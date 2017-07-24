Tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua tại nhà siêu đơn giản

Chăm sóc da 24/07/2017 15:05

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua là một trong những cách chăm sóc da hiệu quả và dễ thực hiện tại nhà với giá thành khá rẻ, lại phù hợp với nhiều loại da mà không lo kích ứng đấy nhé.

Tác dụng tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua 

Sữa chua là một trong những thức ăn ưa thích của nhiều bạn, có thể ăn vào bất kỳ thời gian nào trong ngày và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ như canxi và protein, cũng như các vi khuẩn có lợi cho tiêu hóa, nhưng bạn đã biết đến tác dụng tẩy da chết cực kỳ lành tính và hiệu quả bằng sữa chua chưa?

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua nhiều lợi ích
Tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Độ pH của sữa chua khoảng 4,5, đủ để nó có hiệu quả như chất tẩy tế bào chết. Tuy nhiên, sữa chua chỉ chứa khoảng 0.9% axit có sẵn sau khi lên men. Ngay cả khi chúng ta giả định rằng TẤT CẢ axit trong sữa chua đều là axit lactic (một alpha hydroxy acid thông thường) thì vẫn có hàm lượng rất thấp cho tiêu chuẩn của chất tẩy tế bào chết mạnh, nên khi lựa chọn tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua, bạn sẽ không phải lo đến việc da sẽ bị bào mòn hay bị tróc da. Mặt khác, sữa chua có nhiều vitamin và chất dinh dưỡng giúp làm mềm, ẩm da, da không bị khô khi tẩy da chết, kích thích lớp tế bào mới phát triển nhanh hơn, da bạn sẽ trắng hồng, mềm mịn.

Một điểm đặc biệt, lượng axit lactic trong sữa chua đóng vai trong việc tẩy tế bào chết không quá nhiều, các bạn có thể kiểm soát linh hoạt mức độ tẩy da chết với từng tình hình da, tẩy nhẹ nhàng hay kết hợp với một số thành phần tự nhiên khác để tăng hiệu quả loại bỏ da chết hơn, làn da sạch, trắng mịn sạch hơn nữa. Một số cách tẩy da chết bằng sữa chua xin được giới thiệu dưới đây dành cho các bạn tham khảo.

Cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua đơn giản

Đây là cách đơn giản nhất, các bạn chuẩn bị trước 2-3 hộp sữa chua không đường, làm sạch da rồi xoa nhẹ nhàng sữa chua toàn thân, kết hợp mát xa, để nguyên trong 20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện hàng ngày sau khi tắm để da được sạch sâu, thêm dưỡng trắng mịn màng. 

Cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua dễ thực hiện
Cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua dễ thực hiện. Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua và nước cốt chanh

Đây là một cách loại bỏ da chết tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Chanh giàu vitamin hỗ trợ làn da trắng sáng, đồng thời bổ sung axit lactic tăng cường hiệu quả tẩy da chết, giúp da sạch sâu hơn.

Mẹo tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua và chanh
Mẹo tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua và chanh. Ảnh: Internet

Cách làm như sau: Trộn sữa chua không đường với nước cốt chanh theo tỉ lệ cứ 3 thìa sữa chua : 2 thìa nước cốt chanh, trộn đều được hỗn hợp mịn, sền sệt. Làm sạch da toàn thân, rồi thoa đều hỗn hợp khắp người, vừa thoa vừa kết hợp xoa bóp, mát xa nhẹ nhàng để hỗn hợp phát huy tác dụng, để yên trong 20 phút thì rửa lại bằng nước lạnh. Lau khô người rồi thoa dưỡng ẩm toàn thân để giữ ẩm hiệu quả. Thực hiện tốt nhất là sau khi tắm.

Tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua và muối biển

Một sự kết hợp độc đáo và thú vị mang lại một hỗn hợp tẩy da chết toàn thân hiệu quả, dễ thực hiện tại nhà dành cho các bạn cân nhắc.

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Phương pháp tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua và muối biển. Ảnh: Internet

Các bạn trộn sữa chua và muối biển theo tỉ lệ cứ 3 thìa sữa chua : 1 thìa muối biển sạch, thoa đều trên da, xoa bóp nhẹ nhàng đến khi muối tan hết trên da, để yên trong 10-15 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện cách ngày, sau khi tắm.

Những lưu ý khi tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua

  • Dùng sữa chua không đường, không sử dụng các loại sữa chua có đường và chứa nhiều hương liệu khác, nó quá ngọt và có nhiều chất sẽ gây kích ứng da.
  • Đảm bảo rằng bạn không dị ứng bất kỳ thành phần nào trong các công thức trên, kiểm tra thử ở da cổ tay trước xem có bị dị ứng hay kích ứng không.
  • Không sử dụng mặt nạ có chứa chanh vào buổi sáng. Nước chanh làm cho da nhạy cảm với ánh sáng mặt trời và bạn có thể sẽ bị cháy nắng.
  • Tiến hành tẩy tế bào chết toàn thân bằng sữa chua các bạn có thể làm 1-2 lần/tuần, thậm chí 3 lần/tuần đều được.
  • Tránh xoa hai công thức tẩy da chết toàn thân bằng sữa chua với chanh/muối biển vào vết thương hở trên da. 
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