Chuyên gia cảnh báo thế giới sắp đối phó với siêu biến thể 'COVID-22', nguy hiểm hơn Delta rất nhiều lần

Sức khỏe 24/08/2021 19:23

'COVID-22 có thể trở nên tồi tệ hơn so với những gì chúng ta đang chứng kiến', chuyên gia đưa ra lời cảnh báo.

Tiền Phong dẫn tin từ tờ The Sun cho biết, Giáo sư Miễn dịch học - Sai Reddy (Zurich, Thuỵ Sĩ) cảnh báo thế giới cần chuẩn bị đối phó với một biến thể virus SARS-CoV-2 mới xuất hiện vào năm 2022. Biến thể này có thể gây ra rủi ro lớn.

Ông Reddy cho biết, đây là điều không thể tránh khỏi vì các biến thể đáng quan ngại đã xuất hiện liên tục. Chẳng hạn như biến thể Delta phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, biến thể Beta phát hiện lần đầu ở Nam Phi, Gamma phát hiện lần đầu ở Brazil... Các biến thể này có khả năng kết hợp với nhau để tạo thành một siêu biến thể mới.

Giáo sư Reddy cho biết: "COVID-22 có thể trở nên tồi tệ hơn so với những gì chúng ta đang chứng kiến".

Chuyên gia cảnh báo thế giới sắp đối phó với siêu biến thể 'COVID-22', nguy hiểm hơn Delta rất nhiều lần - Ảnh 1
Chuyên gia Thụy Sĩ cảnh báo sắp xuất hiện biến thể 'COVID-22', nguy hiểm hơn biến thể Delta - Ảnh minh họa: Internet

 Theo giáo sư, nếu một biến thể như vậy xuất hiện, chúng ta phải xác định nó càng sớm càng tốt. Các nhà sản xuất vắc xin cũng phải nhanh chóng điều chỉnh vắc xin. Sự xuất hiện của biến thể mới là rủi ro lớn và chúng ta phải chuẩn bị để đối phó với nó.

Tải lượng virus của Delta lớn đến nỗi bất kỳ ai chưa được tiêm phòng và bị nhiễm biến thể này đều có thể trở thành siêu lây lan.”, trích lời vị giáo sư trên. 

Giáo sư Reddy cho biết Delta là biến thể dễ lây lan nhất. Nhưng nó không có "đột biến trốn thoát" (những đặt điểm giúp virus né tránh hệ thống miễn dịch). Các đột biến trốn thoát được tìm thấy trong một số biến thể như Beta có thể làm vắc xin kém hiệu quả hơn. Do đó, vắc xin có thể cần được điều chỉnh để bảo vệ con người trước những biến thể có đột biến này.

Dự kiến, các biến thể Covid-19 sẽ phát sinh trong tương lai. Đây là điều tự nhiên trong quá trình tiến hóa của virus. Tuy nhiên, chúng có thể trở nên nguy hiêm hay không là điều mà chúng ta không thể đoán trước được. Nhưng một số biến thể đáng lo ngại đã xuất hiện trong thời gian chưa đầy 2 năm không phải là một điềm báo tốt.

Chuyên gia cảnh báo thế giới sắp đối phó với siêu biến thể 'COVID-22', nguy hiểm hơn Delta rất nhiều lần - Ảnh 2
Giáo sư Miễn dịch học - Sai Reddy - Ảnh: Internet

 Vị giáo sư đến từ Thụy Sĩ đưa ra dự báo, những ca bệnh là đối tượng đã tiêm chủng có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn vào mùa thu; một số quốc gia có thể sẽ phải áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế cứng rắn.

"Hệ thống miễn dịch được cải thiện, và virus sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ phải "khiêu vũ" với virus trong một thời gian dài, có thể trong nhiều năm, hoặc đến suốt phần đời còn lại.", giáo sư Reddy chia sẻ.

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