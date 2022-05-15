Mùa du lịch tới rồi, lưu ngay 7 cách chống say khi đi máy bay vô cùng chuẩn chỉnh này nhé

May mắn thay, hy vọng rằng việc đóng cửa biên giới đã trở thành dĩ vãng và việc đi lại bằng đường hàng không sẽ thuận lợi hơn, chúng tôi đã tổng hợp một số mẹo hữu ích để giúp xoa dịu những căng thẳng và tâm trí lo lắng đó.

Lên máy bay và bắt đầu một cuộc phiêu lưu sẽ không khiến bạn cảm thấy buồn nôn và sợ hãi dữ dội, nhưng đó là thực tế đối với những người bị say máy bay .

Người phát ngôn của các chuyên gia cho thuê xe hơi và chuyên gia đưa đón sân bay StressFreeCarRental.com giải thích nguyên nhân gây say tàu xe.

Họ chia sẻ: “Tai trong sẽ gửi thông điệp đến não nói rằng 'chúng ta đang di chuyển' trong khi mắt gửi thông điệp rằng 'chúng ta không di chuyển' "

"Các thông điệp xung đột có thể làm rối loạn não bộ, gây ra buồn nôn, chóng mặt, đổ mồ hôi và nôn mửa, cùng các triệu chứng khác. Và khi nói đến việc say máy bay, nó không phân biệt tuổi tác. Hành khách già và trẻ đều bị say máy bay."

7 mẹo chống say máy bay

Cho dù bạn cần bay vì công việc hay giải trí, việc tính đến việc là bạn có thể bị say máy bay trong hành trình của mình là rất hữu ích, vì vậy tốt nhất bạn nên chuẩn bị sẵn sàng.

Dưới đây là một số mẹo hàng đầu để giúp những ai có thể cảm thấy buồn nôn có thể giữ cho bệnh của họ không bị ảnh hưởng và ngăn nó làm hỏng chuyến bay của họ.

1. Chọn chỗ ngồi của bạn

Nếu có thể trước, hãy đặt chỗ ngồi cạnh cửa sổ hoặc về phía bên phải, phần giữa của máy bay. Ở những chiếc ghế này, hành khách ít cảm nhận được sự rung lắc của máy bay giữa chừng.

Chọn chỗ ngồi của bạn có thể là một mẹo cần lưu ý.

2. Kiểm soát cảm giác buồn nôn

Nếu bạn cảm thấy buồn nôn, hãy ngả lưng vào ghế để ghế chịu hết sức nặng của bạn và cố gắng không cử động đầu quá nhiều. Bạn nên nhắm mắt hoặc đeo miếng che mắt để hỗ trợ khi trên máy bay.

3. Hỗ trợ ngăn ngừa cơn buồn nôn

Kẹo cao su bạc hà có thể tốt cho cơn buồn nôn và bạn nên bắt đầu nhai kẹo cao su bạc hà trước khi lên máy bay. Trong chuyến bay, bạn có thể hỏi tiếp viên máy bay về phương thuốc đã được thử và có hiệu quả từ những vị hành khách: bia gừng. Thức uống này là một sản phẩm khác có thể ngăn chặn cơn buồn nôn.

Kẹo cao su bạc hà và bia gừng là hai mẹo mà khách du lịch thường sử dụng

4. Kiểm soát công nghệ

Cân nhắc hạn chế những công nghệ hỗ trợ kích thích não bộ của bạn khi đi máy bay. Cố gắng không xem TV, đọc bất cứ thứ gì hoặc nhìn vào đèn hoặc màn hình sáng trong thời gian dài.

5. Quần áo rộng rãi

Mặc quần áo rộng rãi có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và ít bị hạn chế hơn, và điều này đặc biệt hữu ích trên một chuyến bay đường dài. Mặc quần áo thoải mái sẽ làm giảm nguy cơ bị say máy bay do căng thẳng.

6. Thông gió tốt

Làm quen khi bắt đầu chuyến bay của bạn với các lỗ thông hơi đi kèm với ghế của bạn. Một nguồn cung cấp không khí trong lành sẽ giúp bạn đẩy lùi cơn say trong suốt một hành trình dài.

7. Ăn nhẹ

Trước khi lên máy bay, hãy ăn nhẹ và uống nhiều nước. Tránh thức ăn nặng và đồ uống có ga có thể khiến bạn bị đầy hơi.

8. Mẹo bổ sung

Hãy đảm bảo rằng bạn nói chuyện với bác sĩ đa khoa nếu tình trạng say máy bay của bạn nghiêm trọng và bạn lo lắng về bất kỳ triệu chứng nào của mình.