thua gì hiệu quả dùng mỹ phẩm hay chăm sóc da tại các spa đắt tiền, mà cách thực hiện lại khá đơn giản đấy nhé.

Các bạn cần chuẩn bị bột yến mạch đã được nầu chín và nghiền mịn, trộn thêm với nước chanh để được hỗn hợp sền sệt, không để loãng sẽ chảy thành dòng khi bôi lên da, khô quá thì lại khó xoa đều trên da được. Thoa đều kết hợp mát xa nhẹ nhàng, rồi đợi đến khi hỗn hợp khô lại, thì rửa lại bằng nước sạch, thấm. Lau khô bằng khăn mềm và sạch. Các bạn hãy thực hiện trước khi đi tắm để làm sạch da tiện nhất. Tắm xong bôi thêm một lớp kem dưỡng ẩm toàn thân để da được giữ ẩm, mềm mại nhất.

Trong trường hợp bạn có làn da nhạy cảm, hãy pha loãng nước chanh với nước trước khi trộn với bột mì.

Áp dụng công thức này xong hãy hạn chế ra ngoài trời, tránh ánh nắng mặt trời sẽ làm tổn thương da.

Bí quyết dưỡng trắng da toàn thân với dầu oliu và muối biển

Công thức muối biển và dầu oliu rất dễ làm mà lại hiệu quả không ngờ, nuôi dưỡng, làm sạch sâu, tẩy da chết nhẹ nhàng, cho da hồng hào, khỏe mạnh, đầy hấp dẫn từ bên trong. Công thức này rất phổ biến tại các spa, là bước không thể thiếu với các dịch vụ chăm sóc, dưỡng da, nắm được công thức rồi bạn có thể thực hiện tại nhà đơn giản, có làn da mềm, căng, trắng sáng toàn thân không thua gì việc đi chăm sóc ngoài cửa hàng mà chi phí thì tiết kiệm hơn nhiều.

Cách thực hiện: Trộn hỗn hợp dầu oliu với muối biển theo tỉ lệ 2:1, sau đó, chà và xoa bóp hỗn hợp khắp cơ thể trong vài phút, để thêm 10 phút cho ngấm sâu dưỡng chất rồi rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện hàng ngày và tốt nhất là trước khi tắm.

Dưỡng trắng da toàn thân cấp tốc với sữa, nước chanh và mật ong

Sữa có chất béo tự nhiên và giàu khoáng chất thiết yếu như magiê, canxi, và các protein khác nuôi dưỡng da khỏe mạnh, săn chắc kết cấu da, nước chanh làm sáng da và tẩy da chế nhẹ, mật ong dưỡng ẩm, cân bằng độ khô mà chanh mang lại, chống viêm và kích ứng da rất tốt. Đây là một công thức dưỡng trắng da toàn thân cấp tốc mà da vẫn khỏe mạnh, hồng hào mà các bạn nên cân nhắc đấy nhé.

Những gì bạn cần làm là trộn theo tỉ lệ: 1 thìa cà phê sữa lạnh : 1 thìa cà phê nước chanh : 2 thìa mật ong. Trộn đều, thành hỗn hợp hơi sền sệt, nhão nhão thì bôi đều lên da toàn thân, chà và xoa bóp nhẹ, để trong 20 phút thì rửa lại bằng nước lạnh. Thực hiện hàng ngày trước khi tắm nhé các bạn.

Để dưỡng trắng da toàn thân hiệu quả, các bạn hãy kết hợp thêm: