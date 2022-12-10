Vậy những sản phẩm này có thực sự có hại? Và làm thế nào để sử dụng nó một cách an toàn? Hãy xem Tiến sĩ Tăng Dịch Đằng, bác sĩ điều trị Khoa Da liễu người Trung Quốc nói gì.

Để tránh mùi cơ thể, hầu hết mọi người sử dụng nước hoa, xịt toàn thân, chất chống mồ hôi và các sản phẩm khác, nhưng có tin đồn rằng các sản phẩm có mùi thơm này có thể làm tăng nguy cơ ung thư và tổn thương thận, một số người gặp phải các triệu chứng như ngứa da và phát ban.

Nước hoa và chất chống mồ hôi có gây hại cho da không? Có nguy cơ sức khỏe như ung thư và tổn thương thận?

Sẽ làm tổn thương da?

Tiến sĩ Tăng Dịch Đằng cho biết việc sử dụng nước hoa, xịt toàn thân, chất chống mồ hôi và các sản phẩm khác thực sự có thể gây kích ứng da hoặc viêm da dị ứng do các thành phần chính, chất phụ gia, chất bảo quản và các thành phần khác, dẫn đến các triệu chứng ngứa, ngứa ran, mẩn đỏ, v.v. chẳng hạn như phát ban.

Tuy nhiên, những triệu chứng khó chịu trên da này có thể không xuất hiện và một số yếu tố vẫn liên quan đến tình trạng da của người dùng.

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Sẽ làm hỏng thận hoặc gây ung thư?

Mặc dù những sản phẩm này có thể gây ra các bệnh về da hoặc khó chịu, nhưng điều này không liên quan trực tiếp đến ung thư, tổn thương thận, v.v.

Bác sĩ Tăng Dịch Đằng chỉ ra rằng hầu hết các chất hóa học được biết là có hại cho cơ thể con người đều đã bị cấm sử dụng hoặc nồng độ có thể phát hiện được của sản phẩm bị giới hạn nghiêm ngặt. Thường những nồng độ này sẽ ở mức tối thiểu và hầu hết những người có làn da khỏe mạnh đều an toàn khi sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Nên chú ý điều gì khi sử dụng nước hoa và chất chống mồ hôi? Ai không phù hợp để sử dụng các sản phẩm liên quan?

Để tránh các bệnh về da hoặc sự khó chịu do chất khử mùi và chất chống mồ hôi gây ra, bác sĩ Tăng Dịch Đằng cũng đề nghị mọi người mua sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, mua hàng của các nhà sản xuất hợp pháp và đủ tiêu chuẩn, tránh các sản phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là mua sắm trực tuyến lại càng phải cẩn thận hơn. Trước khi sử dụng, đọc kỹ nhãn ghi thành phần, ngày sản xuất và thời hạn sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nếu cẩn thận hơn, trước khi sử dụng, bạn có thể bôi một lượng nhỏ lên những phần da nhạy cảm như bên trong cánh tay, hoặc những nơi hay bị dị ứng da và thử xem có gây kích ứng hay phản ứng dị ứng không. Khi dùng nước hoa cũng nên xịt lên quần áo thay vì tiếp xúc trực tiếp với da, hoặc xoa một lượng nhỏ lên da, tránh bôi một lượng lớn hoặc xịt lên da.

Nếu da khó chịu sau khi sử dụng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và tìm kiếm sự hỗ trợ từ bác sĩ da liễu càng sớm càng tốt. Chất chống mồ hôi thường được sử dụng ở vùng nách hoặc lòng bàn tay và bàn chân, tránh sử dụng trên cổ hoặc mặt để tránh kích ứng da hoặc dị ứng, nếu bạn cảm thấy khó chịu, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.