Cây mật gấu trị tiểu đường được không?

Cây mật gấu không mấy xa lạ trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, cây mật gấu trị tiểu đường và những công dụng khác của loại cây này là gì thì không phải ai cũng nắm được. Vậy chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây để có những thông tin chi tiết nhất.

Cây mật gấu là một loại cây bụi lớn và có thể cao đến 10m. Lá cây có hình kép lông chim, hoa của cây mọc thành chùm ở đầu cành, chiều dài của chùm hoa lên đến 30cm, hoa mật gấu có màu vàng nhạt. Quả của cây có hình cầu hoặc hình trứng, chiều dài khoảng 1,5cm. Quả có màu xanh, khi chín thì có màu tím đậm.

Cây mật gấu là một loại thảo dược được dùng phổ biến để chữa bệnh trong Đông y. Cây mọc hoang hoặc được trồng chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc. Lá mật gấu có vị đắng khi nhai nhưng sau đó lại có vị ngọt. Tất cả các bộ phận của cây như thân, rễ, lá và quả đều có thể sử dụng để làm vị thuốc chữa bệnh.

Cây mật gấu mọc hoang ở nhiều tỉnh thành phía Bắc - Ảnh minh họa: Internet

Những công dụng của cây mật gấu

Bên cạnh công dụng chữa bệnh tiểu đường thì cây mật gấu còn có những tác dụng khác:

Chữa bệnh đau dạ dày: Bạn có thể sử dụng cây mật gấu kết hợp với mật ong để trị các bệnh lý về dạ dày rất hiệu quả.

Bạn có thể sử dụng cây mật gấu kết hợp với mật ong để trị các bệnh lý về dạ dày rất hiệu quả.

Chữa các bệnh về gan: Cây mật gấu có tác dụng làm bình ổn gan, hạ men gan, phục hồi chức năng gan.

Cây mật gấu có tác dụng làm bình ổn gan, hạ men gan, phục hồi chức năng gan.

Phòng và điều trị bệnh sỏi thận: Có nhiều nghiên cứu chỉ ra tác dụng hữu ích của cây mật gấu trong phòng và điều trị các bệnh về sỏi thận.

Có nhiều nghiên cứu chỉ ra tác dụng hữu ích của cây mật gấu trong phòng và điều trị các bệnh về sỏi thận.

Chữa chứng đau nhức xương khớp: Uống nước sắc cây mật gấu mỗi ngày có thể suy giảm các triệu chứng bệnh đau nhức xương khớp. Nếu như bạn từng thắc mắc lá mật gấu uống với bia có tác dụng gì, thì đây chính là công dụng tuyệt vời của nó khi nó có khả năng chữa các bệnh về thoái hóa xương khớp, thoái hóa đốt sống cổ rất tốt.

Uống nước sắc cây mật gấu mỗi ngày có thể suy giảm các triệu chứng bệnh đau nhức xương khớp. Nếu như bạn từng thắc mắc lá mật gấu uống với bia có tác dụng gì, thì đây chính là công dụng tuyệt vời của nó khi nó có khả năng chữa các bệnh về thoái hóa xương khớp, thoái hóa đốt sống cổ rất tốt.

Phục hồi các chấn thương: Có thể sử dụng cây mật gấu sắc lấy nước uống hoặc giã nát đắp vào các vết thương, giúp cho vết thương nhanh phục hồi.

Cây mật gấu có tác dụng rất tốt với nhiều bệnh lý - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của cây mật gấu với bệnh tiểu đường

Theo các nghiên cứu cho thấy, trong thành phần của lá và thân cây mật gấu chứa nhiều loại hoạt chất như: berban amin, oxyacanthin, berberin… Những chất này có tác dụng làm hạ đường huyết trong máu, giúp cho đường huyết của những người bị bệnh tiểu đường ở mức ổn định. Qua đó, bạn đã hiểu rõ được tác dụng của mật gấu với bệnh tiểu đường. Bạn có thể sử dụng cây mật gấu đun lấy nước uống theo tỷ lệ vừa phải mỗi ngày, để phòng và hỗ trợ điều trị tiểu đường.

Cây mật gấu giúp hạ đường huyết ở những người bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng cây mật gấu trong điều trị bệnh tiểu đường

Dưới đây là một số cách sử dụng cây mật gấu chữa bệnh tiểu đường khi kết hợp với các loại nguyên liệu khác.

Cách 1: Sử dụng với mật gấu tươi

Bạn chuẩn bị 100gr mật gấu tươi có thể lấy cả phần lá và phẩn thân. Mật gấu tươi đem rửa sạch, để ráo nước xong cho vào nồi với 2 lít nước sôi. Đun sôi nước trong thời gian từ 10 – 15 phút, rồi lấy nước uống. Sử dụng nước uống hàng ngày để giữ chỉ số đường huyết ở mức ổn định.

Cách 2: Sử dụng cây mật gấu khô

Bạn cần chuẩn bị khoảng 50gr mật gấu khô, đem rửa sạch, để ráo nước. Cho vào nồi đun với 1 lít nước. Với mật gấu khô bạn phải đun thời gian lâu hơn mật gấu tươi (từ 15 – 20 phút), sau đó lấy nước ra uống hàng ngày để ngăn ngừa các biến chứng tiểu đường.

Đun nước lá cây mật gấu để trị bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Uống lá mật gấu nhiều có hại không?

Có một số người thắc mắc nếu uống lá mật gấu nhiều thì có hại gì không. Câu trả lời là có. Tuy lá mật gấu có công dụng rất tốt với những người bị bệnh tiểu đường và các bệnh khác, tuy nhiên việc sử dụng quá nhiều có thể dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn như:

Ảnh hưởng đường tiêu hóa: Gây ra tình trạng viêm nhiễm và suy giảm chức năng tiêu hóa, gây ra hiện tượng táo bón, đầy bụng, khó tiêu.

Gây ra tình trạng viêm nhiễm và suy giảm chức năng tiêu hóa, gây ra hiện tượng táo bón, đầy bụng, khó tiêu. Ảnh hưởng tim mạch, huyết áp: Lá mật gấu gây ra sự rối loạn hệ thống huyết áp, gia tăng nguy cơ bị tê liệt chân tay và đột quỵ ở người sử dụng.

Lá mật gấu gây ra sự rối loạn hệ thống huyết áp, gia tăng nguy cơ bị tê liệt chân tay và đột quỵ ở người sử dụng. Suy giảm hệ miễn dịch: Làm cho hệ thống bảo vệ cơ thể nhiễm vi khuẩn trở lên suy yếu, từ đó gia tăng thêm khả năng mắc bệnh từ virus, vi khuẩn và nấm.

Làm cho hệ thống bảo vệ cơ thể nhiễm vi khuẩn trở lên suy yếu, từ đó gia tăng thêm khả năng mắc bệnh từ virus, vi khuẩn và nấm. Ngoài ra sử dụng quá nhiều nước uống từ lá mật gấu sẽ khiến cơ thể bị sốc, đau đầu, nôn mửa, mặt tái xanh, chân tay run rẩy.

Vì vậy bạn hãy sử dụng lá mật gấu với liều lượng phải, để tốt cho sức khỏe. Không nên lạm dụng quá nhiều. Khi có các triệu chứng khó chịu sau khi dùng lá mật gấu, cần dừng lại và tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Sử dụng lá mật gấu với liều lượng vừa phải để an toàn cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về cây mật gấu trị tiểu đường. Mong rằng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc hiểu rõ về cây mật gấu, công dụng của nó với bệnh tiểu đường cũng như các bệnh lý khác để sử dụng một cách hiệu quả.