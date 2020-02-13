Cây mật gấu trị tiểu đường được không?

Sức khỏe 13/02/2020 16:37

Cây mật gấu trị tiểu đường thực sự có hiệu quả không và cách sử dụng loại cây này như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Cây mật gấu không mấy xa lạ trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, cây mật gấu trị tiểu đường và những công dụng khác của loại cây này là gì thì không phải ai cũng nắm được. Vậy chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây để có những thông tin chi tiết nhất.

Cây mật gấu trị tiểu đường được không? ảnh 1
Cây mật gấu trị tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu về cây mật gấu

Trước khi tìm hiểu công dụng của cây mật gấu trị tiểu đường, chúng ta hãy xem những thông tin khái quát về cây mật gấu.

Cây mật gấu là một loại thảo dược được dùng phổ biến để chữa bệnh trong Đông y. Cây mọc hoang hoặc được trồng chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc. Lá mật gấu có vị đắng khi nhai nhưng sau đó lại có vị ngọt. Tất cả các bộ phận của cây như thân, rễ, lá và quả đều có thể sử dụng để làm vị thuốc chữa bệnh.

Cây mật gấu là một loại cây bụi lớn và có thể cao đến 10m. Lá cây có hình kép lông chim, hoa của cây mọc thành chùm ở đầu cành, chiều dài của chùm hoa lên đến 30cm, hoa mật gấu có màu vàng nhạt. Quả của cây có hình cầu hoặc hình trứng, chiều dài khoảng 1,5cm. Quả có màu xanh, khi chín thì có màu tím đậm.

Cây mật gấu trị tiểu đường được không? ảnh 2
Cây mật gấu mọc hoang ở nhiều tỉnh thành phía Bắc - Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng của cây mật gấu

Bên cạnh công dụng chữa bệnh tiểu đường thì cây mật gấu còn có những tác dụng khác:

    • Chữa bệnh đau dạ dày: Bạn có thể sử dụng cây mật gấu kết hợp với mật ong để trị các bệnh lý về dạ dày rất hiệu quả.
    • Chữa các bệnh về gan: Cây mật gấu có tác dụng làm bình ổn gan, hạ men gan, phục hồi chức năng gan.
    • Phòng và điều trị bệnh sỏi thận: Có nhiều nghiên cứu chỉ ra tác dụng hữu ích của cây mật gấu trong phòng và điều trị các bệnh về sỏi thận.
    • Chữa chứng đau nhức xương khớp: Uống nước sắc cây mật gấu mỗi ngày có thể suy giảm các triệu chứng bệnh đau nhức xương khớp. Nếu như bạn từng thắc mắc lá mật gấu uống với bia có tác dụng gì, thì đây chính là công dụng tuyệt vời của nó khi nó có khả năng chữa các bệnh về thoái hóa xương khớp, thoái hóa đốt sống cổ rất tốt.
    • Phục hồi các chấn thương: Có thể sử dụng cây mật gấu sắc lấy nước uống hoặc giã nát đắp vào các vết thương, giúp cho vết thương nhanh phục hồi.
Cây mật gấu trị tiểu đường được không? ảnh 3
Cây mật gấu có tác dụng rất tốt với nhiều bệnh lý - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của cây mật gấu với bệnh tiểu đường

Theo các nghiên cứu cho thấy, trong thành phần của lá và thân cây mật gấu chứa nhiều loại hoạt chất như: berban amin, oxyacanthin, berberin… Những chất này có tác dụng làm hạ đường huyết trong máu, giúp cho đường huyết của những người bị bệnh tiểu đường ở mức ổn định. Qua đó, bạn đã hiểu rõ được tác dụng của mật gấu với bệnh tiểu đường. Bạn có thể sử dụng cây mật gấu đun lấy nước uống theo tỷ lệ vừa phải mỗi ngày, để phòng và hỗ trợ điều trị tiểu đường.

