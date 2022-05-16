Đây là những gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn uống rượu mỗi ngày

Uống rượu đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người trên thế giới từ hàng nghìn năm nay. Tuy nhiên, bất cứ điều gì làm quá mức đều không tốt, và việc uống rượu là một ví dụ điển hình cho điều này. Nếu bạn uống rượu mỗi ngày, tác dụng có thể kéo dài hơn và nguy hiểm hơn bạn mong đợi. Dưới đây là một số chi tiết về những gì có thể xảy ra với cơ thể của bạn nếu bạn uống rượu mỗi ngày.

Khu vực dạ dày và ruột của chúng ta có vi khuẩn cho phép chúng ta tiêu hóa thức ăn một cách bình thường. Ngay cả một lượng nhỏ rượu cũng có thể ảnh hưởng đến khu vực này của cơ thể chúng ta. Điều này có tác dụng ngay lập tức làm giảm các vi khuẩn lành mạnh, gây ra sự mất cân bằng có thể gây hại cho dạ dày và niêm mạc tiêu hóa của chúng ta. Vì đây là vùng cơ thể mà hệ thống miễn dịch của bạn chống lại nhiễm trùng, bạn có thể bị ốm thường xuyên hơn nếu bạn uống rượu quá thường xuyên.

Bản thân đồ uống có cồn đã chứa nhiều calo do chứa một lượng lớn đường. Bây giờ, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì hầu hết lượng calo nạp vào khi uống rượu là do thức ăn mà bạn kết hợp với rượu. Có rất nhiều cách ghép nối cho rượu, chẳng hạn như pha rượu, pha bia, v.v. Khi bạn tiếp nhận tất cả những thứ này, cơ thể sẽ sử dụng năng lượng từ rượu trước tiên làm nhiên liệu. Điều này có nghĩa là năng lượng của thực phẩm khác được lưu trữ dưới dạng chất béo trong cơ thể.

Theo dõi cân nặng của bạn

Được và mất

Nhiều người tập thể dục có mục đích tăng cơ cho dù đó là kích thước cơ nạc hay cơ bắp bùng nổ. Nếu bạn uống rượu mỗi ngày, bạn có thể không thấy được kết quả của quá trình tập luyện cường độ cao của mình. Điều này là do uống rượu ảnh hưởng đến tốc độ cơ bắp của bạn tự phục hồi, điều này cản trở sự phát triển thêm sau đó của chúng. Việc giảm sự phát triển cơ bắp này có nghĩa là bạn phải tập luyện nhiều hơn để đạt được mức tăng tương tự so với việc bạn không uống rượu mỗi ngày.

Giấc ngủ

Điều đơn giản như một giấc ngủ ngon có thể bị ảnh hưởng do uống quá nhiều rượu. Điều này là do uống rượu liên tục sẽ làm tăng nhịp tim của bạn và điều này khiến cơ thể bạn khó thư giãn hơn để có một giấc ngủ sâu. Dấu hiệu phổ biến của tình trạng này là thường xuyên thức giấc vào ban đêm, không thể ngủ được trong thời gian dài. Một tác dụng phụ khác là trong khi rượu khiến phần còn lại của cơ thể bạn khó thư giãn hơn, thì cơ cổ họng của bạn lại trải qua điều ngược lại. Chúng có thể làm bạn thư giãn quá nhiều trong khi ngủ và có thể cản trở việc thở của bạn, dẫn đến các trường hợp ngưng thở khi ngủ và ngáy.

Lắng nghe trái tim của bạn

Chất béo tích tụ trong cơ thể bạn do lượng calo nạp vào cơ thể bạn tăng lên khi uống rượu có thể được nhận thấy về mặt thể chất sau một thời gian. Tuy nhiên, có những vị trí khác mà chất béo có thể tích tụ mà bạn không thể nhận thấy được và thực sự nguy hiểm hơn rất nhiều cho bạn - bên trong các động mạch xung quanh tim của bạn. Sự tích tụ chất béo bên trong những thứ này sẽ cản trở lưu lượng máu và làm tăng đáng kể nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ. Với các vấn đề tim mạch và bệnh tật là kẻ giết người số một mỗi năm của mọi người trên khắp thế giới, sẽ là điều khôn ngoan nếu bạn luôn giữ cho trái tim của mình khỏe mạnh nhất có thể.