Khám phá các loại thực phẩm chứa nhiều collagen tự nhiên

Nếu chưa biết collagen có nhiều ở đâu mà bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thì câu trả lời chính xác nhất là tỏi. Tỏi là loại gia vị mà bạn sẽ bắt gặp trong căn bếp của bất cứ gia đình nào và nó chính là nguồn thực phẩm cung cấp collagen tự nhiên cho cơ thể.

Trong tỏi chứa sulfur, Alpha Lipoic Acid, Taurine giúp kích thích quá trình sản xuất collagen từ đó giúp cho da bạn khỏe mạnh, mịn màng, đàn hồi tốt. Vì thế nếu để chọn ăn gì tăng sinh collagen thì cũng là tỏi.

Tỏi đứng đầu trong danh sách thực phẩm chứa nhiều collagen

Sữa đậu nành

Đây chắc chắn là điều mà các chị em đã rất quen thuộc. Đậu nành có chứa Geniste là chất có vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh ra collagen đồng thời chống lão hóa da một cách hiệu quả. Nếu uống sữa đậu nành thường xuyên, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng và hạn chế ảnh hưởng của tia cực tím lên da.

Các chị em không nên bỏ qua thức uống này

Rau xanh

Chúng ta ăn rau xanh hằng ngày để giúp cho sức khỏe cũng như hệ tiêu hóa được tốt nhất. Và đây cũng là một nguồn thực phẩm hỗ trợ việc ngăn ngừa collagen trong cơ thể bị phá hủy. Rau xanh có chứa chất diệp lục từ đó tăng sinh collagen để bảo vệ da khỏi các bức xạ của tia cực tím và các gốc tự do.

Tăng cường bổ sung rau cho thực đơn của mình

Thực phẩm chứa nhiều vitamin C

Các loại trái cây giàu vitamin C là thực phẩm giúp sản sinh collagen đồng thời tăng khả năng chống oxy hóa trong cơ thể của bạn. Điều này giúp hạn chế quá trình lão hóa da, hạn chế nám, sạm trên da, ngăn ngừa hình thành các nếp nhăn. Đồng thời, vitamin C cũng giúp đào thải độc tố, tiêu diệt các gốc tự do sản sinh. Vì thế, lời khuyên dành cho bạn là không nên quên việc bổ sung các loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin C hằng ngày.

Thực phẩm chứa vitamin C tái tạo collagen hiệu quả

Cà chua

Có thể bạn không biết nhưng trong cà chua có chứa lycopene đây là một chất có tác dụng chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ da, chống lại các tia cực tím của ánh nắng mặt trời, loại bỏ collagenases để ức chế quá trình phá hủy cấu trúc collagen. Nếu có thể, hãy bổ sung 1 ly nước ép hoặc sinh tố cà chua mỗi ngày để bổ sung collagen cho cơ thể.

Hãy bổ sung cà chua vào thực đơn hằng ngày của mình

Hải sản

Các loại hải sản có chứa axit omega và vitamin D cao. Chúng có vai trò giúp da chống lại sự xâm hại của tia cực tím, bảo vệ lớp collagen của da, giảm tăng sinh của các tế bào ung thư giúp da luôn tươi trẻ. Vì vậy, đừng từ chối các loại hải sản như: cá hồi, cá ngừ, cá mòi…

Hải sản không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là nguồn cung cấp collagen dồi dào

Da các loại động vật

Collagen có nhiều trong da heo, da gà và bạn cũng có thể bổ sung vào chế độ ăn của mình. Trong các loại da này có chứa nhiều protein, lysine và cả proline. Chúng có tác dụng cực tốt trong việc chuyển hóa các loại axit amin có lợi cho việc sản sinh collagen. Đặc biệt là chân gà giúp cung cấp collagen, ngăn ngừa việc chảy xệ và da nhăn nheo.

Chân gà là món ăn khoái khẩu của các chị em với nhiều cách chế biến khác nhau

Khoai lang

Bên cạnh tác dụng đối với hệ tiêu hóa, cải thiện tiểu đường, chống ung thư thì khoai lang có nhiều collagen giúp làm đẹp da hiệu quả. Thành phần của khoai lang có chứa dưỡng chất Beta Carotene là một dạng của vitamin A rất tốt cho da. Da bạn sẽ trở nên căng mịn, loại bỏ tế bào chết trên da, làm sáng da hiệu quả.

Đừng quên khoai lang cũng có trong danh sách này

Trứng gà và các loại ngũ cốc nguyên hạt

Đây là những loại thực phẩm kích thích sản sinh collagen cho da một cách hiệu quả. Trứng gà có nhiều tác dụng. Chúng vừa cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và cũng là loại mặt nạ dưỡng ẩm cực kỳ hiệu quả dành cho da. Không chỉ ăn mà trứng gà cũng là nguyên liệu được sử dụng để đắp mặt nạ giúp se khít lỗ chân lông, tạo đồ đàn hồi cho da.

Trứng cà là thực phẩm chứa nhiều collagen

Đối với ngũ cốc nguyên hạt. Đây là nguồn cung cấp vitamin B dồi dào giúp da ẩm, mềm mại, căng tràn sức sống.Vì vậy, đừng bỏ qua các loại ngũ cốc nguyên hạt đối với bữa ăn của mình.

Bên cạnh việc ăn các loại thực phẩm chứa nhiều collagen thì sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung collagen cũng là một sự lựa chọn.