Cây mật gấu trị tiểu đường được không? ảnh 4
Cây mật gấu giúp hạ đường huyết ở những người bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng cây mật gấu trong điều trị bệnh tiểu đường

Dưới đây là một số cách sử dụng cây mật gấu chữa bệnh tiểu đường khi kết hợp với các loại nguyên liệu khác.

Cách 1: Sử dụng với mật gấu tươi

Bạn chuẩn bị 100gr mật gấu tươi có thể lấy cả phần lá và phẩn thân. Mật gấu tươi đem rửa sạch, để ráo nước xong cho vào nồi với 2 lít nước sôi. Đun sôi nước trong thời gian từ 10 – 15 phút, rồi lấy nước uống. Sử dụng nước uống hàng ngày để giữ chỉ số đường huyết ở mức ổn định.

Cách 2: Sử dụng cây mật gấu khô

Bạn cần chuẩn bị khoảng 50gr mật gấu khô, đem rửa sạch, để ráo nước. Cho vào nồi đun với 1 lít nước. Với mật gấu khô bạn phải đun thời gian lâu hơn mật gấu tươi (từ 15 – 20 phút), sau đó lấy nước ra uống hàng ngày để ngăn ngừa các biến chứng tiểu đường.

Cây mật gấu trị tiểu đường được không? ảnh 5
Đun nước lá cây mật gấu để trị bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Uống lá mật gấu nhiều có hại không?

Có một số người thắc mắc nếu uống lá mật gấu nhiều thì có hại gì không. Câu trả lời là có. Tuy lá mật gấu có công dụng rất tốt với những người bị bệnh tiểu đường và các bệnh khác, tuy nhiên việc sử dụng quá nhiều có thể dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn như:

  • Ảnh hưởng đường tiêu hóa: Gây ra tình trạng viêm nhiễm và suy giảm chức năng tiêu hóa, gây ra hiện tượng táo bón, đầy bụng, khó tiêu.
  • Ảnh hưởng tim mạch, huyết áp: Lá mật gấu gây ra sự rối loạn hệ thống huyết áp, gia tăng nguy cơ bị tê liệt chân tay và đột quỵ ở người sử dụng.
  • Suy giảm hệ miễn dịch: Làm cho hệ thống bảo vệ cơ thể nhiễm vi khuẩn trở lên suy yếu, từ đó gia tăng thêm khả năng mắc bệnh từ virus, vi khuẩn và nấm.
  • Ngoài ra sử dụng quá nhiều nước uống từ lá mật gấu sẽ khiến cơ thể bị sốc, đau đầu, nôn mửa, mặt tái xanh, chân tay run rẩy.

Vì vậy bạn hãy sử dụng lá mật gấu với liều lượng phải, để tốt cho sức khỏe. Không nên lạm dụng quá nhiều. Khi có các triệu chứng khó chịu sau khi dùng lá mật gấu, cần dừng lại và tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Cây mật gấu trị tiểu đường được không? ảnh 6
Sử dụng lá mật gấu với liều lượng vừa phải để an toàn cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về cây mật gấu trị tiểu đường. Mong rằng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc hiểu rõ về cây mật gấu, công dụng của nó với bệnh tiểu đường cũng như các bệnh lý khác để sử dụng một cách hiệu quả.

Cây mật gấu ngâm rượu chữa bệnh gì? Sử dụng sao cho đúng?

Cây mật gấu ngâm rượu chữa bệnh gì? Sử dụng sao cho đúng?

Trong dân gian từ lâu đã lưu truyền phương pháp dùng cây mật gấu ngâm rượu để chữa nhiều bệnh thường gặp như đau nhức xương khớp, rối loạn tiêu hóa,… Vậy ngâm rượu cây mật gấu như thế nào, cách dùng sao cho đúng?

Xem thêm
Từ khóa:   Tác dụng của cây mật gấu Cách sử dụng cây mật gấu cây mật gấu

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 5 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm