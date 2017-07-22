Trắng da từ mật ong sẽ khiến bạn giật mình với kết quả nhận được

Chăm sóc da 22/07/2017 11:04

Bằng cách sử dụng các công thức trắng da từ mật ong thay thế các sản phẩm hóa học, bạn có thể sở hữu một làn da trắng sáng, mịn màng không có bất kỳ phản ứng phụ nào, lại có thể thực hiện dễ dàng tại nhà đơn giản, không lo phải lách cách chuẩn bị phức tạp.

Lợi ích làm đẹp, trắng da từ mật ong

Mật ong chắc chắn là phương thuốc thần kỳ cho các vấn đề về da đấy các bạn ạ, cùng xem những lợi ích làm trắng da từ mật ong một cách rõ ràng và cụ thể dưới đây nhé:

  • Mật ong chứa nhiều kháng sinh, có tác dụng chống vi khuẩn làm dịu các vết viêm da, bảo vệ da tránh khỏi bị kích ứng và các tác động của nấm, vi khuẩn, vi trùng.
  • Mật ong chứa chất chống oxy hóa làm chậm quá trình lão hóa, giữ cho làn da khỏe mạnh, tươi tắn lâu dài.
  • Mật ong giúp làm sạch và se khít lỗ chân lông hiệu quả..
  • Mật ong bảo vệ làn da của bạn khỏi tác động của tia tử ngoại gây hại và chứa nhiều chất chống oxy hóa và giàu dinh dưỡng như vitamin B, vitamin E,..làm tăng khả năng trẻ hóa của da, da luôn tươi trẻ, căng mịn, giảm thiểu tình trạng xuất hiện nếp nhăn trên da.
  • Tính chất giữ ẩm tự nhiên của mật ong duy trì làn da khỏe mạnh, căng mịn..
  • Các enzyme trong mật ong thúc đẩy quá trình sản sinh tế bào da khỏe mạnh và giúp da sáng tự nhiên, thay thế cho làn da bị xỉn màu và nhiều vết thâm mụn.

Từ những lợi ích trên đây, khẳng định các chị em sẽ không thể nào bỏ qua thành phần mật ong trong các công thức làm đẹp hàng ngày rồi. Tham khảo một số công thức làm đẹp, trắng da từ mật ong đơn giản, dễ thực hiện tại nhà dưới đây nhé.

Trắng da từ mật ong và sữa chua

Mật ong và sữa chua đều là hai thành phần dưỡng trắng da đẹp quen thuộc với nhiều bạn gái. Kết hợp chúng với nhau, axit lactic có trong sữa chua phát huy tác dụng làm sáng, trắng da hiệu quả, trong khi mật ong giúp làm dịu da và dưỡng ẩm da nhanh chóng.

Trắng da từ mật ong và sữa chua là công thức nhiều chị em yêu thích
Trắng da từ mật ong và sữa chua là công thức nhiều chị em yêu thích. Ảnh: Internet

Cách thực hiện đơn giản như sau: Trộn 1 thìa sữa chua không đường với 1 thìa mật ong, trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất, rửa sạch mặt rồi bôi lên da, vừa bôi vừa kết hợp mát xa nhẹ, rồi để yên trong 10-15 phút cho các dưỡng chất thấm sâu vào da thì đi rửa mặt sạch bằng nước lạnh. Thực hiện hàng ngày để có làn da trắng mịn, khỏe mạnh như mong ước trong thời gian ngắn nhất.

Chú ý: Có thể trộn thêm 1 thìa bột yến mạch có tác dụng tẩy da chết và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng giúp tăng hiệu quả trắng da của hỗn hợp.

Mẹo trắng da với mật ong và nước chanh

Tin chắc rằng công thức này sẽ mang đến cho bạn một làn da mịn màng, căng mịn, lỗ chân lông nhỏ không ngờ.

Trắng da từ mật ong và nước chanh đa dạng công thức thực hiện
Trắng da từ mật ong và nước chanh đa dạng công thức thực hiện. Ảnh: Internet

Để làm trắng da với mật ong và nước cốt chanh các bạn có thể tham khảo một số cách tiêu biểu sau:

  • Cách 1: Trộn đều 2 thìa nước cốt chanh với 1 thìa mật ong, làm sạch da rồi thoa hỗn hợp lên da, mát xa nhẹ nhàng vài phút rồi đợi đến khi da khô thì rửa sạch lại một lần nữa. Thực hiện 3 lần/tuần.
  • Cách 2: Trộn đều 2 thìa nước cốt chanh, 1 thìa dầu dừa, 1 thìa sữa chua không đường với 1 thìa mật ong, làm tương tự như cách 2.
  • Cách 3: Tương tự cách 1, tuy nhiên ngoài mật ong và nước cốt chanh, các bạn sẽ cho thêm 1 loại tinh dầu tùy ý để làm tăng hiệu quả thâm sâu các chất dinh dưỡng nuôi dưỡng da khỏe mạnh trong hỗn hợp, cũng như giúp làn da thêm thư giãn, nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Cách này thì thực hiện 1 lần/tuần thôi nhé.

Cách làm trắng da với mật ong, bột đậu và sữa tươi lạnh.

Đây là một trong những cách làm trắng da tự nhiên an toàn và tốt nhất hiện nay.

Trắng da từ mật ong và bột đậu giúp da căng mịn cấp tốc
Trắng da từ mật ong và bột đậu giúp da căng mịn cấp tốc. Ảnh: Internet

Các bạn trộn đều 1 thìa bột đậu, 1/2 thìa mật ong, 1 thìa sữa lạnh, có thể cho thêm 2-3 giọt chanh vào để tăng hiệu quả trắng sáng. Cho hỗn hợp lên da, để trong 15-20 phút thì đi rửa lại bằng nước ấm, vỗ nhẹ để tuần hoàn máu tốt hơn. Thực hiện hàng ngày, liên tục trong một tháng, theo dõi kết quả và bạn sẽ vô cùng hài lòng với làn da của bạn đấy.

Làn da trắng mịn màng với mật ong và dưa chuột

Sự kết hợp này sẽ tạo ra một công thức tuyệt vời làm trắng da, giảm các vết thâm nám do mụn để lại cũng như làm da trắng sáng đồng đều nhau. 

Cách làm trắng da từ mật ong và dưa chuột đơn giản mà da đẹp lên nhanh chóng
Cách làm trắng da từ mật ong và dưa chuột đơn giản mà da đẹp lên nhanh chóng. Ảnh: Internet

Cách thực hiện như sau: Xay nhuyễn nửa quả dưa chuột với 2 thìa mật ong để được hỗn hợp mịn, khuấy đều rồi bôi hỗn hợp này lên da, sau 10-15 phút thì rửa lại bằng nước lạnh. Thực hiện 2 lần/ngày trong 1 tháng, da bạn sẽ trắng sáng không ngờ, không bắt nắng hay đen lại nhé. 

Dưỡng trắng da toàn thân, da trắng sáng mịn màng đầy hấp dẫn

Dưỡng trắng da toàn thân, da trắng sáng mịn màng đầy hấp dẫn

Dưỡng trắng da toàn thân giúp bạn gái có một làn da trắng sáng, nổi bật với những nguyên liệu tự nhiên xung quanh mà hiệu quả không ngờ. Bạn không còn phải lo lắng dành tiền mua mỹ phẩm hay dùng nhầm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đầy rẫy trên thị trường.

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