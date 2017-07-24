5 công thức tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch dễ thực hiện tại nhà

Chăm sóc da 24/07/2017 15:06

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch giúp loại bỏ da chết hiệu quả, chăm sóc da tự nhiên, trẻ hóa làn da tuyệt vời mà cách thực hiện thì rất đơn giản đấy nhé.

Tác dụng tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch

Yến mạch có mặt trong rất nhiều sản phẩm chăm sóc da tự nhiên, giúp nuôi dưỡng, dưỡng ẩm, làm dịu da. Bên cạnh tác dụng tẩy da chết mà nhiều bạn đã biết rõ, nó còn giúp hấp thụ và loại bỏ các chất bẩn, tạp chất khỏi bề mặt da. Do đó, tiến hành tẩy da chết toàn thân bằng yến mạch có thể giúp điều trị nhiều tình trạng da, hợp và cải thiện da khô, ngứa và nhạy cảm hiệu quả, không lo bị dị ứng như với các mỹ phẩm hóa học. Đảm bảo sau khi tiến hành loại bỏ da chết toàn thân bằng thành phần tuyệt vời này, da bạn sẽ cực mềm mại, đủ ẩm, căng mịn và trắng sáng đấy.

Xin giới thiệu 5 công thức tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch để các bạn tham khảo dưới đây, chú ý trước khi thực hiện các cách này phải làm sạch da trước để tác dụng tẩy da chết được phát huy cao nhất. 

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch đơn giản

Đây là cách tẩy da chết toàn thân bằng yến mạch đơn giản nhất. Các bạn chỉ cần pha bột yến mạch với một ít nước ẩm, khuấy đều và đợi khoảng 5-10 phút cho yến mạch mềm, mịn nhuyễn. Sau đó bôi hỗn hợp này toàn thân, nhẹ nhàng xoa bóp, mát xa theo chuyển động tròn để tẩy da chết khoảng 5 phút thì để yên trong 15-20 phút, rồi rửa bằng nước nóng, sau đó là nước lạnh (nước lạnh giúp làm se khít lỗ chân lông trên da tốt hơn). Nên thực hiện khi vừa tắm xong.

Yến mạch giúp tẩy da chết toàn thân, da mềm mịn hiệu quả
Yến mạch giúp tẩy da chết toàn thân, da mềm mịn hiệu quả. Ảnh: Internet

Cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch và sữa ấm

Tăng hiệu quả dưỡng ẩm, hỗ trợ làn da khỏi bị khô khi tiến hành tẩy da chết bằng yến mạch, các bạn có thể kết hợp giữa yến mạch và sữa ấm.

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch và sữa đơn giản
Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch và sữa đơn giản. Ảnh: Internet

Cách làm như sau: Trộn 1 thìa canh bột yến mạch với một ít sữa tươi không đường ấm (sữa nên được làm nóng nhẹ, không quá nóng, chạm vào thấy thoải mái là được). Chờ từ 5-10 phút cho yến mạch trở nên mềm thì chà xát, xoa bóp toàn thân trong 5 phút. Để yến trong 20 phút rồi tắm lại bằng nước sạch.

Hướng dẫn tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch và Baking Soda

Bạn có thể sử dụng thêm baking soda để làm thành hỗn hợp tẩy da chết, làm sạch nhẹ nhàng và an toàn cho da.

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch và baking soda dễ thực hiện
Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch và baking soda dễ thực hiện. Ảnh: Internet

Các bạn chỉ cần trộn bột yến mạch với Baking Soda theo tỷ lệ bằng nhau, thêm một ít nước ấm, để trong 5 phút cho hỗn hợp mềm, trộn đều với nhau thành hỗn hợp đồng nhất, nhẹ nhàng xoa đều toàn thân, không quên mát xa nhẹ nhàng để tăng hiệu quả làm sạch, loại bỏ tế bào chết trên da trong 5-10 phút. Để trong 10 phút nữa, rửa sạch bằng nước ấm, sau đó là bằng nước lạnh.

Công thức tổng hợp giúp tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch

Kết hợp thêm với dưa chuột, nước hoa hồng, dầu dừa và sữa ấm sẽ giúp bạn không chỉ tẩy da chết nhẹ nhàng, sạch mịn mà còn giúp dưỡng da trắng sáng, mềm mượt tuyệt vời nữa, sữa và dưa chuột cấp nước, cung cấp dưỡng chất, vitamin chăm sóc da và giúp da trắng tự nhiên, các chất chống oxy hóa trong nước hoa hồng và dầu dừa giúp chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da, sự xuất hiện của các nếp nhăn tốt nhất.

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch với các thành phần tự nhiên cho da đẹp hấp dẫn
Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch với các thành phần tự nhiên cho da đẹp hấp dẫn. Ảnh: Internet

Cách làm đơn giản như sau: Trước tiên, xay nhuyễn dưa chuột, sau đó trộn thêm nước hoa hồng, dầu dừa, bột yến mạch và sữa ấm sao cho được hỗn hợp đồng nhất, để trong 5 phút cho yến mạch mềm hẳn. Nhẹ nhàng xoa đều toàn thân kết hợp mát xa toàn thân, để yên trong 15 phút thì rửa sạch lại bằng nước ấm.

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch và mật ong, dầu oliu, sữa tươi

Trộn sữa tươi không đường, mật ong và dầu ô liu nguyên chất với tỷ lệ bằng nhau, sau đó thêm lượng vừa đủ bột yến mạch vào, trộn đều lần nữa, để trong 5 phút cho yến mạch mềm ra, dùng hỗn hợp tẩy da chết toàn thân, mát xa trong 5 phút, rửa lại bằng nước sạch, và bạn sẽ thấy làn da không chỉ sạch tế bào chết mà còn mềm mịn, dưỡng ẩm, mềm mại hơn nhiều, da trắng sáng rực rỡ đấy nhé.

Tẩy da chết toàn thân bằng yến mạch tại nhà đơn giản
Tẩy da chết toàn thân bằng yến mạch tại nhà đơn giản. Ảnh: Internet

Sử dụng các thành phần chăm sóc da tự nhiên với yến mạch chăm sóc da toàn thân, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng mang lại nhiều lợi ích hơn hẳn so với các loại mỹ phẩm tẩy da chết đắt tiền nhiều hóa chất độc hại. Công thức tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch của bạn là gì? Cùng nhau chia sẻ nào các chị em.

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua tại nhà siêu đơn giản

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua tại nhà siêu đơn giản

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua là một trong những cách chăm sóc da hiệu quả và dễ thực hiện tại nhà với giá thành khá rẻ, lại phù hợp với nhiều loại da mà không lo kích ứng đấy nhé.

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