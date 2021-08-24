Diễn biến mới: TP.HCM test nhanh 170.000 mẫu, phát hiện 6.000 mẫu dương tính Covid-19

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, qua test nhanh cho biết, trong số 170.000 mẫu test nhanh thì phát hiện 6.000 mẫu dương tính với Covid-19.

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ Online, tại họp báo cung cấp về tình hình dịch Covid-19 ở TP.HCM chiều 24/8, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đây là tuần rất quan trọng để TP bóc tách F0 trong cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong.

Theo ông Hưng, kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm lần này có nhiều điểm mới. Theo đó, TP tập trung xét nghiệm vùng đỏ, cam trước. Dự kiến TP xét nghiệm 2 triệu mẫu ở những vùng này và theo kế hoạch đến ngày 25/8 phải hoàn thành.

Sở Y tế cũng đã họp với quận, huyện và TP.Thủ Đức để bàn cách đẩy nhanh tiến độ thực hiện, làm sao chậm nhất trưa 25/8 đạt được chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, để giảm bớt áp lực xét nghiệm, ngành y tế cũng đã có nhiều hướng dẫn để người dân tự thực hiện test nhanh tại nhà.

Ông Hưng cho rằng tất cả người trong vùng đỏ, cam phải được xét nghiệm để có thông tin đánh giá tình hình dịch tại TP, từ đó có các biện pháp phù hợp trong thời gian tới.

Thông tin về số liệu xét nghiệm, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết TP lấy 170.000 mẫu test nhanh thì có khoảng 6.000 mẫu dương tính Covid-19.

"Đây là tỉ lệ chấp nhận được vì vẫn thấp hơn tỉ lệ 5% theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới", ông Hưng nhận định.

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Theo Zing, do triển khai khối lượng công việc lớn nên ngành y tế để người dân tự thực hiện test nhanh với sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Thành phố đã hướng dẫn qua 3 kênh: Đài truyền hình thành phố; website của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) và các trung tâm y tế quận, huyện, TP; tờ hướng dẫn cho người dân. Khi thực hiện, người khó khăn trong tự lấy mẫu hoặc người lớn tuổi thì chỉ cần một người trong gia đình biết làm và hướng dẫn hoặc làm cho cả nhà.

Từ 23/8 đến hết 6/9, TP.HCM sẽ thực hiện Chỉ thị 11 về tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo Nghị quyết 86 của Chính phủ. TP.HCM tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân (khung giờ, đối tượng được di chuyển...). Thành phố chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn. Toàn bộ các hộ dân trong “vùng đỏ” được xét nghiệm kháng nguyên nhanh mẫu đơn và phải hoàn thành trong 25/8.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-tphcm-test-nhanh-170000-mau-phat-hien-6000-mau-duong-tinh-covid-19-420163.html