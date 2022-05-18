Chuyên gia tiết lộ cách giúp bạn ngủ ngon hơn khi đi máy bay

Tôi có cần một chiếc gối đi máy bay không?

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì trằn trọc khó ngủ trên những chuyến bay dài chẳng hạn như một cuộc phiêu lưu ở nước ngoài, ngủ trên máy bay có thể là một thách thức thực sự. Để giúp bạn ngủ ngon hơn trong những chuyến bay tiếp theo, chuyên gia sức khỏe April Mayer từ Amerisleep, chia sẻ với Yahoo Lifestyle những thông tin chi tiết về tăng cường giấc ngủ từ những khách du lịch thường xuyên và có kinh nghiệm. Chúng tôi đã tổng hợp chúng ở đây để thuận tiện cho bạn.

"Đầu tư vào một chiếc gối hỗ trợ cổ phù hợp khi đi máy bay sẽ là một cứu cánh và có thể giúp chấm dứt mọi cơn đau cổ vì nó sẽ hỗ trợ tốt cho cổ của bạn. Nó cũng sẽ giúp bạn dễ ngủ vì bạn sẽ không cảm thấy phải bồn chồn để đầu thoải mái. Bạn cũng có thể thấy mặt nạ che mắt hữu ích khi tiếp xúc với ánh sáng và nếu bạn không thể có được chỗ ngồi bên cửa sổ", April nói.

"Cách bạn thắt dây an toàn rất quan trọng đối với bất kỳ cơ hội để có được một giấc ngủ ngon trên máy bay. Bạn nên thắt nó qua chăn thay vì qua người, bằng cách này, tiếp viên hàng không có thể thấy bạn đang đeo nó và sẽ không cần phải đánh thức bạn trong trường hợp có bất kỳ sự xáo trộn nào. Điều này cũng sẽ ngăn chặn cảm giác khó chịu và lúng túng trong khi bạn ngủ."

Tôi nên mặc quần áo gì?

"Điều rất quan trọng là phải mặc thứ gì đó thoải mái và không quá gò bó hoặc cứng như quần jean bó. Mặc nhiều lớp cũng rất quan trọng vì bạn có thể cảm thấy lạnh sau một chuyến bay đường dài, bằng cách này, bạn cũng có thể lựa chọn loại bỏ các lớp nếu bạn quá nóng."

Tôi nên ngồi như thế nào và ở đâu?

April nói: “Hãy cố gắng dành một chỗ ngồi bên cửa sổ nếu có thể, bằng cách này, bạn có thể dựa vào cửa sổ nếu cần và kiểm soát được mức độ tiếp xúc với ánh sáng của mình.”

Bạn nên chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ để có giấc ngủ ngon hơn khi bay

"Bạn cũng không nên bắt chéo chân vì điều này có thể làm giảm lưu lượng máu ở chân và khiến bạn dễ bị đông máu hoặc bị đau khi thức dậy. Ngoài ra, hãy nhớ ngả ghế vì điều này sẽ gây ít áp lực hơn trên cột sống dưới của bạn để đảm bảo một đêm ngon giấc hơn."

Tôi nên ăn gì?

Cố gắng không ăn quá no trước chuyến bay và hãy ăn gì đó nhẹ nhàng, vì điều này sẽ giúp bạn ngủ gật dễ dàng hơn là cảm thấy quá no. "

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Tôi nên nghe cái gì?

"Tìm một podcast bạn cảm thấy thư giãn và nghe nó nhiều lần trước khi đi ngủ. Bằng cách này, bạn sẽ quen với nó và liên kết nó với giấc ngủ khi đến giờ ngủ. Tai nghe khử tiếng ồn cũng sẽ giúp bạn một giấc ngủ không bị quấy rầy. "

Tôi có thể làm gì để giúp tôi ngủ không?

April cho biết: “Các chuyên gia của chúng tôi khuyên bạn nên uống một lượng magiê trước khi máy bay cất cánh. Đây là một loại thực phẩm bổ sung tự nhiên sẽ giúp bạn thoải mái hơn".